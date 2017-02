Revine Mihai Macovei

Antrenorul naţionalei de rugby a României, galezul Lynn Howells, a anunţat lotul de 33 de jucători convocaţi pentru partida împotriva Rusiei don 4 martie, de la Soci, din etapa a 3-a din Rugby Europe Championship.

11 jucători provin de la campioana Timişoara Saracens, 7 de la Steaua, 5 de la vicecampioana CSM Ştiinţa Baia Mare, doi de la CSM Olimpia Bucureşti, unul de la Dinamo, alţi 7 evoluând la cluburi din Franţa. Este de remarcat revenirea în lot, după aproape un an, a lui Mihai Macovei, cel care a fost căpitanul "Stejarilor" în ultimii ani. Acesta s-a accidentat în primăvara anului trecut şi a avut o perioadă lungă de recuperare. Jucătorii se vor reuni pe 26 februarie, la Bucureşti.

"Am avut un început mai greu de competiţie şi trebuie ca până la meciul următor, cu Rusia, să eliminăm acele lucruri care nu au mers bine în joc. Pentru următoarele partide au fost convocaţi, în mare, aceiaşi jucători cu care am început pregătirea Rugby Europe Championship. Ne bucurăm că după aproape un an, Mihai Macovei revine în echipa României, este un lider, un jucător exponenţial, care poate aduce un mare plus. El s-a recuperat bine după acea accidentare şi ne bazăm foarte mult pe el pentru următoarele meciuri. Am chemat în continuare şi mulţi jucători tineri pentru că aceştia trebuie să crească alături de jucătorii cu maturitate de acum, iar în momentul în care le vom cere să joace, să facă pasul în echipă, să fie pregătiţi, să cunoască sistemul de joc şi cerinţele noastre. Niciun meci nu este uşor, trebuie să pregătim foarte bine fiecare partidă şi să luăm totul treptat, nu mai avem voie să facem paşi greşiţi. Victoria cu Spania a readus jucătorilor încrederea şi un moral mult mai bun în a pregăti următoarele dispute", a declarat Lynn Howells, antrenorul României.

În actuala ediţie din REC, România a pierdut, primul meci, în deplasare, în faţa Germaniei (38-41) şi a câştigat acasă cu Spania, 13-3. Ultimele două meciuri ale "Stejarilor" din REC 2017 vor fi contra Belgiei pe 11 martie, la Bruxelles, şi pe 19 martie, cu Georgia, la Bucureşti. "Stejarii" se pot califica la Cupa Mondială din Japonia dacă ocupa primul loc în Rugby Europe Championship 2016/2018, dacă se clasează pe locul 2, după Georgia, calificată deja direct, de la Cupa Mondială din Anglia, sau dacă se clasează după echipa calificată direct şi se impun în barajul cu ocupanta locului 3 în Pacific Tri-Nations (Fiji, Samoa şi Tonga).

Lotul este următorul:

Pilieri: Constantin Pristaviţă (CSM Ştiinţa Baia Mare), Alexandru Ţărus (Beziers), Alexandru Gordaş (CSA Steaua), Ionel Badiu (Carcassonne), Gigi Militaru (Timişoara Saracens);

Taloneri: Marian Căpăţână (Timişoara Saracens), Otar Turashvili (Colomiers), Andrei Rădoi (Timişoara Saracens);

Linia a doua: Valentin Popârlan (Timişoara Saracens), Johan Van Heerden (CSM Ştiinţa Baia Mare), Ionuţ Mureşan (Timişoara Saracens), Marius Antonescu (Tarbes);

Linia a treia: Viorel Lucaci (CSA Steaua), Eseria Vueti (CSA Steaua), Andrei Gorcioaia (Massy), Vlad Nistor (Albi), Mihai Macovei (Colomiers);

Mijlocaşi la grămadă: Valentin Calafeteanu (CSM Olimpia Bucureşti), Florin Surugiu (CSA Steaua), Tudorel Bratu (CS Dinamo);

Mijlocaşi la deschidere: Jody Rose (Timişoara Saracens), George Oprea (CSM Ştiinţa Baia Mare);

Centri: Florin Vlaicu (CSA Steaua), Jack Umaga (Timişoara Saracens), Florin Vlăduţ Popa (Timişoara Saracens), Sione Fakaosilea (CSM Ştiinţa Baia Mare);

Aripi: Stephen Shennan (Timişoara Saracens), Ionuţ Dumitru (CSA Steaua), Mădălin Lemnaru (Timişoara Saracens), Jack Cobden (CSM Olimpia Bucureşti);

Fundaşi: Cătălin Fercu (Timişoara Saracens), Luke Samoa (CSM Ştiintţ Baia Mare), Robert Gabriel Neagu (CSA Steaua).