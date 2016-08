Remiză pe Arena Naţională

Steaua şi CSM Iaşi au terminat la egalitate, 1-1, într-un meci restanţă din prima etapă a Ligii I, care s-a jucat pe Arena Naţională.

Antrenorul gazedelor, Laurenţiu Reghecampf, nu a putut folosi 12 jucători “de bază”. Golurile au fost marcate de Vîlceanu (20), respectiv Bole (42). La doar zece minute scurse după pauză, stelistul Onţel a fost eliminat după o intrare dură asupra lui Ionuţ Voicu. "A fost un joc greu. Ştiam foarte bine cum o să joace cei de la Iaşi. Au stat bine în teren, dar mă aşteptam să iasă mai mult la joc când am rămas în 10, poate mai aveam o şansă. Am marcat un gol, dar şi primit unul pe o greşeală. Se mai întâmplă. Bine că nu au existat astfel de greşeli la meciurile importante. Sunt mulţumit că am câştigat un punct, dar mă aşteptam să le luăm pe toate trei", a declarat Reghecampf, la sfârşitul meciului. Tehnicianul nu a dorit să dea vina pe numeroasele absenţe din echipa sa. "Am fost nevoiţi să improvizăm mult, dar nu vreau să comentăm despre absenţe. Am fost conştient atunci când am amânat meciul, ne-am asumat acest risc şi nu are rost să discutăm", a precizat el. Lideri în competiţia internă şi calificaţi în grupele Ligii Europei, steliştii au parte de un început de sezon foarte bun. "Sunt mulţumit de ce am realizat până acum. Suntem calificaţi în grupele Europa League, suntem în grafic în campionat, unde nu am pierdut şi suntem pe primul loc", a spus Reghecampf.

Florin Niţă se declară mulţumit de punctul obţinut şi nu îşi face prea multe procese de conştiinţă. „Sunt om şi eu, greşesc. S-a întâmplat. Data viitoare sper să fiu mai atent. Sper că am învăţat ceva din acea fază, din acest meci. A prins mingea puţin efect. Na, se întâmplă. Se întâmplă şi la case mai mari. Mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos”, a mai spus Niţă.

De partea cealaltă, antrenorul Nicolo Napoli şi-ar fi dorit victoria, în condiţiile în care Reghecampf nu s-a putut baza pe mai mulţi jucători importanţi. "Nu mă mulţumeşte egalul! A fost un meci foarte echilibrat. Ei au marcat pe o greşeală a noastră în defensivă. Am avut o ocazie mare la Vasile Gheorghe, singur cu portarul, a fost un punct bun, dar 100% am vrut să câştigăm. Nu l-am schimbat pe Vasile Gheorghe pentru greşeala de la şut, se poate întâmpla", a spus Napoli, la finalul meciului de pe Arena Naţională. "În final, eu cred că este un punct echitabil. Probabil că vom mai aduce un vârf, am vorbit deja cu domnul Prunea, am avea nevoie de acest atacant", a mai afirmat antrenorul Iaşiului. CSM Poli Iaşi a rămas cu o singură înfrângere în această ediţie de campionat, dar a ajuns la al treilea egal în 6 meciuri.

La rândul lui, Voicu spune că nu este supărat pe adversarul său în vârstă de doar 18 ani, Onţel, care a intrat la rupere şi a fost eliminat. Funda]ul admite că şi el intra pe teren cu acelaşi entuziasm şi că nu are ce să îi reproşeze. ”Am o zgârietură de sus până jos, nu pot să îi reproşez nimic lui Onţel. Îl înţeleg pentru că e tânăr şi vreau să spun că şi eu porneam cu acelaşi entuziasm pe teren. Eu am dat primul în minge, după care a ajuns să mă lovească destul de grav. Știu că are acest entuziasm, îl înţeleg şi nu pot să spun că sunt supărat pe el”, a spus Voicu. ”Cred că este un punct câştigat pe terenul unei echipe foarte puternice. Am jucat cu cea mai bună echipă, care a transferat 20 de jucători, dintre cei mai buni din Liga 1. În repriza a doua se putea mai mult, este incredibil la ce nivel a ajuns o echipă din România, mai au puţin şi cumpără toată Liga 1”, a mai declarat apărătorul la finalul partidei.