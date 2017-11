Primul gol în Europa

Atacantul echipei FCSB, Florinel Coman, marcatorul unicului gol al remizei cu Hapoel Beer Sheva (1-1), s-a declarat impresionat de nivelul fotbalistic din Liga Europei şi bucuros că reuşeşte să înscrie meci de meci.

"Este primul meu gol în Europa şi sper să o ţin tot aşa. Am reuşit să marchez şi în campionat, deci am cam spart gheaţa. Sunt emoţii mari la meciurile din Europa, este normal, pentru că e foarte diferit faţă de ce jucăm în campionat", a spus Coman, la Telekom Sport. Internaţionalul de tineret nu a dorit să vorbească despre comparaţia sa cu francezul Kylian Mbappe şi a spus că suma de transfer de 120 de milioane de euro propusă de finanţatorul echipei este deplasată: "Sunt foarte departe (n.r. - de suma de transfer propusă de George Becali), dar am 19 ani, am un viitor în faţă şi, cred eu, prin muncă se pot realiza multe".

Cât despre faza în care FCSB nu a primit lovitură de la 11 metri: "Din câte am văzut şi eu, părerea mea este că a fost penalty, dar a fost un meci echilibrat, foarte frumos". Florinel Coman a fost primul care l-a consolat pe Denis Alibec, după ce fostul căpitan al echipei a părăsit terenul în lacrimi, când a fost schimbat. "(N.r. - Alibec) trece printr-o perioadă foarte urâta, este foarte greu când nu îţi iese nimic. El este un jucător de o calitate excepţională şi o să vedeţi că o să îşi revină. Este cel mai urât lucru să fii huiduit de propriii suporteri", a adăugat Coman.