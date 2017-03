Românul a marcat golul victoriei cu APOEL, 1-0: Stanciu, decisiv pentru Anderlecht

Nicolae Stanciu a marcat golul prin care Anderlecht Bruxelles a învins-o în deplasare pe echipa cipriotă APOEL Nicosia cu scorul de 1-0, în prima manşă a optimilor Ligii Europei la fotbal.

Stanciu a înscris în minutul 29, după o pasă trimisă înapoi de compatriotul său Alex Chipciu. Românul este la al patrulea gol în 9 partide jucate în acest sezon în Liga Europei şi a mai avut o situaţie bună de a înscrie în minutul 57, când şutul său a trecut razant cu transversala. În minutul 68, Stanciu a scos un cartonaş galben, după ce a fost faultat de fundaşul bulgar Jivko Milanov, fostul său coleg de la FC Vaslui. El a fost înlocuit în minutul 80, în timp ce Chipciu a fost schimbat în minutul 88, după ce primise un cartonaş galben două minute mai devreme.

"Ne simţim toţi foarte bine. Am făcut toţi un meci fantastic. Am realizat obiectivul, acela de a câştiga", a spus Stanciu pentru postul de televiziune al clubului, RSCA TV. Internaţionalul român a comentat şi golul reuşit la Nicosia: "A fost un gol simplu, după o pasă foarte bună înapoi a lui Alex (Chipciu). Sunt foarte mulţumit că am marcat". "Va trebui să muncim şi mai mult la Bruxelles pentru a obţine calificarea, dar acum ne dorim doar să ne recuperăm şi să fim pregătiţi pentru meciul de duminică (în campionat) şi cel (retur) cu APOEL", a adăugat fotbalistul român. Stanciu nu a fost de acord cu faptul că Anderlecht a făcut o repriză secundă mai puţin bună: "Nu, nu a fost o repriză slabă. Puteam să mai marcăm două sau trei goluri. Ei au încercat să marcheze, iar noi ne-am apărat mai mult, e logic. Meritam să marcăm şi al doilea gol".

Presa belgiană relatează că Stanciu a discutat doar cu canalul TV al clubului, pentru că nu avea încotro, dar a refuzat să dea declaraţii altor jurnalişti, plecând la autocar. Presa notează că şi alţi jucători au refuzat dialogul, printre ei aflându-se Massimo Bruno şi Frank Acheampong, care au ratat ocazii bune de gol.