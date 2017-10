Remiză la Voluntari

FC Voluntari a primit vizita vicecampioanei FCSB în primul meci din returul Ligii 1, scorul final fiind 0-0.

Gigi Becali s-a declarat nemulţumit de evoluţia echipei sale în egalul de Voluntari, 0-0, iar patronul vicecampioanei a acuzat lipsa de atitudine. Finaţatorul "roş-albaştrilor" a pus tunurile pe Alibec, despre care spune că vrea să fie alintat şi că va trece pe banca de rezerve.

FCSB a avut şanse importante în repriza secundă. Cei de la FC Voluntari au avut şi ei două şanse mari de a înscrie, prin Cernat şi Deac, dar Niţă a fost la post şi şi-a salvat coechipierii. Dică a comentat şi gestul lui Alibec de la final, când atacantul a lovit uşa vestiarului în momentul schimbării, şi a spus că se concentrează, în continuare, pe meciul cu Hapoel Beer Sheva.

"Normal că sunt dezamăgit. Dacă nu poţi să-i baţi pe Voluntari nu poţi să iei campionatul. Am jucat în 10. Am dat mingile pe Alibec, dar el e prea alintat. De acum o să joace pe bancă! E alintat ca un copil. O să vedeţi cum n-o să mai fie el alintat de acum. N-am avut atitudine. Ei şi-au dorit mai mult. Au impresia că se joacă cu mine! Problema mea mai mare e Alibec, decât rezultatul. O să vorbesc cu Dică să vedem ce măsuri luăm. Nu poate să facă aşa ceva! Să facă la el la echipă, nu la Steaua!", a spus Becali.

"Baieţii au avut o atitudine bună. Am făcut un joc bun, dar n-am fost inspiraţi în ultimii 30 de metri. Au avut şi ei două ocazii de gol, dar eram peste ei şi ne-au prins pe contraatac. Am avut mai multe ocazii decât Voluntariul. Întrebaţi-l pe Alibec ce se întâmplă cu el. N-am apucat să discutăm. Acesta nu este un comportament demn de un jucător profesionist. De mâine începem să pregătim meciul cu Beer Sheva", a spus Dică la finalul meciului.