Remiză în “groapă”

Dinamo și Gaz Metan Mediaș au terminat nedecis, scor 1-1 (1-1), în meciul lor din etapa a șasea a Ligii I de fotbal.

Gaz Metan Mediaş a reuşit prima mare surpriză a acestei etape. Jucătorii lui Cristi Pustai au reuşit să plece cu un punct de pe terenul liderului Dinamo. Gaz Metan putea spera la mai mult, dar s-a precipitat la finalizare. Gazdele au deschis scorul în minutul 14, prin Valentin Lazar, care a marcat după ce a driblat și portarul. Oaspeții au restabilit egalitatea pe tabela de marcaj, în minutul 40, prin albanezul Azdren Llullaku. El a șutat imparabil la colțul lung. Partida s-a desfășurat pe Stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, din București.

Antrenorul gazdelopr, Ioan And one, s-a resemnat în privința lotului cu care va ataca acest sezon și spune că nu va mai face transferuri în această perioadă. El a vorbit și despre egalul echipei sale cu Gaz Metan. "O eventuală victorie era un rezultat nemeritat pentru că cei de la Gaz Metan au avut în startul meciului o ocazie foarte mare. Noi am avut agresivitate, am făcut presing. Ne-am creat ocazii, dar în ansamblu rezultatul e echitabil. Gaz Metan și-a urmărit scopul. Cu Steaua am pregătit ceva, a trebuit să ne închidem, azi am jucat mai deschis. Mai sunt multe de pus la punct la Dinamo. Mai avem nevoie de ceva jucători. Lotul lui Dinamo e bun, dar am nevoie de dubluri pe post. Noi mai căutăm jucători, dar mă descurc cu ce am. Toată lumea vorbește de transferuri, dar nu-ți poate garanta nimeni că rămâi pe locul 1. Sunt foarte mulțumit de lotul pe care-l am. Jucăm cu ce avem și din iarnă vom vedea", a declarat Andone. "Astra și Steaua merită felicitate că s-au calificat în grupele Europa League. Cred că au șanse să iasă din grupe. Au nevoie și de ceva întăriri, am văzut că Astra vrea să mai aducă jucători. Contează foarte mult echipa, uitați-vă la Astra. Au făcut un rezultat mare pentru fotbalul românesc", a mai spus el.

De partea cealaltă, tehnicianul Cristi Pustai spune că rezultatul cu Dinamo este corect, chiar dacă echipa sa a avut multe momente bune în meci, dar este nemulţumit însă de locul în clasament. "În general, sunt nemulţumit, pentru că după şase etape şi jocul prestat puteam avea mai multe puncte. Am avut ocazii cu Dinamo, dar rezultatul este echitabil. Gaz Metan este o echipă nou-promovată, dar totuşi am adus jucători care nu sunt la prima apariţie pe primă ligă. Avem un grup frumos", a declarat Cristi Pustai. Antrenorul lui Gaz Metan Mediaş a vorbit şi despre situaţia lui Eric de Oliveira. Mijlocaşul brazilian are un surplus de greutate şi Pustai este de părere că are capacitatea să strălucească din nou: "Eric are o problemă cu el, trebuie să ajungă la o formă fizică pentru competiţie. Urmează un program special. Încă nu şi-a spus ultimul cuvânt, am mare încredere în el".