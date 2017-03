Rădoi a fost trădat de Becali

Mirel Rădoi a vorbit la Digi Sport despre perioada în care antrena Steaua. Fostul căpitan al roş-albaştrilor s-a simţit trădat de finanţatorul echipei, Gigi Becali, şi susţine că se aştepta la altceva atunci când a preluat echipa.

Rădoi spune că patronul i-a promis ceva, dar realitatea a fost cu totul alta. Conform fostului internaţional, bugetul trebuia să fie mult mai mare. ”N-aş putea spune că sunt frustrat că nu am avut mai mulţi bani, dar mi-ar fi plăcut ca bugetul să fie mai mare. Am căzut într-o capcană. Când am venit mi s-a spus că bugetul va fi mult mai mare, dar probabil că a contat şi că nu ne-am calificat în grupele Ligii Europei”, a declarat el, la Digi Sport.

Mirel Rădoi a vorbit şi despre episodul "Tamaş". Pe vremea când era antrenorul roş-albaştrilor, Rădoi l-a exclus din lot pe fundaş, după ce acesta nu s-a trezit pentru a pleca într-o deplasare cu echipa. Fostul internaţional susţine că nu regretă faptul că a luat acea decizie. De altfel, în prezent la echipă e o degringoladă totală, iar Becali pare conştient că disciplina din perioada în care finul său antrena era un mare plus. ”După, putem să spunem multe lucruri: dacă la Partizan rămânea acelaşi scor sau ne calificam în Liga Campionilor, nu mai vorbea nimeni şi spuneau toţi că am procedat corect în cazul Tamaş. Eu nu regret şi nu-mi reproşez nimic. Am anumite principii şi anumite reguli care nu pot fi încălcate. Plus că la Gabi nu era prima abatere şi aici pun punct. Drept dovadă, vedeţi că de el se vorbeşte în continuare că a mai făcut ceva şi este evident că eu nu am făcut un lucru greşit din punct de vedere disciplinar. Eu nu aş permite ca un jucător să pericliteze atmosfera din grup, indiferent de cât de talentat ar fi”, susţine Rădoi.

Rădoi acuză că a avut prea puţin timp la dispoziţie şi că nu a avut toţi jucătorii la dispoziţie încă din perioada cantonamentelor. ”Eu am încercat, împreună cu staff-ul meu, să găsim o cale de mijloc pentru a înţelege toţi jucătorii ce avem de transmis. Nu ne-am gândit să facem antrenamente doar să fie pe placul jucătorilor, fără să fie de folosinţă. Aveam o perioadă destul de scurtă la dispoziţie în care să formăm automatisme, sisteme de joc, relaţii, era foarte greu şi atunci a trebuit să găsim o soluţie în care să antrenăm şi viteza şi forţa şi tehnica şi tactica. Mă bucur că până la urmă le-a plăcut jucătorilor şi mă bucur când mă mai uit la meciuri şi văd că jucătorii folosesc anumite mişcări pe care le-au învăţat de la noi”, a mai spus Rădoi. Acesta a antrenat Steaua timp de 5 luni şi a condus echipa în 29 de partide oficiale (13 victorii, 9 înfrângeri şi 7 egaluri).