Primul eşec ca selecţioner al lui Cosmin Contra: înfrângere cu Olanda

Naţională de fotbal a României a fost învinsă de Olanda cu 3-0, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci amical.

A fost ultima partidă a primei reprezentative din 2017, următoarea fiind programată în luna martie împotriva unui adversar încă nestabilit. Golurile au fost marcate de Depay (47), Babel (56) şi Luuk de Jong (81). La final, selecţionerul României, Cosmin Contra, considera că diferenţa mare de scor a fost provocată şi de faptul că a trimis în teren mai mulţi jucători de rezervă şi se arată încrezător în viitorul primei reprezentative. "Chiar dacă astăzi am pierdut, eu zic că diferenţa nu a fost atât de mare şi văd o naţională pe drumul cel bun. Sper să continuăm cu rezultate bune. Olanda rămâne o echipă cu jucători redutabili, care poate să bată orice echipă. Are jucători ca Depay, Strootman sau Blind, care joacă la echipe mari", a declarat Contra, la Pro-X.

Tehnicianul în vârstă de 41 de ani a explicat şi jocul echipei naţionale: "Am făcut nişte greşeli foarte mari în a doua repriză, am permis echipei Olandei foarte uşor să ajungă şi să centreze. Noi am avut şuturi la poartă, dar nu le-am concretizat. De asta sunt meciurile amicale, vreau să îmi fac o părere cât mai bună despre jucătorii care se află în circuitul echipei naţionale, să ştiu pe cine mă bazez. În prima repriză a fost un joc echilibrat. În a doua repriză, golul luat foarte repede ne-a dat planurile peste cap şi apoi a venit şi al doilea gol. Noi am încercat, am vrut, am avut ocazii, dar nu am reuşit să trimitem mingea în poartă. Mi-am asumat riscul de a băga şi alţi jucători, puteam să joc cu aceeaşi echipă din meciul cu Turcia".

Contra compară eşecul cu "un duş rece binevenit", însă a menţionat că România nu a jucat atât de slab încât să piardă cu 0-3. "A fost o primă repriză echilibrată cu ocazii de ambele părţi, iar diferenţa nu a fost aşa de mare. Diferenţa a fost făcută în repriza a doua de cele trei ocazii fructificate de ei. În schimb noi nu am reuşit să fructificăm nicio ocazie pe care am avut-o. Este un duş rece, dar binevenit. Am vrut să văd nivelul jucătorilor, să îi testez pentru a vedea pe cine mă pot baza la începutul Ligii Naţiunilor. M-a nemulţumit faptul că am primit primele două goluri foarte uşor, pe greşeli individuale. I-am avertizat pe băieţi să nu începem relaxaţi a doua repriză, însă am primit gol foarte repede. Dar ocaziile noastre la 1-0 şi la 2-0 nu le-am fructificat, iar apoi a venit şi golul trei al lor ca să pună capac acestei seri. A fost o înfrângere cu 3-0 nemeritată. Pentru că până la urmă diferenţa au făcut-o jucătorii care au fructificat acele ocazii, iar noi nu am putut să marcăm. Calitatea jucătorilor acolo în faţa porţii face diferenţa. Păcat că nu am înscris. Dacă o făceam la 2-0 poate alta era soarta meciului. Nu cred că am jucat aşa de prost încât să pierdem cu 0-3, dar asta e", a spus el.

"Nu ştiu dacă am greşit echipa de start. Mi-am asumat această schimbare, acest risc. Azi am schimbat opt jucători faţă de meciul cu Turcia. Am vrut să văd mai mulţi jucători. Noi am încercat să facem acelaşi presing din meciul cu Turcia, dar calitatea jucătorilor olandezi a făcut ca ei să iasă uşor din presing şi să beneficieze de multe superiorităţi. În plus, s-a accidentat şi Bălaşa la încălzire, iar ăsta a fost un handicap. Planurile s-au dat peste cap şi a trebuit să improvizez", a adăugat selecţionerul. Contra speră ca jucătorii să nu mai repete pe viitor greşelile făcute în partida cu Olanda. "Am vrut să văd nivelul, de asta sunt meciuri amicale. Acum ştiu potenţialul lor într-un amical foarte puternic şi ştiu ce am de făcut pe viitor. Au fost greşeli în treimea noastră proprie şi pe viitor trebuie să le eliminăm. Avem probleme pe benzi, lăsăm adversarii să centreze. La fel, nu ştim să facem marcaj pe centrările care vin din lateral. Asta s-a văzut azi. Dar trebuie să analizez meciul, e greu să spun mai multe la cald. Nu i-am certat pe jucători, nu e momentul, nu e indicat. Vom analiza în viitor şi sigur vom reuşi să îndreptăm unele greşeli. Băieţii sunt afectaţi, nu e uşor să pierzi cu 0-3. Ei îşi doreau mult să facă o bucurie şi suporterilor din Bucureşti", a menţionat Contra.