Remiză cu Portugalia

România U21 a remizat cu echipa similară a Portugaliei, la Ovidiu, 1-1, în preliminariile pentru Campionatul European din 2019, găzduit de Italia şi San Marino.

Selecţionerul U21, Daniel Isăilă, a spus că e mulţumit de jocul elevilor săi, nu doar de egalul cu Portugalia. Selecţionerul Daniel Isăilă a mai spus că Răzvan Marin va pleca la prima reprezentativă, pentru jocul cu Olanda, iar Dulca şi Nedelcu ar putea juca în Ţara Galilor. "Băieţii au făcut un efort fantastic, jos pălăria! Mă mulţumeşte jocul, nu doar rezultatul. Am dominat, ne-am creat ocazii. Şi ei au avut şansele lor. Una peste alta este un rezultat pozitiv. La pauză le-am spus că am jucat foarte bine, mai puţin în ultimele 15 minute, când am jucat cu frică. Portughezii au fost periculoşi pe contraatac. Cu mai multă atenţie puteam să câştigăm. Dar, cred că este un rezultat echitabil. Pe final am suferit din punct de vedere fizic. Trebuie să ne refacem până la meciul cu Ţara Galilor. O să fie o deplasare grea. Zburăm până la Liverpool şi de acolo mai mergem trei ore cu autocarul. Răzvan Marin va merge la naţionala mare, îşi doreşte să joace acolo. Dulca se simte mai bine. E posibil să revină şi Nedelcearu. Nu contează cine marchează. Mă bucur că am ocazia să lucrez cu aceşti copii talentaţi. Mulţi sunt '98, mai pot juca încă o campanie la U21. Rămân echilibrat, mai sunt multe puncte în joc. Este o grupă nebună. Sunt cinci echipe ce se bat pe primele două locuri", a spus Isăilă.

Rămânem lideri după cinci jocuri disputate, cu 11 puncte. Bosnia se află pe locul secund, cu nouă puncte după tot cinci meciuri. Portugalia are numai patru puncte, dar două meciuri în minus. Lusitanii trebuie să înfrunte Ţara Galilor şi Liechtenstein. Pentru noi urmează partida de la Cardiff, iar cu o victorie suntem foarte aproape de calificare.