Petrescu îi vede favoriţi tot pe cei de la FCSB

Echipa lui Dan Petrescu şi-a mărit avansul la cinci puncte în faţa FCSB-ului, după ce a ajuns la al 13-lea meci fără gol primit. Cu toate acestea, tehnicianul „feroviarilor” susţine că tot „roş-albaştrii” rămân favoriţi în lupta pentru titlu.

„Steaua e favorita numărul 1 la titlu, are cel mai valoros lot de jucători”, a spus Petrescu, după meci. „Presiunea era mai mare dacă Steaua bătea ieri. Dar eu mă tem de toate meciurile, şi dacă jucăm cu „viruşii verzi" din Cluj sau cu Barcelona. Sepsi are un antrenor nou, care organizează foarte bine echipa. Ne-am temut şi din cauza gazonului, aşa că era greu să fie un meci deschis, cu multe ocazii. Am băgat mingea în poartă cu noroc, la prima ocazie. Dar ca să fii pe primul loc, ai nevoie şi de şansă. E o victorie foarte importantă”, a mai spus Dan Petrescu, la final.

Acesta este totuşi încrezător că apărarea sa foarte bună îl poate apropia de titlul. „Echipele care primesc cele mai puţine goluri câştigă campionatele, nu cele care înscriu cel mai mult. Eu zic că asta spune statistica. Totuşi, şi azi au fost şi câteva inexactităţi în apărare, trebuie să le remediem. Pentru că dacă mai comitem astfel de greşeli, s-ar putea ca la următorul meci să nu mai fim la fel de norocoşi”, a mai spus Dan Petrescu.

În privinţa golului controversat prin care CFR a deschis scorul, antrenorul clujenilor a spus că adversarii n-ar mai fi protestat dacă în Liga 1 exista VAR (arbitraj video) sau măcar GLT (tehnologia de linia porţii). „Nu ştiu ce a vrut să spună Neagoe, întrebaţi-l pe el. Dacă exista arbitrajul video, nu mai erau probleme după acel gol. Aţi văzut ce a păţit Barcelona aseară, chiar am fost şocat. Nu mă aşteptam ca la un asemenea nivel să nu fie tehnologie video”, a mai spus Dan Petrescu despre victoria cu Sepsi.

În privinţa transferurilor, Petrescu nu a vrut să ofere multe detalii despre Ioniţă sau despre jucătorii remarcaţi de Mara în Brazilia. „Eu nu am spus că e pe lista noastră Alex Ioniţă. El e un jucător foarte bun, a demonstrat-o, dar asta nu înseamnă că ni-l permitem. Mara a venit azi la Cluj, dar nu ştiu ce a făcut în Brazilia, pentru că nu am apucat să vorbim. Am pregătit meciul, mâine vom discuta”.