Prima vizită a lui Kasparov în România

Garry Kasparov, cel mai tânăr campion mondial din istoria şahului, la doar 22 de ani, în 1985, a vizitat pentru prima oară România, ca invitat special al conferinţei Making The Right Moves, în care a oferit sfaturi din experienţa sa pentru modul de a lua decizii în lumea businessului.

Kasparov, activist politic, scriitor şi preşedinte al Fundaţiei Drepturile Omului, a opinat că în lumea afacerilor luarea deciziilor este la fel de importantă ca în jocul de şah, şi esenţială este cunoaşterea propriei persoane.

„Am realizat că nu totul e să joci, să câştigi, să ajungi campion mondial, ci este vorba să te reinventezi, să găseşte mereu noi provocări. După ce am renunţat la şah, am căutat un mod de a împărtăşi experienţele mele. De multe ori mi s-a cerut un sfat şi am spus nu. Nu e vorba de un sfat, fă asta şi viaţa ţi se va schimba, e vorba de cine eşti. Luarea deciziilor este unică pentru fiecare persoană, la fel ca ADN-ul sau sentimentele fiecăruia. Înainte de a lua o decizie, trebuie să te cunoşti. Despre asta e vorba. În şah, dacă vei câştiga, este pentru că de cele mai multe ori adversarul a făcut ultimul o greşeală. De aceea fiecare meci conţine multe informaţii valoroase din care poţi învăţa, şi asta face parte din natura umană, să analizezi meciul şi mereu vei găsi ceva care te va ajuta să ai mai mult de câştigat decât de pierdut. E foarte important să analizezi greşelile, pentru că dacă nu o faci, altcineva o va face şi a doua zi va utiliza aceeaşi armă împotriva ta”, a declarat Kasparov.

În business, Kasparov a prezentat ca exemplu o serie de companii, care la un moment dat au dominat piaţa mondială, dar neadaptarea la realităţile pieţei le-a făcut să dispară.

„Chiar dacă eşti lider de piaţă, dacă eşti cel mai bun din lume, dacă ratezi momentul, nu răspunzi cererii de pe piaţă, totul s-a dus rapid. Eşti depăşit de alţii. Nu au ştiut cum să răspundă cererii de pe piaţă. Oricât de puternic eşti, asta nu te va asigura împotriva acestui tsunami al schimbărilor”, a spus fostul campion mondial. El a dat ca exemplu un citat din Charles Darwin: „Nu cea mai puternică specie sau cea mai inteligentă supravieţuieşte, ci cea care se adaptează cel mai bine la schimbări”.

Kasparov a abordat şi rolul computerelor şi al maşinilor în viaţa omului: „Încă de la începutul civilizaţiei, maşinile au preluat unele activităţi umane, mai ales cele fizice. Dar fundamental societatea nu s-a schimbat prea mult. Fiecare industrie umană este supusă presiunii din cauza concurenţei. Sunt un adept al pieţei libere şi acum e important că avem unelte care se ne împingă înainte, să ne ofere noi provocări”.

Kasparov, care s-a retras în 2005 după ce a dominat lumea şahului timp de 20 ani, a opinat că sportul minţii dezvoltă în primul rând intuiţia, iar din acest motiv norvegianul Magnus Carlsen domină scena mondială de mai mulţi ani: „Sunt întrebat de ce să mai joci şah, când computerele sunt mult mai bune. Şahul permite adaptarea la anumite provocări. Se joacă şah rapid, şah blitz, care minimizează aportul maşinilor de calcul în pregătire. Din acest motiv Carlsen domină atât de clar în ultimii ani. Am lucrat cu el în 2009 şi 2010. Nu apelează la computer pentru a găsi mutarea care urmează. Noul val de mari maeştri de 16-17 ani sunt dependenţi de computer. Când analizează meciurile şi sunt întrebaţi de ce au făcut o mutare sau alta, nu pot spune de ce. Apelează adesea la un stereotip, pentru că aşa zice computerul. Face parte din abilitatea umană de a înţelege cauzele, ce stau la baza unei decizii. Şi din acest motiv jocul de şah este foarte atractiv pentru noi”.

Născut la Baku, din mamă armeană şi tată evreu, Kasparov a primit o educaţie tipic rusească şi se consideră un rus în exil: „În familia mea educaţia a fost predominant rusească, sunt legat de cultura rusă. Trăiesc acum la New York, acolo s-au născut copiii mei. Am paşaport croat. Mama mea trăieşte la Moscova, simt că trebuie să fac ceva pentru ţara mea natală, Rusia, dar în ultimii 5 ani am fost la New York, am călătorit în toată lumea. Atât timp cât Putin e la putere, să merg la Moscova ar fi un bilet doar pentru dus. Vorbesc fluent două limbi, am prieteni în Israel, dar cel mai corect m-aş defini ca un rus în exil, care trăieşte foarte confortabil în SUA”.

În luna mai, Kasparov a lansat ultima sa carte „Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity”, în care scrie despre partidele cu computerul Deep Blue, anii de cercetare şi discursurile pe tema relaţiei dintre oameni şi computere, colaborarea privind cercetări despre viitorul umanităţii la Universitatea Oxford.