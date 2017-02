Pozuelo a oprit drumul campioanei în Liga Europei: Astra a fost eliminată de Genk

Echipa antrenată de Marius Şumudică a fost eliminată din Liga Europei la fotbal de KRC Genk, care s-a impus cu scorul de 1-0 (0-0), în Belgia, în manșa a doua a 16-imilor de finală ale competiției.

Spaniolul Alejandro Pozuelo a marcat singurul gol al partidei (67), dintr-o lovitură liberă de pe partea stângă, surprinzându-l pe portarul Silviu Lung jr. În tur, la Giurgiu, scorul a fost 2-2. Campioana României a făcut un joc foarte bun la Genk, pe un teren greu, și și-a creat câteva ocazii bune de gol, însă nu a reușit să concretizeze niciuna. Antrenorul Marius Șumudică a fost trimis în tribună de arbitru pentru proteste repetate (86). Genk își menține parcursul perfect acasă în acest sezon european, cu 7 victorii din tot atâtea meciuri.

Astra a încheiat un parcurs bun în cupele europene, în ciuda unei existențe tulburi, atingând în premieră 16-imile Ligii Europei. Participarea Astrei în actualul sezon al acestei competiţii a fost productivă din toate punctele de vedere pentru campioana României. Giurgiuvenii au luat 4,36 milioane de euro de la UEFA pentru rezultatele obţinute în actualul sezon al competiţiei, fără a lua în calcul cota de market pool. Astra a primit 2,6 milioane de euro pentru accesul în grupe, 720.000 pentru cele două victorii din grupă, 240.000 pentru cele două egaluri din grupe, 300.000 pentru calificarea de pe locul 2 şi 500.000 de euro pentru apariţia în 16-imile competiţiei. Astra a început aventura europeană în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, unde a fost eliminată de Copenhaga, a scos-o pe West Ham din play-off-ul Ligii Europei şi a terminat pe 2 grupa cu AS Roma, Austria Viena şi Plzen înainte de a fi scoasă din 16-imi de Genk.

”Consider că dacă ni se oferea penalty-ul de acasă, dacă azi nu se dădea lovitură liberă la golul lor, aveam o șansă. I-a impins cât a putut. M-a eliminat. Ne-a dat 7 galbene. Nu te poate arbitra un arbitru din Olanda când joacă o echipă din Belgia. Ăștia suntem. Am atras atenția. Au venit în cabine, ne-au pus să schimbăm crampoanele, nu le convenea nimic. Ne-au tratat ca pe ultimii oameni. Am pierdut calificarea la Giurgiu și la ocazia lui Budescu din prima repriză. Nu am ce să le reproșez. Datorită lor am ajuns aici. Jos pălăria pentru ei. Dacă marcam noi primii, nă dădeau două roșii și întorceau rezultatul. Râdeau și fanii în tribună și spuneau că asta se întâmplă cu echipele belgiene, că sunt puțin ajutate. E o seară tristă. Nu știu cum am rezistat. Un arbitraj ca pe vremuri, când trebuia să câștige gazdele. Mă bucur că a venit patronul alături de echipă, dar îmi pare rău că nu am putut să îi facem o bucurie”, a declarat Șumudică după meci.

"Am întâlnit o echipă bună, dar o echipă care a fost împinsă de arbitraj. S-a văzut, tot ce a fost la limită a dat pentru ei. Îmi felicit jucătorii. Nu ne-a surprins cu nimic Genk. M-a surprins arbitrajul și de acasă, când am avut penalty în minutul 10. Aici, dacă Budescu marca la acea fază, lua Stan apoi roșu sua Morais pentru că ni s-au dat 6-7 galbene ca să-i țină pe jucători în teroare. Sunt curios și eu să văd câte echipe din România mai ajung aici în anii următori" a mai declarat antrenorul.

