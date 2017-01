Ronaldo se vede în istoria fotbalului

Cristiano Ronaldo, atacantul lui Real Madrid şi al selecţionatei Portugaliei, desemnat de FIFA cel mai bun jucător al anului 2016, a declarat că nu are "nicio îndoială că face parte din istoria fotbalului".

"Nu am nicio îndoială că fac parte din istoria fotbalului. Acesta a fost întotdeauna ţelul meu major, încă de când am început să joc: nu doar să devin un fotbalist, ci să fiu un star, să mă străduiesc întotdeauna să fiu cel mai bun", a declarat Ronaldo într-un interviu acordat site-ului oficial al FIFA. "Trofeele vorbesc singure, fie că sunt titluri, recompense individuale sau recorduri. Este o sursă de mare mândrie, iar acesta mă motivează pentru a continua să muncesc în acelaşi mod", a adăugat fotbalistul lusitan.

În vârstă de 31 ani, Cristiano Ronaldo a primit luni premiul FIFA — The Best rezervat celui mai bun jucător al anului 2016, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Zurich, care a încununat un an plin de succese pentru portughez, câştigător al Ligii Campionilor şi Cupei Mondiale a cluburilor cu Real Madrid, a titlului de campion european cu naţionala ţării sale, precum şi a trofeului Balonul de Aur, atribuit de revista France Football.

Într-un interviu acordat postului de radio Cadena Cope, Ronaldo a denunţat "campaniile" mediatice care l-au vizat, înaintea atribuirii premiului FIFA, legate în special de implicarea sa în scandalul "Football Leaks". "Au existat multe campanii împotriva mea, în fotbal precum şi în afara acestuia. Au vrut să mă lovească din toate părţile, însă The Best a fost The Best, iar acela sunt eu, deci sunt foarte mulţumit", a precizat jucătorul clubului madrilen. Conform anchetei "Football Leaks", portughezul ar fi evitat să plătească impozite pentru drepturile sale de imagine, în valoare de aproximativ 150 milioane euro, bani pe care i-ar fi încasat în paradisuri fiscale. Cristiano Ronaldo a negat, însă, la vremea respectivă, că ar fi comis vreo ilegalitate, afirmând că "nu are de ce să se teamă". Fiscul spaniol a deschis o anchetă după dezvăluirile din "Football Leaks", însă cvadruplul câştigător al Balonului de Aur a spus că îşi păstrează calmul şi crede că justiţia va tranşa în favoarea sa. "Mă deranjează şi m-a deranjat întotdeauna, dar întotdeauna se face dreptate, aşa că vom aştepta şi vom vedea ce se întâmplă. Faci atâtea lucruri bune, iar oamenii vor să te lovească pentru a acoperi lucrurile rele pe care le fac alţii", a mai spus Cristiano Ronaldo.