Rotariu s-a transferat la Brugge

Dorin Rotariu este noul jucător al lui Club Brugge. Mijlocaşul ofensiv al lui Dinamo s-a înţeles cu formaţia din Belgia, iar mutarea se va face contra sumei de 2,2 milioane de euro.

Cu o oră înainte de expirarea perioadei de transferuri din Vest, Brugge a ajuns la un acord cu formaţia din Ştefan cel Mare privind transferul celui mai de perspectivă jucător al lui Andone. Suma pe care se va face mutarea - 2,2 milioane de euro - reprezintă un record pentru echipele din Liga 1 în această iarnă. Totodată, clubul din Ştefan cel Mare păstrează procente dintr-o eventuală revânzare a lui Roti. Nu toţi banii vor intra însă în conturile lui Dinamo, 50% din drepturile federative fiind deţinute de Timişoara, fosta formaţie a fotbalistului.

Pe lângă calităţile tehnice, oficialii lui Brugge îl apreciază pe Rotariu pentru polivalenţa sa, jucătorul putând evolua pe toate poziţiile în ofensivă. Vârsta a fost un atu, belgienii fiind convinşi că fostul dinamovist e un jucător de mare viitor. De altfel, cam toate formaţiile belgiene investesc în tineri, pe care apoi îi vând în cele mai puternice campionate pentru sume extrem de "piperate".

Informaţia privind transferul lui Roti a fost confirmată de Club Brugge pe contul de Facebook, belgienii urându-i "Bun venit" românului. Rotariu a fost în acest sezon cel mai eficient tânăr jucător din Liga 1. Cu 6 goluri, el este lider la capitolul reuşite ale fotbaliştilor născuţi după 1 ianuarie 1994. 3 fotbalişti români evoluează la cel mai înalt nivel în Belgia: Chipciu şi Stanciu (Anderlecht) şi Răzvan Marin (Standard Liege). În fapt, cele mai importante cluburi din "Pro League" au câte un internaţional român. 22 de goluri în 115 partide a marcat Rotariu pentru Dinamo. El a sosit în 2013 de la Timişoara şi de atunci a fost considerat o mare speranţă a fotbalului românesc. Tânărul de 21 de ani a apucat să debuteze şi pentru naţională, bifând două selecţii sub tricolor. Pe locul 1 în campionatul belgian, după 24 de etape, Club Brugge e antrenată de fostul mare portar Michel Preud'homme. Echipa este una destul de tânără, fotbaliştii peste 25 de ani din lot putând fi număraţi pe degetele de la o mână.

Unchiul său, Iosif Rotariu, a spus că decizia din Belgia i-a aparţinut jucătorului şi că el nu a ştiu foarte detalii despre transferul perfectat la miezul nopţii, înainte ca fereastra de mercato să se închidă. ”Cred că în jur de ora 12 noaptea s-a întâmplat. Nu am ştiut înainte. Ştiam că vor fi ceva discuţii, dar nu ştiam că se vor concretiza”, a zis Iosif Rotariu la Digi Sport Matinal. Fostul jucător al Stelei a mai declarat că nepotul său şi-a dorit foarte mult să plece, însă acum va trebui să se adapteze în Belgia: ”M-am bucurat foarte mult pentru el, că deja avea patru ani şi jumătate la Dinamo. Trebuia să schimbe şi el mediu. A făcut un pas important în cariera lui, dar acum depinde numai de el de cum se va pregăti şi cum se va acomoda în Belgia. Are o şansă, trebuie să profite de ea. Are calităţii foarte multe, şi-a dorit foarte mult să plece afară. A fost hotărârea lui, tot timpul a luat el deciziile. Şi când a semnat cu un anumit impresar, el a semnat. S-a creat o impresie proastă că este copilul mamei, tatălui şi unchiului”, a mai declarat Iosif Rotariu. Totodată, acesta a glumit şi a spus că poate sta liniştit, întrucât Dorin a plecat de la Dinamo, marea rivală a echipei la care a jucat şi pe care o susţine: ”E important că a plecat Dorin la o echipă puternică din Belgia. Eu fiind stelist, el jucând la Dinamo... parcă m-am mai liniştit şi eu”, a mai spus Iosif Rotariu la Digi Sport Matinal.

Adrian Mutu, managerul "câinilor" a vorbit despre transferul mijlocaşului ofensiv de 21 de ani, dezvăluind totodată faptul că decizia de a se despărţi de un jucător atât de important nu a fost una uşoară. "Îi urăm succes în noua provocare fotbalistică. Îi mulţumim pentru toată activitatea depusă la Dinamo. Nu puteam să ne opunem dorinţei lui de a pleca spre această nouă provocare. După o şedinţă de multe ore, am decis că cel mai bun lucru pentru club şi pentru Rotariu era să se facă acest transfer", a spus Mutu, conform Gazetei. Cu banii obţinuţi din mutările din această iarnă, Dinamo trebuie să forţeze pe ultima sută de metri câteva transferuri importante, pentru că în acest moment ofensiva stă doar pe umerii lui Nemec. Bawab a fost şi el transferat, însă e clar că e nevoie şi de alte achiziţii pentru ca formaţia să îşi îndeplinească obiectivele. Există informaţii că pista Eric va fi din nou reluată, cum se discută despre repatrierea lui Alexe, care ar veni sub formă de împrumut. "Vrem calitate, nu cantitate", a explicat Mutu, conform sursei citate.