S-au terminat meciurile din primul tur de la US Open: Halep a acces în turul 2, Ţig a fost eliminată

Dintre cele două românce care au jucat, marţi, în turul 1 la US Open (al patrulea şi ultimul turneu de Mare Şlem al anului), una singură a trecut mai departe.

Simona Halep (5 WTA, cs 5) nu a avut niciun fel de emoţii cu belgiana Kirsten Flipkens (68 WTA), de care a dispus cu 6-0, 6-2. Meciul a durat 61 de minute, iar Simona putea termina socoltelile mult mai repede, doarece a avut minge de meci pe propriul serviciu la scorul de 5-0 în setul secund. Flipkens nu a reușit până acum, în cinci meciuri, să câștige nici măcar un set în fața româncei. “A fost un meci dificil, la fel cum sunt toate partidele din primul tur. M-am descurcat bine şi mi-am făcut jocul. Am avut destul timp să fac lucrurile aşa cum mi-am dorit. Câteodată, chiar dacă ai multă experienţă, poţi deveni nervoasă în anumite momente, cum am păţit eu la final. Îmi acord mai puţin de nota nouă. Fiecare meci e important pentru mine, mai ales unul care se dispută la un Grand Slam. În momentul în care începi turneul, ai emoţii, din cauza dorinţei foarte mari de a avea rezultate. Mi-am dorit doar să lovesc bine mingea şi să elimin emoţiile. Lucrez cu Darren la toate capitolele. Trebuie să fiu mai bună în orice aspect al jocului. Avem deja câteva săptămâni în Statele Unite în care am muncit mult. Vreau să le mulţumesc tuturor oamenilor din echipa mea. Din momentul în care am văzut tragerea la sorţi, Darren şi-a folosit slice-ul şi m-a antrenat foarte bine. Ştiam ce mă aşteaptă şi nu am avut probleme", a spus Halep, imediat după meci.

Adversara româncei în turul 2 este Lucie Safarova (44 WTA), care a trecut de australianca Daria Gavrilova (45 WTA) cu 6-4, 6-4. Cehoaica, finalistă anul trecut la Roland Garros (cea mai bună performanță a sa într-un turneu de Mare Șlem), a câştigat unul din ele patru meciuri directe cu Simona.

Cealaltă româncă prezentă, marţi, pe terenurile de la Flushing Meadow, Patricia Țig (128 WTA) a părăsit competiţia, după ce a fost învinsă de germanca Laura Siegemund (27 WTA, cs 26) cu 3-6, 6-3, 6-2 după două ore şi 33 de minute. În primul set, românca a realizat un break la 4-3 pentru ea, iar în game-ul următor a convertit în punct a patra oportunitate de a câştiga setul. Românca şi-a pierdut serviciul în setul secund la 3-4, după care Siegemund a trimis meciul în decisiv la capătul unui game în care a fost condusă cu 40-0. În ultima parte a confruntării, Ţig şi-a pierdut de trei ori pe propriul serviciu şi a reuşit un singur break.

Ivanovici a fost eliminată

În alt meci din primul tur, cehoaica Denisa Allertova (89 WTA) a eliminat-o pe Ana Ivanovic (31 WTA, cs 30) cu 7-6 (4), 6-1, sârboaica ajungând la patru eliminări consecutive în primul tur, după Wimbledon, Rio şi Cincinnati. În schimb, Surorile americane Serena Williams (cs 1) şi Venus Williams (6 WTA, cs 6) au acces în runda a doua. Prima a învins-o pe rusoaica Ekaterina Makarova cu 6-3, 6-3, iar Venus a trecut de Katerina Kozlova (Ucraina) cu 6-2, 5-7, 6-4.