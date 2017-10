Samara vrea şi titlul mondial

Sportiva Eliza Samara, campioană europeană cu echipa României, a declarat că speră să nu se oprească după acest titlu continental pentru că următorul său obiectiv este medalia de aur la Campionatele Mondiale.

"Diferenţa faţă de titlul european din 2005 este că atunci eram junioară şi eram pe post de adus apa, de încurajat fetele. Acum însă am fost omul numărul 1 în echipă şi am reuşit să aduc aurul jucând. Este mai uşor să joci decât să fii pe bancă. Avem un viitor şi sper să nu ne oprim după aceste Europene. Acum vrem aurul mondial. Pentru titlul mondial sau cel olimpic avem nevoie de o tragere la sorţi bună. Asta înseamnă să nu jucăm împotriva Chinei. Eventual să jucăm cu ele în grupe, iar apoi să le mai întâlnim doar în finală. Pentru că recunosc faptul că pe chinezoaice încă nu le putem atinge. Însă cu Japonia, Singapore, Hong Kong sau Taipei consider că avem şanse. Dar cu China luăm un set sau două, încă nu un meci întreg. Chiar vorbeam cu o amică ieri şi zicea că sportivele din China sunt ca Serena Williams la tenis de câmp. Dar nu e aşa. Serena a mai pierdut meciuri, însă chinezoaicele nu au voie să piardă niciun meci. Dacă nu câştigă sunt afară. Deci sunt mereu sub presiune. Bineînţeles, sunt şi foarte bune", a spus ea. Samara a avut un program încărcat după Campionatele Europene, ea afirmând că vacanţă îşi va lua abia în luna decembrie. "Eu încă nu am reuşit să mă bucur de acest titlu. Programul este încărcat, nu am avut încă vacanţă. Voi avea în luna decembrie când voi pleca undeva în ţările calde să mă relaxez câteva zile", a spus Samara.

Colega ei de echipă, Daniela Dodean Monteiro, a declarat că după acest titlu european România are mai multe şanse la o medalie la Olimpiadă. "Au fost mulţi ani cu foarte multă muncă în care am suferit înfrângeri destul de grele. Au fost finale europene pe care le-am pierdut în faţa multor asiatice... asiatice europene, ca să zic aşa. Cred că avem un viitor frumos în tenisul de masă. După această victorie consider că avem mai multe şanse la Jocurile Olimpice. La ediţia precedentă am fost foarte aproape de a ajunge în semifinale, dar sperăm ca la Tokyo să facem o figură frumoasă. Avem tot ce ne trebuie pentru a realiza acest lucru", a adăugat Daniela Dodean Monteiro.

La rândul ei, Szocs Bernadette a afirmat că este fericită să facă parte dintr-o echipă atât de bună. "Ni s-a îndeplinit un vis pentru că atâţia ani am jucat finale şi nu am câştigat. Sunt foarte fericită să fac parte dintr-o echipă atât de bună. Întotdeauna am fost împreună, atât la bine, cât şi la rău. Ne-am dorit foarte mult aurul ăsta, iar acum avem şi mai multă încredere pentru viitor. Sper să facem în continuare România mândră prin rezultatele noastre", a precizat Szocs.

Antrenorul echipei naţionale feminine de tenis de masă a României, Viorel Filimon, a declarat că în cei 12 ani de la ultimul titlu european câştigat în proba pe echipe a simţit în multe rânduri că bate pasul pe loc deoarece celelalte ţări europene au naturalizat multe jucătoare chineze. "A trebuit să aşteptăm 12 ani pentru a recâştiga titlul european în proba pe echipe. Să formezi o echipă este destul de greu pentru că un jucător ca să atingă nivelul de înaltă performanţă trebuie să munceacă peste 10 ani. Din 2005, de la ultimul titlu câştigat, din echipa noastră mai face parte doar Eliza, care avea atunci 16 ani. În aceşti 12 ani am mai jucat 4 finale europene, dar de fiecare dată a trebuit să ne mulţumim cu locul 2 pentru că alte ţări din Europa naturalizau chinezoaice şi munca noastră pe undeva bătea pasul de loc. De aceea acum sunt foarte mândru de acest rezultat. Sper să nu fie o întâmplare şi să confirmăm la Mondiale şi la Jocurile Olimpice", a precizat Filimon.

Sportivele şi tehnicianul au fost felicitaţi de secretarul de stat Cosmin Butuza în cadrul unui eveniment organizat la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului. Ele vor fi premiate de MTS cu câte 37.000 de lei pentru medalia de aur câştigată, la 17 septembrie, în proba pe echipe la Campionatele Europene de la Luxemburg. România a învins în finală Germania cu scorul de 3-2. Acesta este cel de-al patrulea titlu european pe echipe la feminin pentru România, după cele din 1992 (Stuttgart), 2002 (Zagreb) şi 2005 (Aarhus).