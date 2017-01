Răzvan Marin este aproape de Standard Liege

Tatăl lui Răzvan Marin, Petre, a confirmat că negocierile pentru transferul mijlocaşului de 20 de ani la Standard Liege sunt în stadiu avansat şi consideră că mutarea ar reprezenta un pas înainte în cariera fiului lui.

"Într-adevăr sunt discuţii avansate. Mai multe nu vă pot spune, mai multe ştiu Gică şi impresarul. E vorba de Standard Liege, vedem dacă se va concretiza. E Belgia, o echipă bună, o ţară frumoasă. Standard e o echipă importantă din fotbalul belgian şi un pas înainte în cariera lui Răzvan", a declarat Petre Marin, la "Digi Sport Matinal". Deşi a fost urmărit de nume importante din fotbalul european, precum AS Roma, Juventus sau Ajax Amsterdam, Răzvan Marin şi anturajul său au decis să aleagă o echipă la care internaţionalul român să poată evolua constant şi care să-i permită să progreseze. "Noi am căutat o echipă sau un campionat în care Răzvan să poată juca şi să progreseze în continuare. E un pas intermediar şi vom vedea după aceea ce se va întâmpla. Împreună cu Răzvan şi cu Gică nu ne-a interesat ce s-a discutat. A fost interes din partea mai multor echipe importante din Europa. Eu am mai spus-o. Pentru Răzvan era important să meargă la o echipă unde să aibă şanse mari de a juca. E în lotul echipei naţionale şi trebuie să joace. Acesta e cel mai important lucru. Dacă s-ar face acest transfer, cred că va fi o afacere foarte bună", a explicat Petre Marin.

Viitorul şi Standard au ajuns la un acord pentru tânărul internaţional român, echipa lui Gică Hagi urmând să primească în schimbul jucătorului 2,4 milioane de euro. Belgienii l-au monitorizat pe Marin mai multe luni, iar oferta lor a fost suficient de bună pentru a convinge clubul să-l cedeze şi jucătorul să renunţe la şansa de a lupta pentru titlu în România. "Asta a fost şi dorinţa lui Răzvan, de a rămâne la Viitorul până la vară, pentru a se lupta la campionat. Au mai fost discuţii şi înainte. Ştiam de ceva luni de interesul lor. Probabil azi-mâine se va concretiza", a precizat Petre Marin.

Fotbalistul constănţenilor a explodat în acest sezon, în care a marcat de patru ori în 20 de meciuri, în Liga 1. Prestaţiile sale i-au adus convocarea în echipa naţională, pentru care a avut un debut fulminant, înscriind la chiar prima apariţie, în victoria cu 5-0 în faţa Armeniei, în preliminariile Cupei Mondiale 2018.

Standard Liege are 10 titluri de campioană a Belgiei (ultimul în 2009) şi 7 Cupe ale Belgiei, iar în acest sezon ocupă locul 8, la 3 puncte de Charleroi, ocupanta poziţiei a şasea, ultima care asigură prezenţa în play-off, dar şi un meci mai puţin disputat.