Petiţie pentru “recuperarea” Arenelor de Tenis “Progresul”

Cei mai importanţi reprezentanţi ai tenisului românesc depun o Petiţie oficială la Guvern, la Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Finanţelor Publice, pentru reincluderea în circuitul sportiv naţional şi internaţional a Arenelor de Tenis “Progresul”.

Semnatarii petiţiei sunt Ian Ţiriac, Ilie Năstase, Virginia Ruzici, Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Andrei Pavel, Horia Tecău, Florin Mergea, Marius Copil, Adrian Ungur, Nicolae Frunză, George Cosac, Cosmin Hodor, alături de juniorii Rareş Golescu (10 ani, locul 4 naţional), Ştefan Haită (9 ani, locul 20 naţional) şi Mihai Haită (11 ani, locul 70 naţional) – prin reprezentanţii legali ai acestora.

Ei solicită autorităţilor să iniţieze de îndată toate demersurile necesare pentru ca Statul Român, în calitatea sa de adevărat proprietar al Arenelor de Tenis, să redobândească folosinţa asupra locatiei, în vederea administrării bazei sportive conform scopului pentru care a fost construita, prin reincluderea acesteia în circuitul public sportiv naţional şi internaţional. În plus, solicită să fie făcute publice toate actele juridice relevante pentru clarificarea situaţiei juridice a Arenelor de Tenis, precum şi exprimarea poziţiei Guvernului şi a ministerelor de resort cu privire la aspectele prezentate mai jos.

Din informaţiile oficiale şi accesibile publicului rezultă că Arenele de Tenis se găsesc în proprietatea Statului Român şi în prezent, iar BNR are cel mult un drept de administrare:

- Prin Decizia nr. 506 din anul 2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit cu putere de lucru judecat că actele anterioare comunismului nu mai prezintă relevanţă şi nu pot fi invocate în mod valabil de BNR pentru a pretinde proprietatea vreunui bun; Mai exact, întreg patrimoniul deţinut de această instituţie publică înainte de perioada comunistă a fost preluat de stat prin acte de naţionalizare care nu pot fi contestate de către BNR.

- Nu există nicio informaţie publică oficială şi verificabilă în ce priveşte existenţa vreunui act valabil încheiat după anul 1989 prin care statul să fi transferat dreptul de proprietate asupra Arenelor de Tenis către BNR. Din contră, informaţiile oficiale accesibile publicului infirmă existenţa unui astfel de act; Mai exact, în anul 2015, BNR a deschis cartea funciară a Arenelor de Tenis în baza unor acte anterioare comunismului (irelevante juridic în prezent), ceea ce confirmă că nu există vreun act ulterior perioadei comuniste prin care statul român să fi transferat în mod valabil proprietatea asupra Arenelor de Tenis în favoarea BNR; În plus, din arhivele Primăriei Municipiului Bucureşti rezultă că, în anul 2001, BNR a solicitat restituirea Arenelor de Tenis în baza legii privind imobilele preluate abuziv de stat în perioada comunistă, dar cererea a fost respinsă; BNR nu ar fi solicitat restituirea Arenelor de Tenis dacă era de părere că le are în proprietate, ceea ce denotă confuzia existentă inclusiv la nivelul acestei instituţii publice cu privire la titularul dreptului de proprietate asupra Arenelor.

- Protocolul despre care se vorbeşte în presă, dintre BNR şi Ministerul Tineretului şi Sportului, nu poate avea vreo relevanţă juridică pentru mai multe motive. Pe de o parte, Protocolul nu a fost făcut public (nici măcar nu a fost menţionat la Cartea Funciară), ceea ce demonstrează că nu produce efectele pretinse. Pe de altă parte, un Protocol pentru transferul dreptului de proprietate asupra Arenelor de Tenis trebuia aprobat de Guvern potrivit legii, ceea ce nu s-a întâmplat.

Semnatarii Petiţiei îşi manifestă încrederea că, în urma furnizării acestor clarificări, toate autorităţile publice implicate (inclusiv BNR) vor fi dornice să rezolve neînţelegerea existentă cu privire la proprietarul Arenelor de Tenis şi, drept urmare, vor face tot ce le stă în putinţă pentru reincluderea Arenelor de Tenis în circuitul public sportiv naţional şi internaţional.

