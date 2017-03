Se cunosc toate echipele care vor juca în play-off

CFR Cluj, CSU Craiova şi Dinamo sunt formaţiile care merg alături de Viitorul, Steaua şi Astra în play-off.

Toate cele trei formaţii menţionate s-au impus în ultima etapă a sezonului regulat şi şi-au asigurat biletele pentru un loc la masa bogaţilor. Calificarea în play-off este sinonimă cu participarea în cupele europene, evident în măsura în care toate sunt în regulă din punct de vedere financiar (nu se află în insolvenţă). Marea învinsă este Gaz Metan Mediaş, care avea nevoie de victorie împotriva Craiovei pentru a nu depinde de indirecte. Fără vreun succes în ultimele 5 partide din campionat, trupa lui Pustai a terminat, cum era de aşteptat pentru mulţi, prima sub linie.

Privite ca favorite să-şi câştige meciurile în ultima etapă a sezonului regulat, CSU Craiova, Dinamo şi CFR Cluj au confirmat şi victoriile lor au lăsat-o pe Gaz Metan în afara playoff-ului. Dintre echipele care s-au luptat pentru locurile de playoff, Mediaşul a avut cel mai slab parcurs în ultimele şase etape, în care a adunat doar două puncte. "O luăm de la început, din păcate începe un alt campionat pentru noi în care nu mai avem obiectiv. Avem obiectiv evitarea retrogradarii", a spus Pustai, tehnicianul Gazului. Odată cu înjumătăţirea punctelor, liderul Viitorul începe playoff-ul cu un avans de două puncte în faţa Stelei. Următoarele patru echipe se vor afla la patru şi cinci puncte în spatele echipei lui Hagi. Învins şi el, ca şi Pustai, în această seară, fostul mare internaţional priveşte optimist spre viitor. "Am simţit şi azi ce va însemna play-off-ul, echipe bune, puternice...acestea vor fi meciurile. Noi trebuie să muncim, să creştem, să fim mai inteligenţi, astfel încât să putem să fructificăm toate ocaziile pe care le avem. Intrăm în play-off aşa cum trebuie, ce am făcut până în momentul de faţă e ceva fantastic", a spus Hagi, la capătul partidei pierdute la Cluj, scor 0-1.

Chiar dacă a pierdut în Gruia, Viitorul lui Gică Hagi a terminat sezonul regulat pe locul 1. Totuşi, "Regele" atacă dur sistemul înjumătăţirii punctelor, unul care îi dezavantajează clar echipa. "Propun să ne ia 75% din puncte, 50% e puţin. Să începem de la zero, asta propun. Am muncit de pomană. Regula nu e bună. Punct. Play-off-ul e bun, dar punctele sunt muncite", a spus Hagi. El a anunţat că jucătorii săi sunt singurii care nu au presiunea câştigării titlului. Fostul căpitan al naţionalei a recunoscut şi superioritatea feroviarilor. "Nu sunt supărat. Am făcut şedinţă în vestiar. Am jucat cu o echipă bună, am avut şansa noastră. Am simţit si azi ce înseamnă play-off-ul, echipe puternice, trebuie să fim mai inteligeţi şi să jucăm asemenea meciuri mari. Putem să ne descurcăm mai bine. Intrăm în play-off aşa cum trebuie. Ce am făcut e ceva fantastic. Vor fi 10 meciuri foarte bune, teste importante, trebuie să arătăm la ce nivel suntem, cu această echipă tănără. Sperăm ca jucătorii cu experienţă să aducă mult mai mult. Noi suntem o echipă tânără, ne asumăm anumite riscuri, ne cunoaştem limitele. Eu vreau mereu să câştig şi încerc să le transmit acest spirit. Am jucat cu 4 jucători născuţi în 1998. Am avut penalty clar în prima repriză. Noi nu suntem obligaţi ca alţii. Sunt mândru de echipa mea. E normal să fac şedinţă pentru că trebuie să progreseze. Cei mai câştigaţi din play-off suntem noi. Orice meci e important pentru jucători. O să fie o muncă dură. Toată lumea vrea să câştige titlul", a adăugat Hagi.

Dinamo îşi face deja planuri pentru play-off! Cosmin Contra a avut iar emoţii mari, de această dată la victoria cu Pandurii (0-2), însă acum antrenorul lui Dinamo aşteaptă de la jucători să fie pregătiţi fizic şi mental pentru lupta cu cele mai bune 5 echipe din România. "De când sunt la Dinamo, am trăit toate meciurile la intensitate maximă. Mă bucur că am reuşit ceea ce puţini mai credeau: calificarea în play-off. Eu am crezut, de aceea am şi acceptat să vin. Acum începe un alt drum, dar trebuie să ne menţinem spiritul, astfel încât să câştigăm cât mai multe meciuri", a spus Contra. Antrenorul lui Dinamo a explicat şi jocul mai puţin bun cu Pandurii. "Pandurii nu e o echipă să nu îţi pună probleme. Am avut un sfert de oră mai slab, însă ne-am revenit, am marcat şi ne-am creat ocazii. Pe final, ei ne-au dominat, asta şi pentru că eram foarte obosiţi fizic şi psihic după această perioadă. Când câştigi patru meciuri la rând e greu să spun că m-a dezamăgit cineva. Sunt jucători care pot să dea mult mai mult, sunt convins că vor arăta ce sunt în stare în play-off", este sigur Contra. "Le-am adus încredere băieţilor, le-am explicat că Dinamo trebuie să joace mereu la victorie, trebuie mereu să alerge mai mult decât adversarul", a fost mesajul pe care Contra l-a transmis jucătorilor. Dinamoviştii au prins în ultimul moment un loc de play-off. De la venirea pe banca tehnică a roş-albilor, Cosmin Contra a obţinut 3 victorii la rând: 1-0 cu FC Botoşani, 2-1 cu CS U Craiova şi 2-0 cu Pandurii.

Oltenii lui Gigi Mulţescu au tremurat în ultimele 90 de minute pentru calificarea în play-off, după o perioadă mai slabă. Totuşi, golul superb al lui Bancu a adus victoria mult dorită şi liniştea în lotul echipei craiovene. Antrenorul oltenilor a recunoscut s-a simţit ca şi cum echipa lui a jucat două meciuri. "Nu am prea avut în ultima perioadă motive de bucurie. Mă bucur pentru suporterii care meritau această calificare în play-off, una meritată pentru întregul sezon. Este unul dintre mesajele cele mai importante, pentru ei. Ne-am respectat crezul. Era păcat ca o muncă aşa frumoasă să nu se concretizeze cu o calificare în play-off. Două meciuri parcă am jucat azi. La un asemenea gen de meci la care presiunea a fost aşa de mare, încărcătura a fost peste limită, trebuia o asemenea execuţie. Se simţeau frustraţi jucătorii că am ajuns aici. Lasă urme. Bucuria durează o noapte şi mâine începem să ne gândim la play-off. Am pregătit în linişte acest joc. Nu ştiu unde jucăm în play-off meciurile de acasă. Important e că ne-am calificat. Eu nu am vorbit de titlu. Sunt realist. Sunt meciuri foarte grele", a spus Mulţescu, la finalul meciului.

Astra are un meci mai puţin disputat. Cu o victorie în disputa cu FC Botoşani, ar strânge 22 de puncte şi ar urca pe locul 3