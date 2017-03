Românca a fost eliminată la Indian Wells: Halep va pierde locul 4 WTA

Simona Halep (4 WTA, cs 4) a fost învinsă în turul 3 al turneului BNP Paribas Open (Indian Wells, 6.993.450 dolari) de Kristina Mladenovic (Franţa, 26 WTA, cs 28) cu un dublu 6-3.

Simona a început meciul bine, cu un break, realizat la a cincea şansă avută. De altfel, cheia confruntării a fost că românca nu a reuşit să închidă game-urile pe serviciul adversarei. În tot meciul, ea a ratat nu mai puţin de 19 mingi de break. Cum Kristina a servit de nouă ori, se poate spune că, în medie, Simona a ratat două mingi de break de fiecare dată când a servit adversara.

Se pare să problema la genunchi nu a fost rezolvată în totalitate, deoarece atunci când a cerut ajutorul antrenorului, Simona a primit următoarele sfaturi de la Darren Cahill: “Te chinui? Sper că te simți bine cu genunchiul. Nu risca mult cu genunchiul. Jocul la retur e bun, chiar dacă nu ai fructificat mingile de break. Rămâi puternică pe backhand. Suntem la 2-3 săptămâni distanță de a fi la 100% din punct de vedere fizic. Nu contează ce se întâmplă aici. Încearcă să joci de pe mijlocul terenului, nu din colțurile lui. Principala ta grijă e să ieși de pe teren cu genunchiul ok. Trebuie să fii mai agresivă în game-urile pe serviciu. Fii mai agresivă când ataci pe backhand”. Simona a cerut ajutorul tehnicianului pe timpul time-out-ului din setul secund, atunci când Kristina Mladenovic conducea cu 6-3, 3-2.

În urma acestei înfrângeri, Halep va cădea un loc în clasamentul WTA, deoarece va fi depăşită de Dominika Cibulkova. În prezent, românca are 5172 de puncte, dar va pierde 150, deoarece nu şi-a egalat performanţa de anul trecut (sferturile de finală), deci va ajunge la 5020. La rândul ei, slovaca are 5075 de puncte. Anul trecut, Dominika a fost eliminată în turul 2, iar acum a ajuns în optimi, unde o va întâlni pe rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova, deci are un “surplus” de 85 de puncte. Nu ar fi exclus ca Simona să ajungă, chiar, pe locul 6 WTA, în cazul în care spaniola Garbiñe Muguruza Blanco va câştiga competiţia.

"Ţinând cont de timpul de pregătire pe care l-am avut înainte de acest turneu, sunt fericită că am ajuns în turul trei. Adversara a jucat foarte bine, cu încredere, iar eu am ratat foarte mult. După primul set, n-am mai avut forţă în picioare. Nu sunt refăcută complet, mai am de muncă. Dar e în regulă, nu vreau să fac o dramă din asta. După primul meci, am simţit dureri şi nu prea puteam să mă mişc. Ieri a fost bine, m-am antrenat timp de o oră. Acum mă pot antrena liber, fără să mă gândesc la dureri. Dar azi căldura m-a afectat foarte mult, încă nu m-am obişnuit cu aceste condiţii. Mă durea capul, simţeam că picioarele îmi iau foc şi aveam probleme musculare", a spus după meci Halep, care are un încep de an slab, cu trei victorii şi trei înfrângeri, printre care eliminarea din primul tur al Australian Open.

Mladenovic conduce acum cu 3-1 în meciurile directe cu Halep, pe care a mai învins-o în 2014, la Paris, în primul tur, cu 7-6 (1), 6-4, şi în 2015, la Birmingham, în sferturi, cu 2-6, 6-0, 7-6 (4). Simona câştigase ultimul duel, în 2015, la Cincinnati, în turul al doilea, cu 7-5, 5-7, 6-4. franţuzoaica are cel mai bun parcurs din carieră la Indian Wells şi a reuşit a doua victorie împotriva unei jucătoare de Top 5 din ultimele două luni, după succesul împotriva cehoaicei Karolina Pliskova, la Dubai. În 2017, franţuzoaica în vârstă de 23 de ani a câştigat primul trofeu WTA la simplu, la Sankt Petersburg, şi a mai reuşit o finală la Acapulco. "Întotdeauna am avut meciuri grele, echilibrate, cu Simona. Ştiam că sunt în avantaj în privinţa confruntărilor directe, 2-1, nu mi se întâmplă des împotriva unei jucătoare de Top 5. Am fost solidă din punct de vedere fizic, am returnat foarte multe mingi şi am obligat adversara să-şi asume riscuri. Practic mi-am îndeplinit planul de joc. Forehand-ul a funcţionat foarte bine, de asemenea", a spus Mladenovic.

”Scorul este cu adevărat sever pentru Simona. Condiţiile de joc au fost dificile (n.r. - 36 de grade Celsius), la o oră şi jumătate după meci transpiram încă. A fost o bătălie dură. Când am văzut că la 2-1 în primul set eram aproape de o jumătate de oră de joc, mi-am spus că acest meci nu se va termina niciodată. Unul dintre punctele forte ale ei este faptul că lungeşte schimburile, dar am reuşit să smulg puncte în aceste dueluri. Ea le lega repede (n.r. - punctele), o făcea intenţionat, dar chiar dacă uneori mi s-a tăiat respiraţia, am reuşit să-mi menţin linia. Pentru mine, această victorie este una fizică. Am fost curajoasă şi am forţat-o să facă greşeli. Am pus-o în situaţia de a-şi asuma riscuri. La cele 19 mingi de break pe care le-am salvat am punctat eu. Am fost puternică, am crezut tot timpul în planul meu de joc şi nu am tremurat. E urât când faci patru duble greşeli atunci când serveşti pentru meci, e ciudat. Eram atinsă fizic, picioarele mele erau devorate. A fost tensiune, cu sigurnaţă, dar nu mai mult de atât. I-am dat speranţe, dar sunt mulţumită de cum am evoluat după aceeea”, a mai spus ea.