De asemenea, semnatarii Petiţiei îşi afirmă deschiderea şi dedicarea de a coopera cu instituţiile publice competente în vederea atingerii acestui obiectiv de interes naţional. În ipoteza în care această petiţie nu va primi un răspuns corespunzător, se va apela la mijloacele legale disponibile pentru realizarea acestor interese legitime.

Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, că Guvernul ar putea cumpăra Arenele BNR, pe care să pe care să le dea în administrare Primăriei Generale a Capitalei, el precizând a discutat subiectul recuperării complexului sportiv şi cu Simona Halep, Ilie Năstase şi Ion Ţiriac.

”Am constatat că Arenele BNR, evident că le-a primit moştenire de pe undeva la mama BNR-ului, că le-a luat de undeva, nu le-a luat de la un minister – undeva, în negura istoriei, se pare că nu mai există nicio hârtie şi că Arenele au venit la pachet cu nu ştiu ce clădire. Am rugat, începând de azi, pe cineva să cerceteze. Am înţeles că sunt la vânzare. O să vedem, am înţeles vreo două săptămâni că e vorba de vreo 30 şi ceva de milioane, ceea ce pe mine m-a suit pe pereţi”, a spus Tudose referindu-se la discuţiile legate de dreptul de utilizare a Arenelor BNR.

El a mai spus că i se ”pare o crimă ce se întâmplă”. ”Măcar deschide-le pentru copii. Nu ai bani, cu toate că aş spune că Banca Naţională... Domnule, banca asta naţională se spune că e a României. Credeţi că am putea să începem să ne gândim că e Banca Naţională a românilor, că ar trebui să fie şi pentru români nu pentru o noţiune aşa, pur şi simplu... Nu este în regulă ce se întâmplă. Eu cred că avem şi zei, mai mulţi decât ne trebuie”, a mai spus Tudose.

El a spus că a discutat subiectul cu Simona Halep, Ilie Năstase şi Ion Ţiriac, în cursul zilei. ”I-am întrebat foarte sincer dacă o luăm, o ia statul înapoi, o recuperăm de la cei care au... Am putea să o luăm cu bani de la buget, cu toate că Banca nu a cumpărat-o cu bani de la familiile lor, ci tot din profitul obţinut din banii românilor. Bun, dar o recuperăm să o redăm circuitului sportiv. Trecem peste. O recuperăm – unde o dăm, cui o dăm, cine să o aibă în administrare? Soluţia cred că este simplă – la Primăria Capitalei cred că e cel mai bine. Cred că doamna primar general Gabriela Firea va şti să o pună în valoare. Este o perlă în mijlocul Bucureştiului. Poate fi o bază sportivă de renume. Mai mult, noi putem organiza acolo turnee la nivel mondial”, a declarat premierul Tudose.

Omul de afaceri Ion Ţiriac a declarat, miercuri, că există posibilitatea acţionării în judecată a Băncii Naţionale pentru ca Arenele BNR să revină la Ministerul Sportului, existând suspiciuni că Arenele nu au ajuns în mod legal în proprietatea băncii centrale. Întrebat dacă există posibilitatea unui proces pentru ca Banca Naţională să fie nevoită să înapoieze Arenele BNR patrimoniului Ministerului Tineretului şi Sportului, Ion Ţiriac a răspuns: ”Am ajuns la concluzia să-i dăm în judecată după ce am calculat luni de zile cum s-a vândut această bază, cum a ajuns la dumnealor această bază, ce-au făcut cu ea şi vreau să văd dacă cineva poate să judece normal. După părerea multor legişti, această bază nu s-a vândut corect, nu s-a vândut la un preţ real”.

Ion Ţiriac a spus că baza sportivă trebuie să fie dedicată sportului care a pierdut-o ”gratis”. Omul de afaceri a făcut aceste afirmaţii într-o declaraţie de presă care a urmat audierii sale în Comisia economică a Senatului. În cadrul audierii, Ţiriac a spus că este dispus să plătească Băncii Naţionale un preţ mai mare decât cel real pentru această bază sportivă, cu condiţia ca statul să facă investiţii suplimentare: un bazin olimpic şi patinoar olimpic destinate copiilor care vor să facă sport.