"Nu se pune problema să mai continui din vară, dar oricum am ieșit cu fruntea sus, ne-am făcut datoria. Am muncit cât am putut. Atât s-a putut. Din păcate, suntem și o țară mică și în anumite momente nu suntem respectați. Am spus că aș semna dacă ar rămâne toți jucătorii. Din câte știu eu nu vor să rămână unii, nici conducerea nu mai vrea să-i oprească, iar eu nu vrea să o iau de la capăt. Îmi este destul de greu și atunci este momentul să închei acest ciclu. Mi-e greu să mă despart de Astra, dar o să merg să creez o echipă și în altă parte. Cu siguranță voi lăsa Astra în cupele europene", a mai spus Șumudică.

Constantin Budescu e de acord cu Şumudică. "Pot să-mi reproşez că nu am marcat când am avut ocazia, dar în rest zic că noi am făcut un meci bun. Probabil am deranjat că am ieşit din grupe, trebuiau să ne spună mai devreme, stăteam acasă şi ne vedem de treabă în campionat. Ne-am bucurat de fotbal, nu am fost nici lăsaţi, asta este, mergem mai departe. Am muncit foarte mult, le-am făcut faţă, dar nu am marcat şi am pierdut calificarea. Se putea mai mult, dar în mare ne-am achitat de sarcinile date de antrenor. Este o performanţă istorică pentru Astra, pentru România, dar acum trebuie să ne concentrăm pentru play-off", a declarat Budescu.

Filipe Teixeira nu şi-a ascuns dezamăgirea pentru eliminarea Astrei. "E o seară tristă. Pentru noi şi pentru români. Sunt dezamăgit de rezultat. Suntem trişti, dezamăgiţi. Cred că am fi meritat mai mult. Am venit aici să facem un meci bun, să nu-i luăm de sus, dar la sfârşit nu a mers aşa cum am vrut. Asta e, suntem puţin frustraţi şi trişti. Mereu trebuie să-ţi reproşezi ceva şi să corectezi ce ai greşit. Cred că am dat totul pe teren. Ei au marcat un gol din fază fixă. Am făcut performanţă, cred că nimeni nu credea că putem ajunge aici. Până la urmă am făcut tot ce am putut şi cred că am fi putut să ne calificăm", a spus Teixeira. După ieşirea din Europa, Astra are ca obiectiv calificarea în play-off-ul Ligii 1. "Trebuie să ne recuperăm cât mai repede, să ne revenim şi să câştigăm la Chiajna, ca să nu aşteptăm ultimul meci pentru play-off", a precizat mijlocaşul portughez.

Preşedintele campioanei României, Dani Coman, susţine că belgienii nu au fost cu nimic mai buni şi că diferenţa a fost făcută de maniera de arbitraj a olandezului Serdar Gozubuyuk. "N-au fost cu nimic mai buni, diferenţa a fost făcuta de arbitraj. Suntem o ţară prea mică, nu cred că ne vor cei de sus în fotbalul mare. Mi s-a părut un arbitraj îngrozitor. Mi-a plăcut jocul. Am avut posesie bună, determinare, ocazii, dar nu am fost lăsaţi să jucam. Nu putem să-l învinuim pe Silviu Lung la gol. A fost o lovitură liberă, un şut foarte bun. Cu toţii suntem de vină pentru această eliminare", a declarat Coman. Oficialul giurgiuvenilor crede că parcursul echipei lui Marius Şumudică în acest sezon european a fost unul admirabil. "Un parcurs foarte bun, jucătorii merită apreciaţi pentru efort, pentru cum s-au prezentat la fiecare meci. Poate meritam mai mult la ce am arătat în acest parcurs european. Cred că merităm aprecieri pentru cum am reprezentat România în această campanie europeană", a precizat Coman. Coman e convins că jucătorii nu se vor resimţi din punct de vedere fizic după partida din Belgia şi vor reuşi să obţină calificarea în play-off-ul Ligii 1. "Nu cred că vor rămâne urme din punct de vedere fizic. Avem o echipă matură, jucători cu experienţă şi se vor recupera până la următorul meci. Obiectivul imediat e calificarea în play-off", a spus preşedintele campioanei.