Rezultat dezastruos

Jucătorul român de tenis Horia Tecău şi olandezul Jean-Julioen Rojer au pierdut cu 1-6, 7-6 (7), 10-8 primul lor meci la ediţia din acest an a Turneului Campioniolor de la Londra, fiind învinşi de francezii Pierre-Hugues Herbert şi Nicolas Mahut.

Câştigătorii de la US Open au început meciul excelent, iar primul set a însemnat un 6-1 sec, în doar jumătate de oră. După o minge de break ratată în startul manşei a doua, Horia şi Jules au scăpat printre degete o şansă imensă, la scorul de 4-4, când au avut de trei ori posibilitatea de a câştiga pe serviciul adversarului, dar francezii au întors game-ul şi, apoi, au împins setul în tiebreak. La 6-5, Tecău şi Rojer au avut o minge de meci, nu au concretizat-o, apoi au pierdut patru dintre ultimele cinci şi câştigătorii aveau să se decidă în super tie-break. Acolo, francezii au fost primii care au lovit, rupând echilibrul la 4-4, dar perechea româno-olandeză a răspuns imediat. Avea să se meargă cap la cap până la 8-8, când Herbert şi Mahut au reuşit minibreak-ul câştigător. După o oră şi 47 de minute de joc, Horia şi partenerul său au părăsit O2 din Londra din postura de învinşi.

La finalul partidei, Horia a vorbit despre cauzele eşecului şi a nominalizat, în principal, şansele de break ratate în setul al doilea: "Rezultatul este dezamăgitor, dar până la urmă ne-am bucurat de această experienţă. Deşi am jucat agresiv, în acele momente de presiune maximă n-am reuşit să facem ce trebuie. Dar, ca să ajungem la minge de meci a trebuit să servim agresiv, cu a doua minge, şi să avem un procentaj mare pe primul serviciu. Deci, nu-mi pot reproşa prea multe. Oportunitatea cea mai mare am ratat-o în setul al doilea, când era patru egal şi 15-40, iar noi am ratat oportunitatea de a face break şi de a servi pentru meci. Este clar că, per total, tenisul nostru n-a fost la nivelul la care vrem noi să fie, dar, chiar şi aşa, tot am fost la o minge de meci. Luăm părţile pozitive şi mergem mai departe", a spus cel mai bun jucător de dublu al României. Pentru Tecău şi Rojer urmează meciul cu perechea finlandezo-australiană Henri Kontinen, John Peers, decisiv pentru şansele la semifinale, în condiţiile în care ambele perechi au pierdut partidele din prima etapă.