Serena Williams a fost învinsă în semifinale la US Open: Kerber este noul lider WTA

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams va ceda prima poziţie în ierarhia WTA, care a ocupat-o fără întrerupere din februarie 2013, după ce a fost învinsă cu 6-2, 7-6 (5), de Karolina Pliskova (Cehia, cs 10) în semifinale la US Open.

Williams (34 ani) va fi depăşită de luni în ierarhia tenisului feminin de Angelique Keber (Germania), care şi-a asigurat prezenţa în finala competiţiei de la Flushing Meadows, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, după 6-4, 6-3 cu daneza Caroline Wozniacki, în cealaltă confruntare din penultimul act.

În urmă cu un an, cea mai mică dintre surorile Williams s-a înclinat în semifinale în faţa italiencei Roberta Vinci, care a privat-o astfel de realizarea Marelui Şlem, respectiv câştigarea tuturor celor patru turnee majore ale anului (Openul Australiei, Roland Garros, Wimbledon şi US Open). De această dată, Karolina Pliskova a oprit-o din drumul către al 23-lea titlu de Grand Slam din carieră, performanţă care i-ar fi permis Serenei Williams să o depăşească pe germanca Steffi Graf în ierarhia celor mai titrate jucătoare din istorie.

Chestionată în legătură cu oboseala resimţită după meciul cu Simona Halep din sferturi, care s-a întins pe trei seturi, şi a durat două ore şi 17 minute, Serena le-a transmis jurnaliştilor: "Nu cred că mi-au mers prea multe bine astăzi. Am făcut o mulţime de erori şi nu am jucat atât de bine ca până acum. Cu siguranţă nu am fost epuizată după meciul meu din sferturi", a declarat Serena. Întrebată încă o dată despre acest subiect, Williams a răbufnit: "OK, nu o să repet ce am spus mai devreme. Nu am fost obosită după meciul cu Halep. Sunt o jucătoare profesionistă, joc de peste 20 de ani. Dacă nu pot juca la 24 de ore, nu ar mai trebui să particip. Deci cu siguranţă nu am fost deloc obosită, am avut suficient timp să-mi revin".

"Am probleme serioase la genunchiul stâng din turul al doilea sau al treilea, al doilea. Nu am putut să mă mişc cum îmi doream. Când eşti accidentat te gândeşti la alte lucruri, când de fapt ar trebui să te gândeşti doar la joc, să te concentrezi la loviturile tale. Mintea mea era în altă parte, iar asta mi-a afectat mentalul. Am făcut greşeli pe care în mod normal nu le fac niciodată, cu atât mai mult la acest turneu la care am jucat bine până acum. Am ratat lovituri simple", a declarat ea.

Serena a petrecut în total 309 săptămâni în fruntea clasamentului WTA, între care 189 consecutive. Ultima sa "preluare de putere" a avut loc pe 18 februarie 2013, fiind cea mai lungă perioadă fără discontinuitate pentru un lider mondial, la egalitate cu Steffi Graf.

Kerber recunoaşte că a visat mereu să devină numărul unu mondial în tenisul profesionist feminin, poziţie pe care o va ocupa începând de luni, graţie calificării sale în finala Openului Statelor Unite şi a eliminării americancei Serena Williams în semifinale, joi, la New York. "Este un sentiment incredibil. Să fiu numărul unu mondial a fost mereu un vis pentru mine. Am încercat să nu mă gândesc prea mult la acest lucru în ultimele săptămâni. Când eram copil, era cu adevărat un vis să devin numărul unu mondial. Este ceva special, este o seară pe care nu o voi uita prea curând. Să fiu a doua jucătoare germană care ocupă numărul unu mondial, după Steffi Graf, este cu adevărat un mare motiv de mândrie", a declarat Kerber.

În vârstă de 28 ani, Angelique Kerber a recunoscut că nu se aştepta să reuşească "un asemenea sezon" în 2016, deşi evoluţiile din anul precedent îi permiteau să spere la evoluţii mai bune. "Nu mă aşteptam să reuşesc un astfel de sezon, jucasem deja bine în sezonul trecut, pentru că am câştigat patru titluri şi am intrat în top 10. Împreună cu antrenorul meu, la finalul sezonului trecut, am decis că trebuie să fiu mai agresivă, iar jocul meu trebuie să devină mai puţin defensiv. Am încercat să joc cu mai multă plăcere şi să rămân relaxată. Este a treia mea finală de Mare Şlem a sezonului şi nu am, deci, niciun motiv să schimb sâmbătă ceea ce am făcut bine de mai multe luni. Cred în mine, în jocul meu", a adăugat germanca.