Rakitic vrea să rămână la Barcelona

Ivan Rakitic a fost lăsat de mai multe ori pe bancă de Luis Enrique şi chiar în afara lotului în ultima perioadă, iar presa din Vest a scris că mijlocaşul croat este pe picior de plecare de la Barcelona.

La finalul partidei Real Sociedad – Barcelona, din prima manşă a sferturilor Cupei Spaniei, câştigată de osapeţi cu 1-0, jucătorulşi-a spus punctul de vedere cu privire la informaţiile apărute. Aflat sub contract cu Barcelona până în 2019, mijlocaşul croat a fost titular în victoria catalanilor din Țara Bascilor şi a anunţat că nu are de gând să plece de la trupa de pe Camp Nou. Ziarul de casă al catalanilor a scris săptămâna trecută că Rakitic are şanse mari să plece de la Barcelona. Ibericii susţineau că Manchester City a şi făcut o ofertă oficială pentru croat, englezii aşteptând acum răspunsul Barcelonei. Pe lângă Manchester City, alte două cluburi importante l-ar mai vrea pe Rakitic: marea rivală a lui City, Manchester United, dar şi campioana Italiei, Juventus. Jurnaliştii spanioli susţineau că principalul motiv era faptul că mijlocaşul nu este de acord cu prelungirea contractului, lucru infirmat însă de Rakitic. "Sper să pot continua la Barcelona mulţi ani de acum înainte. Vreau să-mi prelungesc contractul cu Barcelona. Sunt îngrijorat pentru că întotdeauna îmi doresc să joc cât mai mult, dar am încredere totală în deciziile antrenorului. Trebuie să continui să muncesc, însă sunt foarte încrezător" a declarat Rakitic după victoria Barcelonei pe Anoeta.