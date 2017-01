S-au stabilit finalistele Superbowl

Ediţia cu numărul 51 a marii finale NFL se va disputa în Houston între New England Patriots şi Atlanta Falcons, pe 6 februarie.

Nu a fost loc de surprize în finalele de conferinţe din NFL. Prima care a obţinut biletele pentru SuperBowl a fost Atlanta Falcons. Şoimii nu au avut emoţii în faţa lui Green Bay Packers, iar la pauză scorul era deja 24 la 0.

Chiar dacă Green Bay a redus din diferenţă în sfertul trei, a fost prea târziu. Falcons a terminat meciul cu şase touchdownuri, faţă de cele trei ale lui Packers, iar tabela a arătat la final 44-21 pentru echipa din Altanta.

În cealaltă finală de conferinţă, New England a scris istorie în direct la Dolce Sport. Patriots a învins-o cu 36-17 pe Pittsburgh Steelers şi s-a calificat pentru a noua oară în SuperBowl, record absolut al competiţiei.Tom Brady are şi el şansa de a intra în istorie. Jucătorul de 39 de ani va bifa al 7-lea SuperBowl din carieră şi, dacă se va impune, va deveni cel mai titrat quarterback din istorie. Are deja patru trofee în palmares.

Cea de-a 51-a ediţie a SuperBowlului american se va disputa pe 6 februarie la Houston şi va fi în direct la Dolce Sport.