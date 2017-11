Retragerea este, de fapt, o pauză

Gianluigi Buffon a decis să se retragă de la naţionala Italiei, după ce „Squadra Azzurra” a ratat prezenţa la CM de anul viitor din Rusia, fiind eliminată de Suedia la barajul de calificare.

Portarul „Bătrânei Doamne” va juca în continuare la Juventus, fiind departe de a-şi încheia cariera, în ciuda faptului că are aproape 40 de ani (îi va împlini pe 28 ianuarie 2018). Buffon a părăsit meciul cu Suedia în lacrimi, însă recent a recunoscut că va fi la dispoziţia naţionalei şi în viitor! „Am luat doar o pauză de la echipa naţională şi nu voi refuza nicio viitoare convocare, dacă o voi primi! Am o anumită vârstă şi simt nevoia să iau o pauză. În cazul în care Italia are nevoie de mine, mă voi întoarce chiar şi la 60 de ani!”, a declarat Buffon.

Portarul lui Juventus şi-a anunţat revenirea la naţionala Italiei, după ce a fost numit cel mai bun fotbalist al sezonului 2016/2017 în Serie A. Buffon merge pe drumul vestitului portar italian Dino Zoff, care s-a retras de la naţionala „Squadrei Azurra” la 42 de ani şi jumătate, în acelaşi timp în care a renunţat definitiv şi la echipele de club. 175 de selecţii a strâns Gianluigi Buffon la naţionala Italiei. Portarul în vârstă de 39 de ani a jucat la toate echipele de tineret ale Italiei, debutând pentru echipa mare în anul 1997, într-un meci de calificare pentru Cupa Mondială din 1998, disputat în Rusia. Buffon avea 19 ani şi 9 luni în momentul în care a debutat.