Remiză în Gruia

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Steaua, 1-1, în etapa a 22-a din Liga 1, într-un meci disputat în condiţii de ceaţă densă şi în care fiecare echipă a avut câte un jucător eliminat.

Golurile au fost marcate de Deac (58), respectiv, Alibec (16-p). În minutul 34, CFR a ratat un penalty, prin Nascimento. În urma acestui rezultat, CFR Cluj se află pe poziţia a şaptea în clasament, cu 31 de puncte, iar FC Steaua Bucureşti ocupă locul al doilea, cu 41 de puncte. Antrenorul oaspeţilor, Laurenţiu Reghecampf a făcut o afirmaţie dură şi a anunţat că Denis Alibec este vânat de arbitri, iar în aceeaşi măsură a comentat punctul obţinut. ”Cum adică meritat, nemeritat? Eu sunt nemulţumit că n-am câştigat meciul, am avut multe ocazii. Mă gândesc la cât de uşor a primit Alibec cartonaş roşu... Am avut penalty la Momcilovic, am avut ocazii foarte mari... Sunt mulţumit de cum am jucat. Eu cred că Denis este vânat, în special de arbitri, din cauza manifestărilor lui. Este un jucător foarte, foarte bun. Eu n-aş vrea să fie o presiune aşa mare pe Alibec. Nu joacă singur, mai sunt şi ceilalţi jucători. Uitaţi-vă la al doilea cartonaş galben. Este atins pe picior, cade şi se ridică imediat. Nu poţi să dai galben pentru simulare. Asta este, eu sunt mulţumit de ceea ce s-a întâmplat pe teren: am avut multe ocazii, am jucat bine. Cu Alibec în teren, cu siguranţă nu pierdeam meciul”, a declarat Reghecampf.

Antrenorul a vorbit şi despre prestaţia lui MIhai Bălaşa, jucător adus în această iarnă de la AS Roma. Reghecampf spune că este un fundaş dreapta foarte bun, însă are nevoie de răbdare. Gnohere a fost, de asemenea, lăudat:: ”Bălaşa este un fundaş dreapta clasic. Aveam nevoie de un astfel de jucător. Dar are nevoie de timp, trebuie să avem răbdare. Eu sunt mulţumit atât de el, cât şi de Harlem. Pe Harlem n-am vrut să-l bag în acest meci, dar n-am avut ce face cu acea eliminare”.

Campania de transferuri din această iarnă s-ar putea încheia cu aducerea unui fundaş central: ”Vom vedea dacă mai vine un fundaş central, este o poziţie pe care noi avem nevoie de jucător. În funcţie ce va vrea şi patronul, vom vedea”, a mai spus Reghecampf.

La finalul meciului, căpitanul echipei bucureştene a avut un discurs în care a taxat subtil ezitarea colegilor din faţa porţii. ”După numărul ocaziilor cred că meritam să câştigăm. Jakolis a avut vreo trei, Enache una rarisimă. Mai avem patru meciuri şi trebuie să le câştigăm pe toate dacă azi nu s-a putut. Avem un meci cu Voluntariul acasă, apoi două deplasări foarte grele. Nu vreau să mai comentez deciziile arbitrilor. Alibec e un jucător de care avem nevoie, Harlem e la fel, credeţi-mă că are calităţi foarte bune”, a spus Mihai Pintilii la finalul jocului. Mijlocaşul care a rămas pe teren până la finalul partidei a spus că lucrurile se vor schimba în playoff, acolo unde nu vede încă o favorită certă în ciuda faptului că Viitorul este acum la 4 puncte în faţa vicecampioanei: ”În playoff va fi altceva, altă încărcătură, o presiune mult mai mare. Lupta la titlu nu va fi numai cu Viitorul şi Craiova, toate cele care vor intra în playoff vor intra în luptă cu şanse egale. Cel mai important adversar? Mi-e greu să îmi dau cu părerea, suntem toţi cam pe acolo”.

Gabi Balint, fost mare atacant al Stelei, a spus, invitat în cadrul emisiunii ”Fotbal Club” de la Digi Sport, că Alibec nu trebuia eliminat, dar l-a criticat şi pe jucător pentru atitudinea sa ostilă din teren. ”Eu, aici, sunt un pic contra. Sincer, pentru că am jucat fotbal şi ştii că de multe ori, din instinct, îţi dai drumul, vezi un picior că-ţi apare în faţă. Sigur, adversarul se opreşte, nu te loveşte, dar din instinct îţi tragi piciorul. Numai cel care a jucat fotbal ştie ce simte. Nu sunt însă de acord cu Alibec pentru faptul că vociferează, comentează mereu la fiecare fază şi o face tot timpul. Şi înjură, pentru că se vede şi pe buzele lui. Trebuie să termine cu asta, pentru că, uite, în acest meci a rupt echilibrul. Nu merita dat afară! S-a întâmplat prea repede. Trebuia să-i atragă atenţia pentru ultima oară şi abia după aceea să-l elimine”, a mai spus Balint.

Investitor nou?

CFR Cluj se pregăteşte de o transformare din temelii, după ce Arpad Paszkany i-a vândut clubul lui Băgăcean Vasile Marian, un fost auditor financiar. Băgăcean a devenit noul acţionar majoritar al clubului, asta după ce a virat la CFR 4,5 milioane de lei. Acum, noul patron al clujenilor are planuri mari, vrea să scoată repede clubul din insolvenţă şi chiar visează din toamnă la Europa, deşi deocamdată regulamentul nu îi permite aşa ceva.

"Vrem ieşirea din insolvenţă. Asta este urgenţa noastră acum, iar din toamnă să fim în cupele europene. Primul pas este ieşirea din insolvenţă. Într-o lună sau două vom ieşi. Din vară, vom vedea, vor fi transferuri, voi discuta şi cu preşedintele Iuliu Mureşan şi vom vedea de ce este nevoie. El mi-a spus că este mulţumit de lotul actual. Până acum, CFR a mers foarte bine pe un buget destul de redus. Dar nu cred că e importantă această chestiune. Eu am luat clubul, sunt majoritar, am plătit datorii", a afirmat omul de afaceri, pentru actualdecluj.ro. Băgăcean apare la club cu o serie de documente de la anumiţi creditori prin care datoriile către aceştia sunt fie şterse, fie amânate, fie refinanţate. Principalul creditor, Banca Transilvania, care are de recuperat 2,3 milioane de euro de la CFR, primeşte 300.000 de euro din datorie şi refinanţează pentru trei ani de zile. Omul de afaceri preia, astfel, clubul de la Arpad Paszkany, după ce ultimul a fost la cârma grupării din Gruia, încă din anul 2002, când echipa era în liga a treia.