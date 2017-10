Evoluţia de la Beijing şi accidentarea spaniolei Garbina Muguruzei au făcut din Simona Halep principala favorită la câştigarea Turneului Campionilor, de la Singapore, competiţie programată în perioada 22-27 octombrie.

Cu locul 1 în buzunar după turneele din China, Simona s-a întors în ţară, unde se va relaxa câteva zile, înainte de a începe pregătirea pentru ultimul mare obiectiv al anului, Turneul Campioanelor. De un parcurs cât mai lung la Singapore se leagă în mare măsură şansele să termine anul pe prima poziţie, astfel că miza va fi una enormă. "Ea are un joc complet şi urmează Turneul Campioanelor de la Singapore. Dacă joacă cum a jucat acum, mai ales că merge acolo ca nr. 1, are prima şansă şi cel mai important e să rămână cu picioarele pe pământ. Să se bucure de a fi nr. 1, dar în acelaşi timp să stea cu picioarele pe pământ şi să vadă lucrul ăsta ca o fericire, câtă muncă a depus pentru a ajunge nr. 1 şi aşa are şansa să rămână cât mai mult", a declarat Andrei Pavel, la sosirea în România.

Interesant e că deja Sky bet a creionat cotele pentru Turneul Campioanelor, chiar dacă se cunosc doar 7 din cele 8 calificate (Caroline Garcia şi Konta se luptă încă pentru ultimul loc vacant). Halep şi Muguruza vor fi primii doi capi de serie, însă specialiştii anticipează un duel extrem de echilibrat. Concret, sportiva noastră e prima favorită, dar Muguruza, Svitolina şi Pliskova o urmează îndeaproape. Probabil la cotarea sportivei din Spania la acelaşi nivel cu locurile 3 şi 4 mondial a contat şi faptul că aceasta a abandonat la Beijing şi este de aşteptat să nu fie la 100% din punct de vedere fizic.

Cotele pentru Turneul Campioanelor

Halep 4,5

Muguruza 5,5

Svitolina 5,5

Pliskova 5,5

Wozniacki 6

Ostapenko 7

Venus Williams 8

Caroline Garcia 10

Konta 14