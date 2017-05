Pleacă Neymar şi Arda?

Vocile care îl văd pe Neymar plecat de la Barcelona sunt din ce în ce mai multe. Catalanii nu sunt mulţumiţi de randamentul dat de brazilian în acest sezon, mai ales după ce i-au reînnoit contractul la începutul sezonului.

Zvonurile despre o vânzare a lui Neymar în această vară se înmulţesc. Don Balon susţine că echipa lui Unai Emery îl ţinteşte pe brazilian şi că francezii au pentru transferuri alocate în această vară între 150 şi 200 de milioane de euro. Starul catalanilor are o clauză de reziliere a contractului uriaşă: 200 de milioane de euro, iar pentru a-l convinge pe brazilianul de 25 de ani francezii trebuie să pregătească un salariu minim de 25 de milioane de euro.

Totuşi, PSG poate profita de un aspect foarte important: dorinţa Barcelonei de a-l transfera pe Marco Verratti. Astfel, ţinând cont că PSG ar cere 80 de milioane de euro pentru Verratti, exista varianta ca cele două cluburi să facă un schimb istoric: PSG să îl cedeze pe mijlocaşul italian dorit şi de Real Madrid, dar să plătească şi o sumă de bani care să depăşească 100 de milioane de euro. Barcelona, chiar dacă l-ar pierde pe Neymar, ar reuşi să îi dea o lovitură grea rivalei Real, care vrea cu orice preţ să îl aducă pe Verratti pe Santiago Bernabeu, acest fiind unul dintre favoriţii lui Zidane.

În condiţiile în care catalanii au ratat în acest sezon atât titlul în La Liga cât şi Champions League, oficialii grupării blaugrana se gândesc deja la viitor şi mai ales la reconstrucţie şi vor să-l aducă pe Antoine Griezmann, atacantul celor de la Atletico Madrid. Fotbalistul de 26 de ani este şi el unul dintre principalele obiective ale catalanilor în perioada de transferuri din vară. Transferat de Atletico Madrid de la Real Sociedad în 2014, francezul de 26 de ani a marcat în fiecare sezon cel puţin 20 de goluri pentru echipa pregătită de Diego Simeone. În actuala stagiune, golgheterul de la Euro 2016 are 26 de goluri şi 12 pase decisive, în toate competiţiile.

Transferul unui fundaş dreapta este printre marile priorităţi ale verii pentru Barcelona, care nu i-a găsit nici acum un înlocuitor pe măsură lui Dani Alves, plecat vara trecută la Juventus. Repatrierea fostului junior al Barcei, Hector Bellerin, plecat la 16 ani la Arsenal, e al treilea obiectiv al catalanilor, care au însă şi variante de rezervă în cazul în care nu vor reuşi să-l transfere pe fundaşul de 22 de ani al "tunarilor".

Când Barcelona a plătit clubului Atletico clauza de reziliere pentru Arda Turan, toată lumea a fost de părere că echipa catalană a reuşit o achiziţie importantă. Era de aşteptat să devină un jucător de bază câtă vreme era cerut în mod expres de antrenorul Luis Enrique. Cifrele însă contrazic evident acest lucru, iar despărţirea este iminentă, după cum anunţă spaniolii de la Mundo Deportivo. "Arda şi-a strâns toate lucrurile din vestiar, semn că va pleca". Chiar dacă Barcelona mai are de disputat un meci, finala Cupei Spaniei, cu Alaves, sâmbătă de la 22.30, nimeni nu se aşteaptă ca Turan să fie folosit. De altfel, la ultimele patru partide el a rămas de fiecare dată pe banca de rezerve.

În 2015, Barça a plătit 34 de milioane de euro pentru transferul lui Turan de la Atletico Madrid. Iar luarea lui de la un rival important l-a ajutat din punct de vedere electoral pe preşedintele Jose Maria Bartomeu. Numai că în două sezoane, fotbalistul turc a adunat doar 35 de partide. La o echipă care joacă aproape 60 de meciuri oficiale pe sezon, este extrem de puţin. Era de aşteptat ca lui Arda să nu-i convină situaţia, pentru că el a fost obişnuit să joace tot timpul. La Galata, în 5 ani a disputat 130 de jocuri, iar la Atletico a fost pe teren de 127 de ori în patru ani...

În iarnă, a existat o ofertă de 30 de milioane de euro pentru Barça şi 18 milioane salariul anual pentru fotbalist. Enorm dacă ţinem cont că formaţia catalană îi dă în jur de 5 milioane pe an! Catalanii îşi frecau mâinile de mulţumire că îşi recuperează investiţia şi doar că nu i-au zis "du-te!". Dar turcul nu voia să iasă pe uşa din dos şi a refuzat categoric. Din păcate pentru el, la jumătate de an distanţă lucrurile nu s-au schimbat şi acum pare să fie hotărât să nu mai continue. În ultimele luni au apărut informaţii potrivit cărora ar fi dorit cu insistenţă de Internazionale Milano sau de Arsenal. Promovat de Hagi la prima echipă a lui Galatasaray în sezonul 2004-2005, Arda Turan a mai jucat la Manisaspor (2005, sub formă de împrumut), Atletico Madrid (2011-2015) şi Barcelona (din 2016).