”Mulţumesc mult pentru că vă pierdeţi vremea, pentru că nu prea ne-a ascultat nimeni în ultimii 20 de ani (...) Istoria e foarte scurtă. Noi considerăm că ne aparţine oarecum şi nouă această bază (Arenele BNR – n.r.), care ne-a fost luată fără niciun fel de noimă, fără niciun fel de drept. Uitaţi, vă rog frumos să consideraţi o ofertă publică. Eu îi fac o ofertă guvernatorului o ofertă şi îi plătesc două ori, de patru ori, de 10 ori. Şi nici măcar nu îmi trebuie mie, că nu o duc la Monte Carlo. O las aici, o puneţi într-o funndaţie şi pe lângă ce e acum, mai faceţi şi bazin olimpic şi patinoar olimpic”, a spus în Comisia economică din Senat Ion Ţiriac.

Banca Naţională a României (BNR) a răspuns joi, într-un comunicat, acuzaţiilor potrivit cărora complexul Arenele BNR ar fi achiziţionat ilegal de către banca centrală, menţionând că terenul respectiv este proprietatea BNR din 1946.

„Terenul din str. Dr. Staicovici nr. 42-48 este proprietatea BNR din anul 1946, fiind dobândit printr-un act de vânzare-cumpărare de la Societatea de Dare la Semn Bucureşti. Arena Centrală de tenis, împreună cu alte construcţii amenajate pe terenul BNR, a fost preluată în proprietate de către BNR, cu plată, în anul 1991, de la Ministerul Tineretului şi Sportului”, se arată în comunicatul BNR, precizând că aceste informaţii au mai fost transmise şi în luna august 2017.

“Îmi doresc să avem un teren central unde să jucăm şi FED Cup”

Simona Halep a participat alături de Ion Ţiriac, Ilie Năstase şi George Cosac la o conferinţă de presă privind situaţia Arenelor BNR. Numărul 1 WTA consideră că situaţia ar trebui să se rezolve cât mai repede, astfel încât ”Năstase - Ţiriac Trophy” să revină la Bucureşti.

”Sunt destul de tristă din punctul acesta de vedere. Am jucat în 2014 pe central şi au venit foarte mulţi oameni, a fost o atmosferă foarte bună. Tribunele au fost pline. Am mai jucat turneul în 2016 şi am jucat pe o arenă improvizată, nu a mai fost la fel, nu mai fost mulţi oameni, atmosfera nu a mai fost nici pe departe la fel. Tot ce îmi doresc este să avem un teren central unde să jucăm şi FED Cup şi sunt sigură că şi fetele îşi doresc acest lucru.

Am avea o arenă plină. Mi-aş dori foarte mult să avem o arenă şi să facem din nou turneul pe central. Va fi o pierdere foarte mare pentru tenisul românesc. Ar fi păcat să pierdem acest turneu. Am fost şi eu la discuţii şi mi-am spus dorinţa, să avem un teren central destul de mare şi sper să se facă ceva în privinţa asta. Eu nu mă gândesc să investesc, deocamdată, mai am de jucat, dar sunt alte persoane care-şi doresc şi pot face asta”, susţine Simona Halep.

Problemele cu Terenul Central de la Arenele BNR, care nu a mai primit avizul ISU, au dus la mutarea turneului masculin de la Bucureşti la Budapesta, în timp ce meciurile cele mai importante ale turneului feminin au fost mutate pe un "Central" improvizat, cu tribune mobile.

Cu locul 1 WTA în buzunar după turneele din China, Simona s-a întors în ţară, unde se va relaxa câteva zile, înainte de a începe pregătirea pentru ultimul mare obiectiv al anului, Turneul Campioanelor.

”Ieri am fost la domnul prim ministru, după aceea m-am odihnit. Astăzi o să-mi fac câteva treburi personale şi o să mă odihnesc puţin”, a mai spus Halep.

