Schimbări în jocul de tenis de la 1 ianuarie

Board-ul turneelor de Grand Slam s-a reunit pentru a discuta posibilele modificări care ar putea fi implementate în următoarele sezoane în tenis şi a luat deja câteva decizii concrete.

La ediţia din 2018 a Australian Open va fi introdusă regula care limitează timpul dintre două schimburi de mingi. Astfel, la primul turneu major din 2018 va fi introdus „shot clock-ul” de 25 de secunde care a fost testat în acest an în calificările de la US Open şi la ediţia inaugurală a Next Gen Finals de la Milano. De asemenea, şi timpul de încălzire va fi strict monitorizat. Organizatorii nu au precizat însă dacă va fi redus sau nu la cinci minute, atât cât aveau jucătorii la dispoziţie la Next Gen Finals. Sportivii care vor încălca această regulă riscă amenzi de 20.000 de dolari.

Altă regulă importantă este legată de retragerile jucătorilor de pe tablou. Dacă un sportiv îşi anunţă abandonul până la ora locală 12:00, în ziua de joi de înainte de startul turneului, va primi 50% din premiul rezervat celui învins în primul tur, iar cel care intră ca lucky loser va încasa cealaltă jumătate.

Schimbările amintite mai sus vor fi implementate doar la Australian Open 2018, dar există şanse ca acestea să fie extinse şi la Roland Garros, Wimbledon şi US Open. Din 2019, există însă posibilitatea ca numărul capilor de serie să fie redus de la 32, la 16. „Turneele de Grand Slam vor avea 32 de capi de serie în 2018, dar avem intenţia de a reveni la 16, din 2019”, a anunţat Grand Slam Board. „Este greu să pătrunzi şi să ieşi din TOP. 16 capi de serie? Ar putea fi interesant. Tabloul ar fi mai volatil, mai multe meciuri tari în prima săptămână. Să joc împotriva numerelor 17, 19 sau 20 la început nu e ceva ce tocmai mi-aş dori să fac, dar vom vedea ce va fi”, a comentat Roger Federer. La turneele majore, trecerea de la 16 la 32 de capi de serie s-a făcut în 2001.

Antrenorul Simonei Halep (1 WTA), Darren Cahill, a comentat schimbările care se vor produce în ATP şi WTA. „Avem câteva lucruri bune pentru turneele de Grand Slam din 2019! Treaba cu 16 favorite va crea o rivalitate între jucătoarele tinere, care se vor întâlni mai des! Ador această regulă! Recompensa de 50% din premiu pentru o retragere anunţată din timp e prea mică, poate trebuia 80%, dar e un început bun. Sunt de acord şi cu shot clock-ul de 25 de secunde", a reacţionat antrenorul în vârstă de 52 de ani, pe twitter.

Totodată, forul mondial a anunţat că „neţ”-ul dispare din circuitul juniorilor în 2018. Toate competiţiile individuale şi pe echipe, vor adopta în regim-test această regulă care a fost încercată şi la NEXT Gen Finals. Serviciul nu se va mai repeta în cazul în care mingea atinge banda fileului iar mai apoi aterizează, corect, în careul de serviciu. Timp de trei luni, sistemul fără neţ a fost testat la nivel Challenger, acum câţiva ani, dar fără succes. Jucătorii prezenţi la Milano nu au fost prea încântaţi de această nouă regulă, însă tenisul caută modalităţi de a reduce durata partidelor. Nu ar fi prima dată când juniorii implementează schimbarea în tenis: racheta Head din fibră de sticlă, inventată în 1976, a fost refuzată iniţial de profesioişti, însă juniorii au adoptat-o şi au introdus-o practic pe piaţă.