Real este pe drumul cel bun

Deţinătoarea Ligii Campionilor, Real Madrid,, şi-a asigurat matematic calificarea în optimi, după ce a învins la Nicosia, cu 6-0, pe APOEL, iar antrenorul Zinedine Zidane e mulţumit de jocul echipei.

„Suntem pe drumul cel bun şi facem lucrurile aşa cum trebuie. A fost o seară frumoasă pentru noi, dar ce mi-a plăcut cel mai mult a fost jocul. Creştem în valoare. Nu este niciodată uşor, dar am făcut un meci serios, am marcat rapid. Aceste goluri sunt importante pentru noi şi foarte importante, de asemenea, pentru Cristiano (Ronaldo) şi Karim (Benzema), întrucât ei trăiesc pentru gol. Am terminat pe locul 2 în Grupa H, dar ştim că orice adversar din optimile de finală este puternic. Vom întâlni o echipă care a terminat pe primul loc în grupa sa, deci un adversar foarte solid", a adăugat antrenorul francez.

„Am încercat să punem presiune de la început, dar nu ne-a ieşit şi după primul gol am pierdut concentrarea", a declarat, la rândul său, antrenorul echipei cipriote, Georgios Donis. „Ceea ce ne-a făcut foarte rău este că am primit trei goluri în doar 6 minute. Începând din acel moment, am devenit foarte vulnerabili. Pentru noi, este totuşi important că avem o şansă să ne calificăm (pentru 16-imile de finală ale Europa League) în ultimul meci (cu Tottenham, în decembrie). Am comis multe erori pe care nu ar fi trebuit să le facem şi va fi important să rezolvăm aceste chestiuni pentru ultimul meci, ca să nu se mai repete", a adăugat antrenorul.