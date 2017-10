Plíšková e în semifinale, Ostapenko a fost eliminată

În urma rezultatelor înregistrate în a doua zi a meciurilor Grupei albe a Turneului Campioanelor de la Singapore, jucătoarea cehă Karolína Plíšková (3 WTA, cs 3) şi-a asigurat calificarea în semifinale, în timp ce letona Jelena Ostapenko (7 WTA, cs 7) a fost eliminată.

Plíšková a învins-o cu un dublu 6-2 pe spaniola Garbiñe Muguruza Blanco (2 WTA, cs 2) la capătul unui meci care a durat 62 de minute, iar Ostapenko a fost învinsă de americanca Venus Williams (5 WTA, cs 5) cu 7-5, 6-7 (3), 7-5. După două zile de meciuri, Plíšková a acumulat două victorii, iar Ostapenko nu are niciuna. Ele vor fi joi adversare şi chiar dacă va pierde, cehoaica nu poate fi depăşită în clasament decât de o singură jucătoare, mai precis învingătoarea partidei Muguruza – Williams, ambele sportiv având câte o victorie.

Primul meci al zilei de marţi a fost cel dintre Williams şi Ostapenko. A fost unul dintre cele mai frumoase meciuri jucate în acest an, cu 20 de break-uri în 36 de game-uri. Americanca putea încheia socotelile în setul secund, când şi-a procurat o minge de meci pe serviciul adversarei, pe care a ratat-o. în tie-break, opt dintre cele 10 puncte au fost mini break-uri. În decisiv, la 4-4, Jelena a urmat la serviciu, dar a Venus a condus cu 40-0. Letona a salvat toate cele trei mingi de break şi tot atâtea la 5-5. Până la urmă, însă, Williams a convertit în punct o minge de break, a preluat conducerea cu 6-5, iar în game-ul imediat următor a fructificat a doua minge de meci. Americanca rămânea în cărţile calificării în semifinale, iar Jelena avea nevoie ca adversara ei de joi, Plíšková, să fie învinsă de Muguruza pentru a spera că trece de grupe.

În al doilea meci al zilei, cehoaica nu i-a dat nicio şansă spaniolei, pe care a condus-o cu 3-0, 4-1 şi 5-2 în primul set şi cu 5-0 în al doilea. Garbiñe a demonstrat doar într-o mică măsură că este pe locul 2 în lume, când a salvat trei mingi de meci pe propriul serviciu. La 2-5 iberica a urmat la serviciu, dar Karolina a realizat un break alb prin care a obţinut calificarea în semifinale de pe primul loc după 63 de minute de la primul serviciu. ”Cred că am jucat bine. A fost un meci foarte dificil. A fost dificil pentru că am așteptat foarte mult, dar eu sunt fericită că m-am calificat. Garbiñe e o mare jucătoare, o mare campioană, dar am mai făcut câteva meciuri mari împotriva ei. Cred că a fost cel mai ușor meci împotriva ei, cel puțin așa am simțit. Mă așteptam la unul dificil și de aceea sunt atât de fericită că a fost atât de ușor. Cred că am servit bine, am făcut rapid break în ambele setur. Cred că aceasta a fost cheia”, a conchis Karolina Pliskova.

În prezent, calculele sunt simple: ea va fi urmată în penultimul act de învingătoarea partidei Muguruza – Williams, programată joi de la ora 14.30 a României. Cu un setaveraj de 4-0, cehoaica nu poate pierde primul loc în grupă. În cazul în care ea pierde cu 2-0 în faţa Jelenei Ostapenko, iar Muguruza învinge cu 2-0, două jucătoare ar avea acelaşi setaveraj, 4-2: cehoaica şi spaniola. În acest caz, departajarea se va face după victoria direct, iar avanataj are Karolína.