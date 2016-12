Sârboaica s-a impus la Roland Garros în 2008: Ivanovic renunţă la tenis

Jucătoarea sârbă de tenis Ana Ivanovic, în vârstă de 29 de ani, locul 63 în clasamentul WTA, a anunţat, prin intermediul paginii sale oficiale de Facebook, că îşi încheie cariera profesionistă de tenis.

"Am veşti importante pe care vreau să le împărtăşesc cu voi. N-am anunţat nicăieri, încă, deoarece cred că voi meritaţi să aflaţi primii. Am decis să mă retrag din tenis. Să-mi închei cariera profesionistă. A fost o decizie grea. Am început să visez că voi juca tenis la vârsta de 5 ani, când o vedeam pe Monica Seles jucând la televizor. Părinţii mei m-au sprijinit tot timpul. Am fost numărul 1 în lume, am câştigat Roland Garros în 2008, am atins cele mai înalte culmi în tenis. Am câştigat 15 titluri, am jucat finale de Mare Şlem, de Fed Cup. Am jucat multe meciuri memorabile. Ca să ajungi pe aceste culmi, în orice sport profesionist, trebuie să fii la parametrii maximi din punct de vedere fizic. Am avut multe accidentări, deci, pentru fanii mei, pentru cei ce mă urmăresc, vreau să joc doar la nivelul meu maxim. În momentul de faţă nu mai pot face acest lucru, deci este timpul să fac pasul următor. Am iubit mereu tenisul, dar sunt foarte încântată de pasul pe care îl voi face în continuare. Voi fi ambasador al sportului şi al sănătăţii. Voi avea mai mult timp pentru munca mea alături de UNICEF. Tot ce pot spune este că mi-am trăit visul şi sper să îi fi ajutat şi pe alţii să facă acelaşi lucru. Vă mulţumesc", a spus Ana Ivanovic, într-un live transmis pe pagina sa oficială de Facebook.

Ivanovic şi-a început cariera profesionistă în tenis în 2003, iar de-a lungul acesteia a câştigat 15, dintre care unul de Mare Şlem, la Roland Garros, în 2008, an în care a şi fost lider mondial. În 2016, Ana a fost eliminată în prima rundă la US Open şi Wimbledon, iar la Australian Open şi Roland Garros a ajuns până în turul trei.