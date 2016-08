Primul gol pentru Boldrin

Steaua s-a impus în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0) în meciul cu Pandurii Târgu Jiu, într-o partidă din din etapa a 6-a a Ligii I de fotbal.

Soarta partidei a fost decisă în minutul 68 de mijlocașul brazilian Fernando Boldrin, care a înscris pentru echipa bucureșteană. Este prima victorie în această etapă cu numărul șase al campionatului intern al României, primele trei meciuri s-au terminat cu scoruri de egalitate. "Pe mine mă interesează să câștigăm meciurile, nu ce face Dinamo. Sunt mulțumit de joc. Mai sunt lucruri de discutat, dar n-am avut timp să pregătim totul în detaliu, am fost mult plecați. Sper ca și Tănase, și De Amorim să intre cât mai repede în ritmul Stelei. O să avem 9 jucători plecați la națională și avem meciul cu Iași. Nu e nicio problemă, știam că va fi această situație. Eu nu știu nimic de transferul lui Stanciu. Dacă se va face, mă voi bucura pentru el. Va fi o pierdere foarte mare, dar nu mă pot opune. Ei din acest motiv vin la Steaua, ca să poată face pasul către o echipă puternică din Europa. Pentru noi titlul este cel mai important lucru, mai important decât o calificare în primăvara europeană", a declarat antrenorul oaspeţilor, Laurenţiu Reghecampf

"A fost un meci foarte greu, Pandurii e o echipă bună. Dar e important că am câștigat aici, mai ales că am avut o săptămână grea, cu meciul de la Manchester... Am văzut că portarul nu era bine poziționat și m-am gândit să dau direct pe poartă. M-am acomodat bine la Steaua. Cred că se vede. Vreau să cresc și mai mult în joc. Cred că a fost o glumă a celor de la Astra că vor să dea bani ca să revin acolo", a declarat autorul golului.

La rândul lui, Nicolae Stanciu a spus: "Ne simțim foarte bine pe primul loc. Știam că va fi greu la Pandurii, dar ne-am îndeplinit obiectivul și am câștigat. A fost greu în ultimele zile, cu multe deplasări, hotel, autocare... Cu transferul vom vedea zilele acestea ce se va întâmpla. Nu știu dacă a fost ultimul meci, nu depinde doar de mine. Cred că toată lumea știe ce-mi doresc. Cu Chipciu am ținut legătura, mi-a spus cum e acolo, dar n-am vorbit despre un eventual transfer".

De partea cealaltă, tehnicianul Petre Grihoraş era de părere că echipa lui merita un egal. " Am avut ocazii, dar cu Steaua dacă ratezi, nu mai ai șansă. Boldrin a avut o execuție bună și s-a făcut diferența. Era clar că trebuie să jucăm mai închis cu Steaua, nu puteam juca pe contre. Ne-am închis bine, dar din păcate am pierdut. Steaua are calitate, adună an de an cei mai buni jucători. E un club cu buget mare, stabilitate. Spre deosebire de noi, care avem multe probleme. Sperăm să se trezească și cei de aici și să se rezolve problemele. Nu e ușor să lucrezi cu jucători care au datorii mari", a mai declarat el.