Şarapova cerşeşte wild card pentru Roland Garros

Preşedintele Federaţiei franceze de tenis (FFT), Bernard Giudicelli, se va întâlni cu Maria Şarapova, care i-a solicitat acest lucru prin intermediul agentului său, pentru a putea obţine un wild-card la turneul de la Roland Garros (20 mai-11 iunie).

"Agentul Mariei Şarapova ne-a scris pentru a ne cere să discutăm. Ne vom întâlni, îi vom asculta argumentele, apoi vom vorbi cu Guy Forget (n.r.-directorul turneului) şi vom lua o decizie", a explicat preşedintele FFT, care nu este prea favorabil cererii fostului lider mondial. Suspendarea rusoaicei expiră pe 26 aprilie. "Integritatea este unul din angajamentele noastre forte. Nu putem decide, pe de o parte, să creştem fondurile alocate luptei antidoping, iar pe de altă parte... (să dăm invitaţii)", a mai declarat el.

"Eu consider că trebuie să munceşti pentru a reveni", afirma, în The Times, Andy Murray, liderul ATP, referindu-se la invitaţiile de care dubla campioană de la Roland Garros (2012, 2014) beneficiază la Roma (15-21 mai), Madrid (7-13 mai) şi Stuttgart (24-30 aprilie), unde va juca pentru prima dată după suspendarea de 15 luni. Australianul Nick Kyrgios (16 ATP) a fost şi mai vehement: "Sunt total împotriva lucrurilor care îmbunătăţesc performanţele. Nu sunt singurul care crede că trişorii vor rămâne trişori toată viaţa şi nu are niciun sens să-i sprijinim".

Fără un wild-card, rusoaica de 29 de ani nu va putea intra pe tabloul principal la turneul de la Roland Garros. Ea nu figurează în clasamentul WTA şi nu va putea relua competiţia decât pe 26 aprilie, la Stuttgart. Imediat după acest turneu, se va face publică lista celor 108 jucătoare calificate direct pe tabloul principal la Roland Garros. Şarapova va fi nevoită să treacă prin calificări, programate în săptămâna ce precede competiţia. Pentru a participa, ar avea nevoie să adune circa 300 de puncte, adică să ajungă în finală la Stuttgart.

Suspendată iniţial doi ani de Federaţia Internaţională de Tenis pentru dopaj, începând cu 26 ianuarie 2016, Şarapova a luat o “pauză” forţată de 15 luni după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) i-a judecat favorabil apelul. Maria nu a mai jucat de la sfertul de finală pierdut la Openul Australiei în faţa americancei Serena Williams, în ianuarie 2016, la Melbourne, unde a fost controlată pozitiv la meldonium, produs adăugat din prima zi a acelui an pe lista substanţelor interzise.