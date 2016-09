Românca a învins-o pe Safarova cu 6-3, 6-4: Halep va juca în turul 3 cu Babos

Simona Halep (5 WTA, cs 5) s-a calificat în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe cehoaica Lucie Safarova cu 6-3, 6-4, joi, la New York.

Halep (24 ani), semifinalistă la ediţia de anul trecut la Flushing Meadows, a obţinut victoria într-o oră şi 27 de minute în faţa unei adversare de 29 de ani, care ocupă locul 44 în lume. Meciul s-a desfăşurat pe arena Arthur Ashe, cu acoperişul tras, o premieră pentru tenisul feminin.

"Nu a fost un meci uşor. A fost dificil. La un moment dat am pierdut ritmul din cauza faptului că e stângace şi nu e uşor de jucat împotriva ei. Ştiam că va fi dificil, pentru că luptă până la final. Am jucat de multe ori împotriva ei şi toate meciurile au fost strânse. Mă aşteptam la acest lucru. Nu fost prea încântată de jocul meu, dar mă bucur că am putut câştiga în două seturi şi am putut încheia în momentele importante. Am pierdut ritmul, cum am mai spus, nu ştiam unde să stau, cum să dau în minge. Dar, în momentele importante am găsit ritmul, am lovit cum trebuia, iar serviciul m-a ajutat mult în momentele delicate", a subliniat românca, , citată de site-ul WTA. Simona Halep o conduce cu 4-1 pe Safarova, care a câştigat singurul meci în 2011, în turul al doilea la Toronto, cu 6-2, 6-4. Halep s-a impus în 2013 în semifinale la Nurnberg, cu 6-3, 0-6, 6-2, în 2014 în turul al treilea la Indian Wells, cu 6-2, 4-6, 6-4, tot în 2014, în optimi la Cincinnati, cu 6-4, 7-5, şi acum la New York.

Următoarea adversară a Simonei este Timea Babos (Ungaria, 34 WTA). În turul secund, Timea a învins-o cu 6-2, 6-4, pe Richel Hogenkamp (Olanda, poziţia 165 WTA). Babos, 23 de ani, şi Halep s-au mai întâlnit de două ori, iar românca s-a impus de fiecare dată. Prima oară în 2013, scor 7-5, 6-1, în calificările unui turneu disputat pe zgură la Budapesta, după care în 2015, cu 6-4, 6-0, în sferturi la Guangzhou, pe hard. Unguroaica a fost lider în prima parte a sezonului în circuitul WTA la numărul de aşi reuşiţi, iar acum este pe locul al treilea, cu 219 aşi, dar este şi a cincea la numărul de duble greşeli, cu 185 în 51 de meciuri.

Perechea formată din Irina Begu şi Raluca Olaru a fost învinsă cu 6-7 (5), 6-4, 6-3 de cuplul Jelena Ostapenko (Letonia), Andrea Petkovic (Germania), în runda inaugurală a probei feminine de dublu. Româncele au câştigat cu 7-6 primul set, iar în al doilea erau conduse cu 4-3, când jocul a fost întrerupt din cauza ploii. Pauza nu a fost una de bun augur pentru reprezentantele noastre, care, la reluarea jocului au pierdut setul al doilea şi apoi au cedat şi manşa decisivă. România o mai are la dublu feminin doar pe Monica Niculescu, aceasta urmând să joace, mâine, alături de americanca Vania King în turul 2 împotriva ucrainencelor Liudmila şi Nadia Kicenok.