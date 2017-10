Remiză în ultimul meci din preliminarii

Naţionala de fotbal României a terminat la egalitate, 1-1 (0-0), partida cu Danemarca disputată pe stadionul Parken din Copenhaga, în ultima etapă din Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018.

România a ratat calificarea la CM din Rusia, ocupând la sfârşitul preliminariilor locul 4 cu 13 p. Clasamentul final este următorul: 1. Polonia 25 p, 2. Danemarca 20 p, 3. Muntenegru 16 p, 4. România 13 p, 5. Armenia 7 p, 6. Kazahstan 3 p. Meciul de la Copenhaga a fost unul de palmares, iar golurile au fost marcate de Eriksen (59, din penalty), respectiv Deac (88).

Selecţionerul echipei României, Cosmin Contra, a declarat că a introdus pe final încă un atacant, pe George Ţucudean, pentru a egala, lucru care s-a şi întâmplat, jucătorul formaţiei FC Viitorul contribuind decisiv la golul marcat de Ciprian Deac. "Nu sunt un antrenor cu fler, dar nu mai aveam nimic de pierdut. Eram în zece oameni şi l-am introdus pe Ţucudean pentru a egala şi mi-a ieşit. Ştiam că Ţucudean este puternic acolo, în faţa porţii, iar el a intrat foarte bine. A şutat la acea fază, iar Deac a înscris", a spus Contra la TVR 1. "Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, o echipă puternică din punct de vedere fizic, care a evoluat în multe momente la limita efortului. Iar noi am reuşit în bună parte să facem faţă. Am controlat bine prima repriză, când nici ei, dar nici noi nu ne-am creat ocazii foarte mari. În repriza a doua le-am spus băieţilor să încercăm să stăm mai mult în jumătatea lor de teren, lucru pe care l-am reuşit în primele minute. A venit însă apoi acel penalty şi imediat am rămas în zece oameni după eliminarea lui Ganea. Eu sunt mulţumit de băieţi, de atitudinea lor. I-am felicitat pentru efortul depus pentru că am alergat în zece oameni împotriva unei echipe care avut posesia", a adăugat selecţionerul. Acesta a menţionat că îşi doreşte ca jucătorii naţionalei României să evolueze în următoarele partide cum au făcut-o în ultimele minute ale întâlnirii cu Danemarca. "Le-am spus băieţilor la sfârşit că ăsta este spiritul pe care îl vreau la echipa naţională. Nu trebuie să ne dăm bătuţi niciodată şi să dăm mereu totul pentru a câştiga", a menţionat Cosmin Contra.

Fundaşul Vlad Chiricheş a declarat că ratarea calificării la CM 2018 este o mare dezamăgire, dar a menţionat că la echipa naţională începe o nouă etapă cu selecţionerul Cosmin Contra. "Am reuşit un joc bun şi suntem fericiţi că am obţinut un rezultat bun. Este un egal muncit, s-a văzut spirit de sacrificiu azi. La 0-1 nu aveam nimic de pierdut şi am încercat să facem un joc bun. E important să ai şi puţin noroc în anumite situaţii, normal. Sper să continuăm pe acest drum. Sigur, e dezamăgire mare că nu am reuşit calificarea la Cupa Mondială, dar începe o nouă etapă la echipa naţională şi trebuie să continuăm pe acest drum", a spus Chiricheş. "Nu am început nici campania extraordinar, dacă am fi început cu o victorie în meciul cu Muntenegru ar fi fost altul moralul nostru. Dar trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut de acum încolo. Avem ca obiectiv calificarea la EURO 2020 şi trebuie să obţinem asta. Trebuie să jucăm din ce în ce mai bine şi să câştigăm meciuri", a adăugat fundaşul.

Autorul golului echipei României, Ciprian Deac, crede că prima reprezentativă va arăta din ce în ce mai bine, precizând că aceasta are viitor cu noul selecţioner Cosmin Contra. "Se vede că a venit un nou selecţioner, echipa naţională o să arate din ce în ce mai bine. Naţionala are viitor cu Cosmin Contra. E nevoie de răbdare, dar suntem pe drumul cel bun. Mă bucur că am obţinut un rezultat de egalitate cu Danemarca. Am avut un om în minus aproape o repriză şi ne bucurăm pentru acest punct. A fost un meci de luptă în care toţi băieţii s-au dăruit. Am făcut un joc tactic destul destul de bun pentru că nu le-am oferit spaţii şi nu au avut ocazii de gol. Chiar şi cu un om mai mult ei nu au avut ocazii. Ne bucurăm că am reuşit să contracarăm jocul lor. Ştiam dinainte că au un joc bazat pe forţă şi că va fi un meci de luptă", a spus fotbalistul formaţiei CFR Cluj.

În vârstă de 31 de ani, Deac nu se simte bătrân pentru a evolua la naţională, cum afirmase fostul selecţioner al României, Christoph Daum. "Nu mă consider aşa bătrân, cred că mai pot juca destui ani la un nivel destul de bun. O să vă săturaţi de mine cât o să mă vedeţi pe teren. Mă bucur că am fost acolo la acea fază şi am făcut egal. Eu niciodată nu am fost un jucător care marchează foarte mult, mie îmi place să ajut echipa, însă mă bucur pentru primul gol înscris la naţională", a adăugat Deac, aflat la primul gol pentru naţională.