Robinho a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru viol

Fotbalistul brazilian Robinho a fost găsit vinovat pentru că a hărţuit sexual o femeie albaneză, în urma cu aproape cinci ani.

Femeia respectivă, care avea 22 de ani la acea vreme, a mărturisit că a fost violată de Robinho şi de alţi cinci bărbaţi, pe 22 ianuarie 2013, într-o discotecă din Milano. Evident, jucătorul susţine că este nevinovat. „O să vorbesc pentru prima şi ultima dată despre acest lucru şi fac asta din respect pentru familia mea şi pentru toţi cei care mă iubesc. Nu am participat niciodată la asemenea lucruri. Cine mă cunoaşte cu adevărat ştie ce fel de om sunt. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru familia minunată pe care o am. Am o soţie şi nişte copii minunaţi, care au încredere în mine", a declarat Robinho, conform presei din Brazilia.

În prezent, mijlocaşul brazilian se află în ţara natală, unde joacă pentru Atletico Mineiro. În vârstă de 33 de ani, Robinho a evoluat pentru AC Milan între 2010 şi 2014. El şi-a început cariera la Santos, după care a fost transferat de Real Madrid, în 2005. Ulterior, pe lângă echipele amintite, a mai jucat la Manchester City şi Guangzhou Evergrande. La nivel internaţional, Robinho are 99 de selecţii şi 28 de goluri marcate la prima reprezentativă a Braziliei.