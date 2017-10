Prima victorie ca lider WTA a Simonei Halep

Jucătoarea română Simona Halep (1 WTA, cs 1) a debutat cu o victorie în Grupa Roșie a Turneului Campioanelor de la Singapore, învingând-o cu 6-4, 6-2 pe Caroline Garcia (Franța, 9 WTA, cs 8).

Meciul a durat o oră şi 28 de minute, iar începutul confruntării a aparţinut Carolinei, care a beneficiat de primele mingi de break ale partidei (ratate, însă), după care şi-a trecut în cont primul game alb. La 2-2 s-au consemnat două break-uri la rând, iar la 4-4 Simona a câştigat pe serviciul adversarei, după care a convertit în punct a treia minge de set. Partea a doua a meciului a fost controlată de Halep. Ea nu doar că a întors scorul de la 0-1 la 5-1, dar a câştigat două game-uri la rând după ce fusese condusă cu 40-0, după care la 5-2 a fructificat prima minge de meci. Victoria îi asigură româncei 250 de puncte WTA.

Intervenţia lui Darren Cahill în primul set, la 4-3 pentru Garcia, a fost din nou eficientă. ”Ai un nivel ridicat. Stai pe linia de fund atunci când joacă pe back-hand-ul tău. Încearcă să joci lungul de linie când ai timp. Ea lovește bine câte o lovitură și tu îi returnezi pe mijlocul terenului. Serviciul este bun, a avut ea două retururi la care nu aveai ce să faci. Poți să joci cum îți indică instinctul. Folosește-ți picioarele și fii puternică. Nivelul e bun, menține încrederea sus. Fă-o să lupte pentru fiecare punct câștigat. Fără cadouri”, i-a transmis tehnicianul australian elevei lui. Ulterior, Simona a mai cedat doar trei game-uri până la finele confruntării.

"A fost un meci grozav, am jucat cel mai bun tenis. Nu e uşor să joci împotriva Carolinei. Mulţumesc tuturor fanilor prezenţi. E prima dată când vin aici că nr 1 mondial şi sunt fericită că am câştigat primul meci, am scăpat de presiune. Sper că următorul meci să fie şi mai bine. Mi-am îmbunătăţit serviciul, astăzi am servit bine şi asta m-a ajutat să câştig meciul", a spus constănţeanca la finalul meciului.

"Mă simt fericită. Este primul turneu la care particip din postura de lider mondial. Caroline este o adversară foarte bună. Azi am jucat la fel ca la Toronto, unde am învins-o. În al doilea set am simţit că sunt la controlul partidei şi victoria a venit de la sine. Mingea nu sare foarte mult pe această suprafaţă, aşa că a trebuit să fiu tare pe picioare. M-am descurcat bine. Am servit foarte bine, iar acest lucru m-a ajutat enorm. Nu mă gândesc la ce trebuie să fac pentru a rămâne numărul 1 mondial după Turneul Campioanelor. În vară m-am tot gândit ce ar trebui să fac pentru a deveni lider mondial, şi nu a ieşit deloc bine. Trebuie să câştig toate meciurile de aici, asta contează cel mai mult. Am atins deja primul loc în clasamentul WTA. Este cel mai bun an din cariera mea. Am trecut prin multe momente dificile, dar am revenit mai puternică. Este un an pe care nu-l voi uita", a declarat Simona.

"Când am învins-o pe Ostapenko a fost de departe cea mai bună zi, cel mai frumos sentiment. Apoi, când am ajuns acasă, m-am întâlnit cu familia și cu prietenii, am luat masa împreună. Nu am făcut vreo petrecere mare. Voi termina aici, voi merge în vacanță și apoi voi avea parte și de o petrecere mare", a mai spus Simona Halep.

"Sunt mai dezamăgită de felul în care am jucat, decât de faptul că am pierdut. Mentalitatea mea pe teren nu a fost prea bună. A fost un meci dificil, dar nu îmi afectează încrederea căpătată în ultima perioadă. A fost o experienţă bună pentru a-mi îmbunătăţi jocul", a spus Caroline Garcia, după meciul cu Simona Halep, la postul Europe 1.

În celălalt meci al grupei, daneza Caroline Wozniacki (6 WTA, cs 6) a învins-o cu 6-2, 6-0 pe ucraineanca Elina Svitolina (4 WTA. cs 4). În urma acestor rezultate, s-au stabilit şi partidele care vor avea loc miercuri: Halep – Wozniacki şi Garcia- Svitolina. ”Este o adversară dificilă, returnează multe mingi și știe cum să treacă din defensivă în ofensivă. Voi încerca să rămân agresivă și să-mi fac jocul”, a declarat Caroline, care a jucat o dată, în acest an, cu Halep, în sferturi la Eastbourne, pe iarbă. Atunci, scandinava s-a impus cu 5-7, 6-4, 6-1.”Cu siguranță este un joc diferit, este un alt turneu. Sunt doar fericită că am câștigat astăzi, că am avut un start bun în turneu și vom vedea ce va fi în următorul meci. Știu că va fi unul dificil, dar sunt entuziasmată”, a mai spus Wozniacki, ea conducând-o pe româncă la meciurile directe cu 3-2.