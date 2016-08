Săpunaru: “Acum este un nou început”

Fotbalistul Cristian Săpunaru a declarat că niciun jucător din lotul echipei naţionale nu se simte dator faţă de suporteri pentru evoluţia modestă de la CE 2016, ci pentru că reprezintă România.

Prima reprezentativă a României întâlneşte duminică, de la 21.45, pe Cluj Arena, selecţionata Muntenegrului, în prima partidă a campaniei de calificare la CM 2018. Naţionala se pregăteşte la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia până vineri, iar sâmbătă dimineaţa va pleca spre Cluj-Napoca.

"Nu ne simţim datori faţă de suporteri pentru ce s-a întâmplat la EURO, ne simţim datori că reprezentăm România. Asta e cel mai important lucru. Reprezentăm România şi trebuie să o facem cu brio de fiecare dată. Nu are legătură cu faptul că am făcut un Campionat European mai slab. Suntem datori să apărăm culorile ţării. Nu cred că am avut o grupă uşoară la EURO. Am avut Franţa, care a disputat finala, apoi Elveţia, o echipă foarte bună, şi Albania, care nu mai este Albania pe care o ştiam noi şi pe care puteam să o batem cu 6-0. Au fost trei echipe bune. Noi n-am reuşit să ne impunem în anumite partide şi e păcat că nu am putut să ne calificăm mai departe pentru ţară şi pentru suporteri. Acum însă este un nou început şi vom vedea ce va fi. Pentru mine ar fi un vis devenit realitate să joc la Cupa Mondială. Orice jucător îşi doreşte să-şi reprezinte ţara la un turneu final. Am reuşit să joc la un Campionat European. Acum îmi doresc foarte mult să joc şi la Cupa Mondială", a afimat Săpunaru.

Fundaşul a menţionat că partida României cu Muntenegru de la Cluj-Napoca este extrem de importantă pentru că este prima, amintindu-şi de eşecul naţionalei cu Lituania din debutul preliminariilor CM 2010. "Ne aşteaptă un meci foarte dificil cu Muntenegru. Din 26 de jucători convocaţi, au 23 de internaţionali. Şi nu joacă la orice echipe, ci la echipe mari. Sperăm să ne impunem jocul şi să câştigăm meciul cu Muntenegru pentru suporteri şi pentru noi ca să ne calificăm la Cupa Mondială. Sper să facem un meci frumos pentru publicul de la Cluj. Am jucat acolo cu Spania şi au fost extraordinari. Fiind primul meci este cel mai important pentru noi. Ținem minte toţi că la Cluj am mai jucat cu Lituania în debutul preliminariilor la Mondiale (n.r. - CM 2010 din Africa de Sud) şi am pierdut cu 3-0, iar acel meci ne-a costat foarte mult şi nu am putut să ne calificăm. Aşa că trebuie să începem cu dreptul pentru a ne putea califica la turneul final din Rusia", a spus Săpunaru.

În ceea ce îl priveşte pe selecţionerul Christoph Daum, Săpunaru a afirmat că la finalul meciului cu Muntenegru vom vedea cum arată România cu un antrenor german pe bancă. "Este ceva nou, încercăm să ne obişnuim la antrenamente pentru că am ajuns de puţin timp. Sperăm să ne meargă din ce în ce mai bine de acum încolo. Am avut o discuţie cu selecţionerul, mi se pare OK şi sperăm ca împreună să avem rezultate. Vom vedea la meciul cu Muntenegru cum arată România cu un antrenor german pe bancă. Dacă o să fie un joc plăcut ochiului, atunci vom putea spune dacă e ofensiv sau defensiv", a adăugat el. Fotbalistul consideră că România face parte dintr-o grupă foarte puternică în aceste preliminarii. "Sunt adversari de calibru şi toată lumea ne dă a treia sau a patra şansă în grupă. Nu e uşor să joci împotriva Poloniei, Danemarcei şi chiar a Muntenegrului. Cred că Polonia e cel mai puternic adversar. Noi ne vom bate să ne calificăm. Toţi jucătorii care reprezintă echipa naţională se gândesc numai la calificarea la Cupa Mondială", a precizat el.