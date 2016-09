Pregătiţi pentru un nou început

Azi, de la ora 21.45, naţionala de fotbal a României va întâlni Muntenegru, pe Cluj Arena, în primul meci din preliminariile Cupei Mondialede 2018 din Rusia.

Christoph Daum, selecţionerul naţionalei României, a evidenţiat modul în care jucătorii convocaţi s-au prezentat la antrenamente. "Sunt aici pentru a găsi cele mai bune soluţii. Eu şi staff-ul tehnic am ascultat opinii şi voi lua cele mai bune decizii pentru ca primul 11 să fie bine pregătit pentru meci. Aş vrea să evidenţiez toată echipa. Toţi jucătorii au muncit din greu. Am multe opţiuni şi îmi place când se întâmplă asta. S-au prezentat fantastic toată săptămâna", a spus Daum, care apoi a vorbit despre noul căpitan al României. Germanul a dezvăluit că decizia a fost luată şi a lăsat de înţeles că banderola va ajunge pe braţul lui Cristi Săpunaru: "Săpunaru e un jucător foarte experimentat, e un lider. Am vorbit cu jucătorii care ar putea deveni căpitani, dar nu le-am spus încă cine e căpitanul. Nu cred că sunt multe secrete, cred că ştiţi că am două sau trei opţiuni, decizia e luată ", a declarat omul adus de FRF pentru a ne califica la turneul final din Rusia.

Gazonul de pe Cluj Arena, care nu se prezintă în cele mai bune condiţii, nu-l sperie pe Daum, care spune că atitudinea jucătorilor e mai importantă decât starea terenului: "Cred că mai importantă decât terenul este atitudinea noastră şi ştiu că toată lumea e gata să dea totul pentru această echipă şi pentru această ţară. Nu contează pe ce teren jucăm, trebuie să câştigăm. Ştiu doar că oamenii de pe Cluj Arena au făcut tot ce a fost posibil, au lucrat din greu în ultimele luni şi zile şi trebuie să le mulţumim pentru tot ce au făcut până acum."

Întrebat despre schimbarea pe care o va aduce în filosofia şi stilul de joc al naţionalei, Daum s-a declarat încrezător: "Va fi felul nostru de a face lucrurile. Avem jucători de calitate, cu experienţă. Va fi o îmbunătăţire continuă şi un fel de adaptare şi schimbare. Mâine nu vom vedea o generaţie nouă a fotbalului românesc, dar ştiu sigur că vom vedea un pas spre noua generaţie. Am lucrat mult în această săptămână, mai mult decât se lucra în mod normal. Vreau să vă spun că la fiecare şedinţă de antrenament am văzut cu câtă dăruire au participat şi cum s-au implicat aceşti jucători. Nu e uşor să te adaptezi unui stil nou, dar am văzut că au înţeles aceste lucrui. Am reuşit multe în acest timp. Sincer, nu mă aştept ca mâine să vedem ceva ce nu s-a văzut în lumea fotbalului. Important e să ne concentrăm pe punctele noastre forte, care sunt foarte multe. Istoria e istorie, dar există întotdeauna un moment al schimbării. Suntem pregătiţi să învingem mâine. Până la urmă, suntem concentraţi pentru a scrie un nou capitol nu pentru a modifica ce a fost înaintea noastră", a mai spus selecţionerul României.

La rândul său, jucătorul Cristian Săpunaru s-a arătat foarte motivat și a spus că atât meciul de duminică cu Muntenegru, cât și celelalte nouă pe care România le va disputa în grupă trebuie tratate ca o finală.

Se aşteaptă la un joc ofensiv

Antrenorul naționalei de fotbal a Muntenegrului, Ljubisa Tumbakovic, a declarat că echipa României se numără printre favoritele la calificare la Cupa Mondială din 2018, alături de echipele Poloniei și Danemarcei, și că se așteaptă la un meci ofensiv al românilor în partida de duminică. "În grupă, noi am venit din a cincea urnă. Avem ocazia ca în această grupă să jucăm cu curaj și să anulăm avantajele unor echipe mai mari. Este un obicei ca, la început de campanie, fiecare echipă să creadă în șansele ei și noi vrem să arătăm că avem încredere în forțele noastre. România, Polonia și Danemarca, din punct de vedere valoric, au șanse mai bune. Fiecare însă își va juca șansa. Mâine este primul meci și vrem să începem bine și vom face tot posibilul pentru un rezultat bun. Mâine se va face diferența la constanță și disciplină. România are multe individualități și depinde cum vor respecta ei cererile antrenorului", a menționat antrenorul Muntenegrului. El a adăugat că schimbul de antrenori aduce României speranțe pentru o echipă mai ofensivă și mai bună. "Am urmărit toate meciurile României, atât de la EURO cât și din campanie (de calificare, n. red.). În unele meciuri au jucat extraordinar. La EURO, România a avut un prim meci extraordinar, au scăzut nivelul cu Elveția, iar cu Albania a fost un joc corect, dar nu au câștigat. În general s-au prezentat cu o echipă foarte bună și ar fi meritat să meargă mai departe, dar din păcate în fotbal nu merg mai departe cei care joacă mai bine, ci cei care obțin rezultatele necesare. Au jucat corect, iar schimbul acesta de antrenori aduce speranțe pentru o echipă mai ofensivă și mai calitativă. Mă aștept la un meci mai ofensiv mâine", a spus Tumbakovic.

Jucătorul Stevan Jovetic a spus că se așteaptă ca echipa României să atace mai mult. "Echipa României joacă acasă, suntem siguri că ne vor ataca și vom încerca să găsim cele mai bune soluții. (...) Am urmărit echipa României la EURO și am văzut o echipă bună, dar nu aș putea spune cine e cel mai periculos jucător. Nu avem o grupă atractivă. Sunt echipe bune. E important începutul și ne vom strădui să facem un prim meci bun", a menționat Jovetic.