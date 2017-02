Reîncepe Liga I

Astra Giurgiu - ASA Tg. Mureş se întâlnesc astăzi, 3 februarie, de la ora 20:00, în al doilea meci de la reluarea campionatului, cu etapa a 22-a.

Neplătit şi dat în judecată de propriul club, antrenorul Marius Şumudică continuă cu Astra în ciuda faptului că între el şi grupare nu mai există relaţii bune şi spune că este cu gândul la primul meci oficial din acest an. "A fost un stagiu bun de pregătire, cu condiţii bune de antrenament, temperatură accesibilă. Ne întoarcem acasă, trebuie să ne acomodăm cât mai repede şi să câştigăm jocul de vineri. Dacă CFR bate pe Steaua şi Gaz Metan câştigă la Timişoara, există posibilitatea să nu prindem play-off-ul", a precizat tehnicianul. De tabăra cealaltă, cu un antrenor nou la echipă, ASA Târgu Mureş traversează o perioadă dificilă din punct de vedere finaniar. Chiar şi aşa, Ilie Stan spune că a fost mulţumit de cum s-au mişcat noii săi elevi în cantonament, dar şi că atitudinea arătată de aceştia este una lăudabilă. Situaţia mureşenilor în clasament este una precară, aceştia ocupând penultimul loc cu doar 9 puncte.

Programul etapei a 22-a a Ligii I:

Liga I

azi: de la 17.30 Pandurii - CSMS Iaşi la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Look PLUS; de la 20.00 Astra Giurgiu - ASA Tg. Mureş, la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Look TV

sâmbătă: de la 14.00 CSU Craiova - FC Voluntari, la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Look PLUS; de la 20.00 Dinamo - Viitorul, la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Look PLUS

duminică: de la 17.30 FC Botosani - Chiajna, la Digi Sport 1 şi Dolce Sport 1; de la 20.00 CFR Cluj - Steaua, la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Look TV

luni: de la 20.00 ACS Timişoara - Gaz Metan, la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Look TV