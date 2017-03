Se apropie meciul cu Danemarca din preliminariile CM 2018: Daum a anunţat lotul

Selecţionerul naţionalei României, germanul Christoph Daum, a declarat că, pentru partida cu Danemarca din preliminariile CM 2018, are în lot un mix bun de jucători cu experienţă şi tineri care şi-au demonstrat calităţile.

"Cred că am făcut cea mai bună selecţie pentru echipa naţională a României pe care o puteam face la acest moment. Cred că avem în lot un mix de experienţă, fotbalişti care îşi asumă responsabilităţi, şi jucători tineri, talentaţi, care şi-au demonstrat calităţile. Deci este o combinaţie bună şi vom fi uniţi pentru acest meci cu Danemarca. Iar jucătorii de pe lista adiţională trebuie să fie motivaţi pentru că au uşa deschisă", a spus Daum într-un clip video postat, luni, pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.

Tehnicianul a menţionat că portarul Costel Pantilimon are unele probleme fizice, dar va fi apt până la ora meciului cu Danemarca. De asemenea, el consideră că Vlad Chiricheş poate ajuta naţionala, chiar dacă nu evoluează meci de meci la Napoli. "Am vorbit cu Pantilimon în legătură cu forma sa fizică. Va fi pe banca de rezerve a echipei sale la următorul meci, aşa că noi crede că va fi apt. Oricum, în cazul în care nu va fi la capacitatea fizică maximă, noi avem o listă suplimentară de jucători. La capitolul defensiv nu avem surprize. Îl avem pe Săpunaru, apoi pe Chiricheş, chiar dacă nu joacă meci de meci pentru Napoli, dar îl ştim şi mereu când am apelat la el a dat 100 la sută. Este un fotbalist pe care te poţi baza, iar noi avem încredere în el. Iar Toşca a făcut un pas important în faţă. L-am urmărit în Spania, am fost acolo, am discutat cu el şi e plin de încredere. Credem că poate aduce un plus echipei naţionale. Romario Benzar nu mai este o surpriză că va fi alături de noi. La Viitorul sunt mulţi jucători interesanţi pentru noi", a afirmat el.

Daum se bazează pe experienţa lui Mihai Pintilii în meciul cu Danemarca: "Poate că ar putea fi considerată neaşteptată convocarea lui Mihai Pintilii, dar l-am urmărit, chiar şi în cantonament, şi am văzut că este un lider. Poate oferi un plus echipei pe teren şi în afara lui, datorită experienţei pe care o are".

În acelaşi timp, Constantin Budescu şi Sergiu Hanca sunt fotbalişti care merită să fie în lotul primei reprezentative în opinia selecţionerului. "Sunt câteva nume noi la mijlocul terenului. Unul este Budescu. Consider că merită convocarea datorită evoluţiilor sale. Această convocare trebuie să îl motiveze şi să continue la un nivel ridicat de performanţă. L-am urmărit în ultima perioadă şi pe Sergiu Hanca de la Dinamo şi a avut prestaţii bune. I-am chemat pe aceşti jucători pentru a-i cunoaşte mai bine şi să aflu mai multe despre ei pentru că nu îi cunosc personal atât de bine. Dar Sergiu Hanca a făcut o treabă fantastică pentru Dinamo în ultima perioadă", a precizat Daum.

Antrenorul german îl vrea în lot pe Adrian Popa, chiar dacă nu prea a jucat la noua sa echipă, Reading, iar cu Andrei Ivan a declarat că îşi propune să discute mai mult. "Am văzut evoluţiile lui Alibec la Steaua, unde a fost o presiune foarte mare pe el, dar s-a descurcat. Echipa naţională este mereu un element pozitiv şi vreau să îi ofer această motivaţie. Îl chem pentru că ştiu că dacă îl voi trimite în teren va da totul pentru victoria României. Adrian Popa a ajuns la Reading şi chiar dacă nu prea a jucat, îl vreau în echipă. L-am văzut la ultima acţiune şi pe Andrei Ivan şi chiar ar fi jucat cu Rusia. Vreau să petrec mai mult timp cu el. Trebuie să vadă această convocare ca pe o recompensă pentru evoluţiile sale, dar şi ca pe o motivare să meargă înainte, să realizeze mai multe şi că trebuie să fie mai puternic din punct de vedere mental", a spus el.

Deşi au fost convocaţi la ultimele acţiuni ale primei reprezentative, jucătorii Steliano Filip şi Ovidiu Hoban se află acum doar pe lista adiţională a tehnicianului, putând fi selecţionaţi în cazul unor probleme medicale ale altor fotbalişti. "Pe lista adiţională este Steliano Filip, de la care aşteptăm mai mult, dar se află în continuare în vederile noastre. Cred în potenţialul lui de a-şi îmbunătăţi calităţile şi de a juca mereu la un nivel ridicat. Poate este o surpriză faptul că Ovidiu Hoban nu este convocat pentru că el a fost o prezenţă obişnuită la lot, chiar şi titular. Îi suntem foarte recunoscători pentru ceea ce a făcut şi ştim că dacă se va întâmpla ceva, îl putem chema imediat. Alex Măţel este accidentat acum la Dinamo Zagreb, dar vom vedea cum se reface. Este mereu o alternativă dacă se întâmplă ceva", a precizat Daum.

Adrian Stoian, jucător cu un singur meci la prima reprezentativă, în 2013, se află şi el pe lista adiţională. "O altă surpriză poate fi Adrian Stoian de la Crotone, dar nu şi pentru mine. Traversează o perioadă foarte bună în Italia şi pentru mine este doar o perioadă de timp până când va fi la echipa naţională. Iar acest lucru ar trebui să fie o motivaţie în plus pentru el să continue aşa pentru că are uşa deschisă la prima reprezentativă", a afirmat Daum.

Lotul României convocat de selecţionerul Christoph Daum este următorul: portari - Ciprian Tătăruşanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Silviu Lung (Astra); fundaşi - Cristian Săpunaru (Astra), Romario Benzar (FC Viitorul), Vlad Chiricheş (Napoli), Alin Toşca (Betis), Dragoş Grigore (Al Sailiya/Qatar), Cosmin Moţi (Ludogoreţ Razgrad), Iasmin Latovlevici (Karabukspor); mijlocaşi - Răzvan Marin (Standard Liege), Andrei Prepeliţă (FC Rostov), Mihai Pintilii (FC Steaua Bucureşti), Eric Bicfalvi (FC Ural Ekaterinburg/Rusia), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Sergiu Hanca (Dinamo), Dorin Rotariu (FC Bruges), Constantin Budescu (Astra); atacanţi - Bogdan Stancu (Bursaspor), Andrei Ivan (CSU Craiova), Adrian Popa (Reading), Denis Alibec (FC Steaua Bucureşti), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Claudiu Keşeru (Ludogoreţ).

Lista adiţională: Florin Niţă (FC Steaua Bucureşti) - portar, Steliano Filip (Dinamo), Gabriel Tamaş (FC Steaua Bucureşti), Alexandru Măţel (Dinamo Zagreb) - fundaşi, Ovidiu Hoban (Hapoel Be'er Sheva), Adrian Stoian (Crotone) - mijlocaşi, Gheorghe Grozav (Terek Groznîi) - atacant.

Echipa naţională a României întâlneşte, la 26 martie, de la ora 21,45, pe Cluj Arena, selecţionata Danemarcei, într-o partidă contând pentru etapa a 5-a a Grupei E a preliminariilor CM 2018.