Petrova se retrage

Jucătoarea rusă de tenis Nadia Petrova, fost număr 3 WTA, şi-a anunţat, miercuri, retragerea din activitate după o carieră de 19 ani, din cauza problemelor fizice, notează site-ul oficial al Asociaţiei de Tenis Feminin (WTA).

Petrova, în vârstă de 34 de ani, n-a mai jucat de la începutul anului 2014, când s-a accidentat la umăr şi apoi la genunchi. Ultimul sezon bun a fost în 2012, când a înregistrat 39 de victorii şi 19 înfrângeri. Între 2013 şi 2014, Nadia a jucat în doar 32 de partide. "Am încercat să revin la o formă bună, să fiu activă. Am muncit foarte mult, dar de fiecare dată când am încercat să revin în circuit, corpul meu a cedat. Este greu atunci când ai mereu dureri şi trebuie să joci la cel mai înalt nivel. În 2013, m-am accidentat la şold şi apoi mi-am pierdut mama. Am fost la pământ din punct de vedere emoţional. Am decis să iau o pauză pentru a mă recupera fizic şi mental. Am revenit în februarie 2014, dar eram cu gândul la orice altceva numai la tenis nu, iar corpul nu-mi transmitea semnale pozitive. Mă simţeam inutilă...nu mai eram jucătoarea de altădată. Toţi sportivii profesionişti sunt perfecţionişti, vor să dea 100%. Dar pentru a realiza performanţe trebuie să te concentrezi doar pe jocul tău şi nu pe aspecte fizice care te deranjează. Am avut un ultimă încercare la finele anului 2016, dar nu a mers. Corpul te anunţă că nu se mai poate. Aşa că e vremea să îmi închei cariera. Vreau să încep un nou capitol din viaţă, să petrec mai mult timp cu cei dragi. Am de recuperat mulţi ani. Vreau să-mi întemeiez o familie, să mă bucur de lucrurile de care nu am avut timp atunci când eram în circuit. Mă voi dedica şi sportului, prin intermediul unor acţiuni caritabile. Inima mea va rămâne mereu alături de tenis", a declarat rusoaica pentru site-ul WTA.

Sportiva din Rusia a câştigat 13 titluri WTA la simplu şi 24 de trofee la dublu. Petrova a mai reuşit două semifinale de Mare Şlem la simplu (Roland Garros), două finale de Mare Şlem la dublu (Roland Garros şi US Open) şi a câştigat Turneul Campioanelor de două ori, tot la dublu. Nadia a câştigat peste 12 milioane de dolari din premii. "Tenisul mi-a oferit foarte multe. Am avut o carieră, m-a modelat ca persoană şi mi-a oferit oportunitatea să călătoresc în jurul lumii, să îmi fac mulţi prieteni şi să învăţ despre diferenţele culturale. Sunt extrem de recunoscătoare pentru toate acestea. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil acest drum pentru mine şi în special fanilor. Voi m-aţi motivat, m-aţi sprijinit şi datorită vouă nu am renunţat mai devreme. Fanii fac acest sport", a mai spus Petrova. Anunţul Nadiei Petrova vine la o săptămână după ce sârboaica Ana Ivanovic, fost lider mondial, şi-a anunţat retragerea la doar 29 de ani. Kim Clijsters, Justine Henin şi Amelie Mauresmo sunt unele dintre cele mai importante jucătoare din generaţia Nadiei Petrova.