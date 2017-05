Reghecampf şi-a dat demisia de la FC FCSB SA

Antrenorul Laurenţiu Reghecampf şi-a reziliat contractul cu FCSB, scadent în vara anului 2018, după o întâlnire cu finanţatorul Gigi Becali, precizând că speră ca înlocuitorul său, Nicolae Dică, să reprezintă o soluţie bună şi în sezonul viitor să câştige titlul.

"Era important să vorbesc cu patronul (n.r. - Gigi Becali). Eu am zis că nu iau nicio decizie până nu vorbesc cu dânsul. Ne-am înţeles, ne-am pus de acord, totul este foarte bine. Mă bucur pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Am avut un an şi jumătate de muncă foarte intensă la Steaua. Speram ca această muncă să se încununeze cu un titlu. Eu sper ca Nicolae Dică să fie o soluţie foarte bună pentru a mă înlocui. Este stelist 100%, un antrenor care a pornit de jos şi a avut rezultate. A fost şi secund la Steaua, deci cunoaşte sistemul, cunoaşte ceea ce se cere aici. M-aş bucura foarte mult ca Dică să reuşească să câştige campionatul anul viitor", a spus Reghecampf la finalul întâlnirii cu Becali.

Tehnicianul de 41 de ani a menţionat că are oferte de la mai multe cluburi, toate din ţările arabe, iar săptămâna viitoare se va decide. "Încă nu m-am hotărât unde am să merg. Am două trei oferte clare. Adică 100%. De aceea am aşteptat să se termine campionatul şi să vorbesc cu patronul. I-am cerut şi lui părerea, pentru că el rămâne un om foarte apropiat pentru mine. De săptămâna viitoare am să mă întâlnesc cu anumiţi oameni şi voi lua cea mai bună decizie pentru mine. Toate ofertele sunt din zona arabă", a afirmat el.

Reghecampf a adăugat că sunt multe lucruri pe care nu a reuşit să le realizeze în ultima perioadă, dar a precizat că, din punctul său de vedere, FCSB este în prezent campioana României. "A fost foarte mult de muncă în acest al doilea mandat. Sunt şi multe lucruri pe care nu le-am realizat, dar nu cred că e momentul să facem o analiză. Atâta timp cât am luptat până la ultimul meci pentru campionat putem spune că am avut parte de lucruri foarte bune. Este o situaţie mai delicată având în vedere regulamentul pentru că cele două echipe au terminat la egalitate, dar din punctul nostru de vedere Steaua este campioană. Dar sunt sigur că în cel mai scurt timp o să se clarifice şi Steaua o să fie campioană. În regulament se menţionează clar că trebuie să se ia în considerare toate cele patru meciuri cu FC Viitorul", a precizatel. Tehnicianul a mai condus Steaua între 2012 şi 2014, perioadă în care a câştigat de două ori titlul şi o dată Supercupa României. În acest al doilea mandat, început la 3 decembrie 2015 şi în cadrul căruia echipa şi-a schimbat denumirea din FC Steaua în FCSB, el a câştigat un singur trofeu, Cupa Ligii în 2016.

La rândul lui, Gigi Becali a declarat că l-a instalat în funcţia de antrenor pe Nicolae Dică, precizând că acesta va avea un principal lângă el pe bancă deoarece nu deţine încă licenţa Pro. "Contractul cu Reghecampf e ca şi reziliat. El nu vine să rezilieze, el vine doar să ne despărţim, să ne vedem, să ne luăm la revedere. L-am pus pe Dică antrenor. Ce, mai trebuie să semneze? La mine cuvântul este contract. Mi-a plăcut de Dică, de gândirea lui despre fotbal. El a demonstrat că e antrenor şi la Piteşti. Cred că el cunoaşte mult fotbal, nu ştiu cât de mult îl poate pune în practică însă în Liga I, că e mai geu. El mi-a zis că premisele lui sunt munca şi disciplina. Cerere specială a fost că vrea să vină cu ai lui. Eu spusesem că preparatorul fizic, kinetoterapeutul şi ceilalţi din staff îi ţin mereu, ca să nu îi mai schimb. Dar i-am zis lui Dică să îi aducă şi pe ai lui, să mai fie trei în plus, câteva mii de euro în plus, care e problema? Dică nu are licenţă Pro. El are doar de antrenor secund. Aşa că o să aibă un antrenor principal pe margine cu el. Nu ştiu cine va fi. Trebuie să şi-l aleagă el, poate vrea să-l ia pe Ţiţi Dumitru, nu ştiu, să-şi aleagă", a spus Becali.

Oficialul a menţionat că va aduce jucători la echipă care să îi garanteze câştigarea titlului încă de la începutul play-off-ului: "Eu i-am promis că îi fac echipă lui Dică. Nu o să mai fie la egalitate, că nu vrea unul sau altul să ia titlul Steaua. De acum încolo din play-off noi o să fim campioni ca să nu mai avem probleme. El a zis că o să îmi propună câţiva jucători, vom vedea".

Totodată, Becali a spus că de la echipă vor pleca Muniru, Tamaş şi Moke. „Să vedem Achim dacă rămâne. Dică a zis că are nevoie de Achim, dacă vrea atunci o să rămână, vedem", a afirmat Becali. Oficialul clubului FCSB a menţionat că este posibil să îi transfere în această vară pe Constantin Budescu (Astra Giurgiu) şi pe Ciprian Deac (CFR Cluj). "Eu ştiu jucătorii care trebuie să vină. Poate vine Budescu, am vorbit cu el, să vedem dacă ne înţelegem şi vine. Deac nu a semnat, mi-a zis că dacă CFR iese din insolvenţă pe 26 mai atunci rămâne la ei. Dacă CFR nu iese din insolvenţă, atunci el vine la Steaua pe 27 mai", a adăugat Gigi Becali.

În vârstă de 37 de ani, Nicolae Dică a fost secundul antrenorilor Costel Gâlcă şi Mirel Rădoi la FC Steaua în perioada iunie 2014 - decembrie 2015. FCSB a ratat câştigarea titlului de campioană în ediţia 2016-2017 a Ligii I în faţa echipei Viitorul. Formaţia din Constanţa a încheiat cu acelaşi număr de puncte în clasament ca FCSB, 44, dar departajarea s-a făcut în urma rezultatelor directe din play-off, echipa lui Hagi câştigând cu 3-1 pe teren propriu şi remizând la Bucureşti, 1-1.