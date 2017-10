Primera Division sau Premier League?

Campionatul Spaniei este "cel mai bun campionat" din Europa, iar Real Madrid, dubla deţinătoare a Ligii Campionilor, are oportunitatea de a confirma ascendentul său asupra Premier League, azi, cu Tottenham, a declarat antrenorul madrilenilor Zinedine Zidane.

"Fiecare are sentimentul său, fiecare are percepţia sa. Eu întotdeauna am visat să joc în acest campionat (spaniol). Pentru că ador acest campionat, ador când se joacă mai mult cu mingea decât cu altceva. Asta nu înseamnă că în Anglia nu se întâmplă asta, însă este un fotbal diferit. În fotbalul englez se joacă mult mai fizic. Când o echipă este puternică fizic, ea are şanse mai mari să câştige meciuri. Însă eu consider că mă aflu în cel mai bun campionat. Asta înseamnă că va fi un meci interesant între o echipă spaniolă şi una engleză, să vedem ce va ieşi. Este o mică finală. Vrem să facem un meci bun şi să arătăm că La Liga este campionatul mai bun", a spus Zidane.

Întrebat de ziarişti în ce formă se află Cristiano Ronaldo, care sâmbătă a reuşit să marcheze primul său gol în La Liga în acest sezon, Zidane a spus: "El munceşte enorm şi nu doar în meci. Este un profesionist, este întotdeauna primul care ajunge pe teren, vrea tot timpul să se amelioreze, în pofida a tot ce a reuşit să facă deja... Am mult respect pentru Cristiano. Ceea ce a făcut el nu a fost deloc uşor. Este un exemplu pentru toţi ceilalţi. Este un lucru bun că a marcat. În Liga Campionilor, în schimb, el a marcat mult (4 goluri - n.r.) şi sperăm că va fi în largul său şi că va marca de fiecare dată". Referitor la adversara de azi, Zidane a spus că "este o echipă completă, o echipă care progresează tot timpul. Tottenham a fost întotdeauna un club mare, dar este o echipă care se ameliorează, iar antrenorul (Mauricio Pochettino) are mai multe mijloace, jucători importanţi. Va fi un meci frumos între două echipe frumoase". Etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor propune în această săptămâni meciuri foarte importante în bătălia pentru calificarea în optimile de finală. Real Madrid - Tottenham, Manchester City - Napoli şi Chelsea - AS Roma se anunţă cele mai interesante partide ale etapei. Benfica - Manchester United şi duelul românilor Stanciu şi Chipciu, de la Anderlecht, cu PSG, sunt alte meciuri atractive ale ultimei runde din turul fazei grupelor.

Pregramul meciurilor:

Marţi, 17 octombrie (21:45)

GRUPA E: Spartak Moscova - Sevilla şi Maribor - Liverpool

GRUPA F: Manchester City - Napoli şi Feyenoord - Şahtior Doneţk

GRUPA G: Monaco - Beşiktaş şi RB Leipzig - Porto

GRUPA H: APOEL - Dortmund şi Real Madrid - Tottenham

Miercuri, 18 octombrie (21:45)

GRUPA A: CSKA Moscova - Basel şi Benfica - Manchester United

GRUPA B: Anderlecht - PSG şi Bayern Munchen - Celtic

GRUPA C: Qarabag - Atletico Madrid (de la 19:00) şi Chelsea - AS Roma

GRUPA D: Juventus - Sporting Lisabona şi Barcelona - Olympiacos