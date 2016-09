Recordurile surorilor Williams

Serena Williams, liderul clasamentului WTA, a egalat recordul de 306 victorii în turneele de Grand Slam al Martinei Navratilova, după ce a învins-o, cu 6-3, 6-3, pe compatrioata sa Vania King, în turul doi la US Open.

Americanca a obţinut victoria cu numărul 86 la US Open şi se află pe poziţia a treia în acest clasament all-time, după Chris Evert (101 victorii) şi Martina Navratilova (89 de victorii). În turul al treilea, Serena Williams o va întâlni pe suedeza Johanna Larsson, locul 47 WTA. După ce a cucerit titlul la Wimbledon, în iulie, Serena nu a jucat decât cinci meciuri înaintea turneului de Mare Şlem de la New York, pierzând titlurile olimpice la simplu şi la dublu la Rio. Serena Williams o poate depăşi pe germanca Steffi Graf la numărul de titluri de Mare Şlem cucerite în carieră (ambele au 22), dar, în cazul unei eliminări premature, poate pierde fotoliul de lider WTA în favoarea germancei Angelique Kerber, dacă aceasta va câştiga, la rândul ei, titlul.

Sora ei, Venus, a obţinut a 70-a victorie la US Open, după ce a învins-o, cu 6-2, 6-3, pe germana Julia Goerges, în turul al doilea. Venus a pierdut de 14 ori la US Open. Numărul şase mondial, care are două titluri la Flushing Meadows, cucerite în 2000 şi 2001, va juca în turul al treilea cu o altă reprezentantă a Germaniei, Laura Siegemund (27 WTA).

Zhang Shuai (China, 51 WTA), care a avut o debut de an extraordinar, ajungând în sferturi la Australian Open, a mai realizat un rezultat remarcabil, câştigând cu 6-3, 6-3 în faţa australiencei Samantha Stosur, câştigătoarea US Open din 2011. Au mai părăsit competiţia Jelena Jankovic şi Timea Bacsinszky. La masculin, patru capi de serie, spaniolul Feliciano Lopez (16), americanul Steve Johnson (19), germanul Alexander Zvererv (27) şi francezul Gilles Simon (30), au părăsit, joi, proba masculină de simplu. Lopez a fost întrecut în patru seturi, cu 6-2, 6-4, 1-6, 7-5, de portughezul Joao Sousa, care şi-a egalat astfel cea mai bună performanţă a sa la Flushing Meadows, realizată în 2013. Johnson a fost eliminat de argentinianul Juan Marti Del Potro, cu 7-6 (5), 6-3, 6-2. Del Potro, laureat în 2010 la US Open, a primit un wild card pentru ediţia din acest an a turneului newyorkez, având în vedere că ocupă locul 142 în lume, după două sezoane aproape ratate din cauza accidentărilor la încheietura mâinii. Britanicul Daniel Evans a câştigat în faţa germanului Alexander Zverev în patru seturi, 6-4, 6-4, 5-7, 6-2, urmând să joace în turul al treilea cu elveţianul Stan Wawrinka, care a pus capăt aventurii italianului Alessandro Giannessi, 243 ATP, venit din calificări, cu 6-1, 7-6 (4), 7-5. Italianul Paolo Lorenzi (40 ATP) l-a învins pe francezul Gilles Simon cu 3-6, 6-2, 6-2, 6-7 (1), 7-6 (3), la capătul unui meci maraton de patru ore şi 54 de minute. Merită remarcată şi victoria "veteranului" croat Ivo Karlovic (37 ani), cu 6-4, 7-6 (4), 6-4 în faţa americanului Donald Young, după 24 de aşi.

Rezultatele înregistrate joi, în turul doi al simplu feminin: Serena Williams (SUA, cs 1) - Vania King (SUA) 6-3, 6-3, Johanna Larsson (Suedia) - Denisa Allertova (Cehia) 6-3, 6-1, Iaroslava Şvedova (Kazahstan) - Qiang Wang (China) 6-0, 6-1, Shuai Zhang (China) - Samantha Stosur (Australia, 16) 6-3, 6-3, Carla Suarez Navarro (Spania, 11) - Jelena Jankovic (Serbia) 6-1, 6-4, Elena Vesnina (Rusia, 19) - Annika Beck (Germania) 6-2, 6-1, Timea Babos (Ungaria, 31) - Richel Hogenkamp (Olanda) 6-2, 6-4, Simona Halep (România, 5) - Lucie Safarova (Cehia) 6-3, 6-4, Agnieszka Radwanska (Polonia, 4) - Naomi Broady (Marea Britanie) 7-6 (9), 6-3, Caroline Garcia (Franţa, 25) - Katerina Siniakova (Cehia) 4-6, 6-4, 6-4, Ana Konjuh (Croaţia) - Kurumi Nara (Japonia) 6-3, 6-3, Varvara Lepchenko (SUA) - Timea Bacsinszky (Elveţia, 15) 6-4, 4-6, 6-4, Karolina Pliskova (Cehia, 10) - Montserrat Gonzalez (Paraguay) 6-1, 7-5, Anastasia Pavliucenkova (Rusia, 17) - Kristina Mladenovic (Franţa) 6-2, 4-6, 7-6 (5), Laura Siegemund (Germania, 26) - Nicole Gibbs (SUA) 6-3, 7-5, Venus Williams (SUA, 6) - Julia Goerges (Germania) 6-2, 6-3; rezultatele înregistrate, joi, în turul al doilea la simplu masculin: Dominic Thiem (Austria, cs 8) - Ricardas Berankis (Lituania) 6-4, 6-3, 6-2, Pablo Carreno Busta (Spania) - Janko Tipsarevic (Serbia) 3-6, 4-6, 6-1, 6-4, 6-4, Juan Martin Del Potro (Argentina) - Steve Johnson (SUA, 19) 7-6 (5), 6-3, 6-2, Nick Kyrgios (Australia, 14) - Horacio Zeballos (Argentina) 7-5, 6-4, 6-4, Ilia Marcenko (Ucraina) - Damir Dzumhur (Bosnia) 6-2, 6-4, 6-3, Daniel Evans (Marea Britanie) - Alexander Zverev (Germania, 27) 6-4, 6-4, 5-7, 6-2, David Ferrer (Spania, 11) - Fabio Fognini (Italia) 6-0, 4-6, 5-7, 6-1, 6-4, Stan Wawrinka (Elveţia, 3) - Alessandro Giannessi (Italia) 6-1, 7-6 (4), 7-5, Kei Nishikori (Japonia, 6) - Karen Haceanov (Rusia) 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, Nicolas Mahut (Franţa) - Paul-Henri Mathieu (Franţa) 6-4, 6-4, 6-2, Ivo Karlovic (Croaţia, 21) - Donald Young (SUA) 6-4, 7-6 (4), 6-4, Jared Donaldson (SUA) - Viktor Troicki (Serbia) 7-5, 6-3, Joao Sousa (Portugalia) - Feliciano Lopez (Spania, 16) 6-2, 6-4, 1-6, 7-5, Grigor Dimitrov (Bulgaria, 22) - Jérémy Chardy (Franţa) 4-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2, Paolo Lorenzi (Italia) - Gilles Simon (Franţa, 30) 3-6, 6-2, 6-2, 6-7 (1), 7-6 (3), Andy Murray (Marea Britanie, 2) - Marcel Granollers (Spania) 6-4, 6-1, 6-4.