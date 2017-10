Simona Halep debutează la Turneul Campioanelor

Jucătoarea română Simona Halep (1 WTA, cs 1) va juca azi, de la ora 14.30 a României, primul ei meci al ediţia din acest an a Turneului Campioanelor de la Singapore, împotriva jucătoarei franceze Caroline Garcia (9 WTA, cs 8).

Va fi a treia confruntare directă din acest an şi a patra per total. Liderul mondial conduce cu 2-1, după ce s-a impus cu 6-4, 2-6, 6-1 în 2016 în optimi la Sydney şi cu 6-4, 6-2 anul acesta în sferturi la Toronto, iar Caroline a învins la începutul lunii, în ultimul act la Beijing, cu 6-4, 7-6 (3).

În grupe se vor acorda 125 de puncte pentru fiecare înfrângere şi 250 de puncte pentru victorie, în timp ce un succes în semifinale va fi recompensat cu încă 330 de puncte. Câştigătoarea trofeului va primi 420 de puncte suplimentare, astfel încât cine va câștiga toate partidele în drum spre trofeu va putea totaliza 1.500 de puncte.

Jucătoarea din Franţa este debutantă la Turneul campioanelor în proba de simplu, dar la dublu a participat de două ori: în 2015 alături de Katarina Srebotnik (Slovenia) când nu au trecut de grupe şi anul trecut, alături de compatrioata ei Kristina Mladenovic, când au fost eliminate în semifinale (s-a jucat în sistem eliminatoriu). Garcia a jucat anul acesta 66 de meciuri, câştigând 46. A câştigat două trofee, la Wuhan şi Beijing, după tot atâtea finale jucate. La Australian Open a ajuns în turul 3, la Roland Garros în sferturi, la Wimbledon în optimi, iar la US Open în turul 3. Este condusă la meciurile directe de Halep (2-1) şi Wozniacki (2-0), iar cu Svitolina se află la egalitate (1-1). Locul 9 ocupat în prezent este cel mai bun al carierei, dar la dublu s-a aflat pe poziţia a doua.

”Va fi un alt meci faţă de finala de la Beijing. Mă simt bine fizic, sunt pregătită să o înfrunt. Am fost un pic consumată emoțional, un pic obosită după ziua aceea nebună (n.r. – după victoria din semifinale, Halep a devenit lider mondial). A fost greu să mă mai concentrez, dar ea a jucat un tenis destul de solid, a jucat bine, a fost încrezătoare că poate să câștige. Eu am fost un pic mai moale, însă cred că luni va fi un meci diferit. Este primul meci al turneului, nu este o finală”, a declarat Simona. ”Va fi cu siguranță dificil să joc contra ei, dar sunt pregătită. Mă simt bine fizic și abia aștept să intru în teren. În ultimii patru ani, am terminat anul în Top 5, ceea ce este un lucru destul de bun și frumos. Arată o constanță permanentă și faptul că am putut să mă calific anul acesta la Singapore și să devin nr. 1 după toate problemele pe care le-am avut la începutul anului înseamnă mult pentru mine”, a mai spus Halep. Cea mai bună performanţă a româncei la Turneul Campioanelor este finala pierdută în 2014 cu Serena Williams.

"Voi debuta la acest turneu împotriva noului numărul 1 mondial, este cel mai greu start pentru mine. Mă aştept la un meci dificil, și la fel cred că va fi și turneul. Știu că vor fi multe meciuri dificile. Vreau să capăt experienţă, să joc cât pot de bine şi să-mi îmbunătăţesc jocul", a spus și Caroline Garcia.

Al doilea meci al zilei este Elina Svitolina (Ucraina, 4 WTA, cs 4) – Caroline Wozniacki (Danemarca, 6 WTA, cs 6), care începe la ora 16.00 a României. Partida poate fi urmărită, în direct, la Digi Sport 2.

“I-aş fi făcut un deserviciu dacă doar aş fi bătut-o uşurel pe umăr”

Antrenorul Simonei, australianul Darren Cahill, a acordat un interviu în exclusivitate pentru New York Times, în care a vorbit despre momentul cheie al sezonului 2017, care a făcut posibil ca Simona Halep să devină numărul unu mondial. Românca a reuşit un meci foarte bun în optimi cu australienca Sam Stosur, dar în confruntarea cu britanica Johanna Konta au ieşit în evidenţă atitudinea negativă şi încăpăţânarea Simonei. Ulterior, antrenorul a întrerupt colaborarea şi a determinat-o pe Halep să-şi schimbe atitudinea pentru ca “parteneriatul” să nu se încheie. "A fost greu atunci, dar a fost necesar. I-aş fi făcut un deserviciu dacă doar aş fi bătut-o uşurel pe umăr şi mi-aş fi văzut de drum, spunându-i doar - nicio grijă, reluăm lucrurile de aici săptămâna viitoare. Era un lucru care o trăgea înapoi, am simţit că doar aşa îmi fac meseria. Chiar dacă pe mine m-ar fi costat job-ul, pentru ea era mai bine pe termen lung să înţeleagă ce face pe teren şi să înveţe, să îmbunătăţească", a explicat Cahill, care a atras atenţia că a ştiut că este un pariu care pentru el se poate încheia prost.