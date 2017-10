Simona Halep este de azi locul 1 WTA

Jucătoarea română de tenis Simona Halep este noul lider al clasamentului mondial al jucătoarelor prosesioniste de tenis şi a venit în âară pentru a se bucura alături de familie de această realizare.

"Sunt foarte mulţi oameni. E o onoare să fiu aici, dumneavoastră mi-aţi făcut ziua asta mai frumoasă venind aici. E un vis devenit realitate, ziua asta va rămâne în istorie pentru toţi românii. Mă bucur că sunt numărul unu. Vreau să le mulţumesc celor care au lucrat cu mine 22 de ani, deja mă simt bătrână (n.r. râde). Mulţumesc familiei mele!", a declarat Simona Halep, la sosirea pe Aeroportul Henri Coanda. "Bineînţeles că fotbalul va rămâne pe primul loc în România, dar mă bucur că tenisul a demonstrat asta. Am primit sute de mesaje. După ce am câştigat acel meci cu Ostapenko şi am ţinut acel buchet de flori în mână am realizat că sunt numărul 1 mondial. Mi-am dorit mereu să fiu numărul 1. La Roland Garros a fost pentru prima dată când am simţit asta, iar meciul de la US Open mi-a dat încredere şi mi-am dorit mai mult, am muncit. Cred că va fi din ce în ce mai greu. Vor fi momente în care îmi va fi şi mai greu, dar mă vor ajuta să ajung şi mai sus. Nu e uşor pentru nimeni să urmărească meciurile mele, dar simt suţinerea şi celor care mă critică. Chiar vorbeam cu mama mea că sunt mulţi ani de când am început tenisul, dar sâmbătă am uitat tot. Nu pot spune că am avut o viaţă grea, dar succesul când apare schimbă tot şi se cam uită greutăţile. Vreau să câştig un turneu de Grand Slam şi să mă menţin pe primul loc cât mai mult. Vreau să mă odihnesc câteva zile acum", a mai spus Simona.

Calificarea în finala turneului de la Beijing i-a adus Simonei Halep prima poziţie în clasamentul mondial la tenis feminin. WTA a actualizat situaţia la general, iar românca a devansat-o pe Garbine Muguruza. Simona Halep este al 25-lea lider din ierarhiei WTA, fiind prima tenismenă din România care ocupă această poziţie. Ea a intrat prima oară în top 10 WTA pe 27 ianuarie 2014 iar de atunci nu a mai părăsit primele zece poziţii ale ierarhiei. Halep are un avans de 40 de puncte faţă de a doua clasată, Muguruza, şi de 570 faţă de Karolina Pliskova (Cehia), ocupanta locului trei.

Sorana Cîrstea este a doua româncă din clasamentul WTA, pe locul 37, după un salt de şapte poziţii. Irina Begu staţionează pe 57, iar Monica Niculescu a coborât patru poziţii şi se găseşte pe 61. La dublu, Niculescu se menţine pe locul 20, Raluca Olaru a urcat două trepte şi se află pe 37, iar Begu îşi păstrează poziţia a 47-a. În clasamentul WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep a revenit pe primul loc, cu un avans de 40 de puncte faţă de Garbine Muguruza (locul 2) şi de peste 500 faţă de Karolina Pliskova (3).

Clasamentul WTA la simplu: 1. SIMONA HALEP (ROMÂNIA) 6.175 p, 2. Garbine Muguruza (Spania) 6.135 p, 3. Karolina Pliskova (Cehia) 5.605 p, 4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.465 p, 5. Venus Williams (SUA) 4.642 p, 6. Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640 p, 7. Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510 p, 8. Svetlana Kuzneţova (Rusia) 4.005 p, 9. Caroline Garcia (Franţa) 3.860 p, 10. Johanna Konta (Marea Britanie) 3.795 p, 37. Sorana Cîrstea 1.425 p, 57. Irina-Camelia Begu 1.010 p, 61. Monica Niculescu 945 p, 105. Mihaela Buzărnescu 605 p, 115. Ana Bogdan 538 p, 152. Alexandra Cadanţu 366 p, 166. Patricia Maria Ţig 335 p, 191. Alexandra Dulgheru 287 p, 197. Irina Bara 279 p, 213. Elena-Gabriela Ruse 255 p, 264. Jaqueline Cristian 198 p.

Clasamentul WTA Race la simplu: Simona Halep 5.675 p, Garbine Muguruza (Spania) 5.635 p, Karolina Pliskova (Cehia) 5.105 p.