Ion Ţiriac speră ca Arenele BNR să revină cât mai curând în proprietatea statului şi contestă statutul de proprietar al terenurilor de tenis al Băncii Naţionale.

"Noi suntem cei care am fost generaţia de ieri, dar nu am semnat petiţia doar eu şi Ilie Năstase. Toată echipa de Fed Cup şi toată echipa de Cupa Davis am semnat. A semnat-o şi domnul preşedinte al Federaţiei, în nume propriu. Petiţia se va depune imediat ce vom termina, la Secretariatul General al Guvernului, la Ministerul Sportului şi la Ministerul Finanţelor. Noi nu solicităm o hotărâre de Guvern, noi vrem o rezolvare, dar aşa e legea, nu pot să mă duc într-o instanţă fără să fi atenţionat. Suntem datori sportului, secretariatul Guvernului şi Finanţele trebuie să dea un răspuns în 30 zile. La Ministerul de Justiţie ajungem mult mai târziu, o să vă spun şi de ce. Vrem să iniţieze de îndată demersurile necesare pentru ca statul român să redobândească folosinţa asupra acestora, în vederea administrării conform scopului şi reintroducerea în circuitul sportiv naţional şi internaţional. BNR are cel mult dreptul de administrare, pe care eu nu i-l acord, pentru că a fost acordat fără drepturi de Ministerul Tineretului şi Sportului, care în 1990 nu era proprietar", a declarat Ion Ţiriac, într-o conferinţă de presă.

Ţiriac e convins că Guvernul României poate intra fără probleme, gratis, în posesia Arenelor BNR, în schimbul cărora Banca Naţională a României a solicitat 35 de milioane de euro.

"Nimic din ce a fost înainte de comunism nu poate fi revendicat, nu mai prezintă relevanţă şi nu mai pot fi invocate în mod valabil. Dacă Guvernul României va decide mâine dimineaţă să redobândească Arenele BNR, hotărârea nu mai poate fi anulată. Întregul patrimoniu deţinut înainte de perioada comunistă a fost preluat de stat prin acte naţionale, care nu pot fi contestate de BNR. În 2015, au încercat să înscrie nişte acte dinainte de perioada comunistă, dovadă că nu aveau nimic la această înscriere din perioada comunistă sau după. În anul 2001 a solicitat restituirea arenelor de tenis, în baza legii privind imobilele preluate de stat în perioada comunistă, dar cererea le-a fost respinsă. Deci, toate încercările sunt nule. BNR nu ar fi solicitat restituirea dacă era convinsă că le are", a mai spus omul de afaceri.

Ţiriac susţine că nu BNR-ul a investit primii bani după Revoluţie în Arenele din Cotroceni, ci chiar el.

"În 1990, eu personal am fost pe aceste arene, când comisia ITF a venit să vadă dacă se poate juca Cupa Davis în aprilie. Erau nişte lăstărişuri mari cât casa, nişte şobolănei aproape cât pisicile, dar era un iz de ordine şi disciplină. Am trimis comisia acasă şi le-am spus să vină în două luni. În 6 săptămâni, trustul de construcţii Carpaţi a făcut această bază bibelou. Când au venit în martie să verifice, credeau că sunt pe altă planetă sau pe altă lume. Am plătit eu, puteam să îmi permit. A costat 300 sau 400.000 de dolari. Nu BNR a început să investească. Dumneaei (n.r. Simona Halep) a câştigat primul turneu acolo. Noi (n.r. Ion Ţiriac şi Ilie Năstase) am jucat puţin mai devreme, domnul Pavel a jucat puţin mai târziu. Noi cerem să ne dea ce aparţine tenisului. Sunt nişte trebuiri utopice în socieatea de azi, pe care nu le înţelege nimeni. Le mulţumesc organizaţiilor care ne-au auzit, în sfârşit. Cum este Santiago Bernabeu în Spania şi cum e Roland Garros la Paris, ăsta a fost leagănul tenisului românesc. Noi am crescut pe acest teren, apoi au venit ei şi ele după aia să joace tot acolo. Ce Dumnezeu face cu baza asta, când a închis-o din prima zi în care a luat-o?", a mai spus Ion Ţiriac.

