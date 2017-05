Simona Halep rămâne cu 15 trofee

Jucătoarea română Simona Halep (4 WTA, cs 6) a fost învinsă în finală Internazionali BNL d'Italia (2.775.745 de dolari la feminin) de Elina Svitolina (Ucraina, 11 WTA, cs 8) cu 4-6, 7-5, 6-1.

În primul set, Simona s-a desprins apoi la 5-2, când a survenit un moment important în economia meciului: piciorul drept al româncei rămânând blocat în zgură, fiind aproape de o entorsă la gleznă. Simona a continuat, dar a pierdut următoarele două ghemuri, reuşind să încheie setul cu 6-4, după un "court coaching" cu antrenorul Darren Cahill. Halep a început excelent actul secund, cu un break, după ce medicul oficial al turneului i-a verificat glezna, dar apoi a pierdut trei ghemuri la rând. Simona a revenit, egalând, 3-3, dar apoi a pierdut două ghemuri la rând. Ea a salvat o minge de set la 3-5, a restabilit, din nou, egalitatea, la 5-5, dar Svitolina a controlat finalul setului, câştigând cu 7-5. În decisiv, Simona a acuzat mai clar problemele fizice, a fost lipsită de mobilitate şi nu i-a mai reuşit nimic, iar Svitolina a adunat punct după punct şi s-a impus cu un categoric 6-1.

Halep încheie astfel serie de zece victorii consecutive, graţie cărora a obţinut titlul la Madrid şi a jucat finala la Roma. Românca a ratat a treia patra sa dublă în circuit, după cele din 2013 (Nurnberg şi s-Hertogebosch, respectiv Moscova, Sofia) şi anul trecut (Bucureşti, Montreal). De partea cealaltă, Svitolina are cel mai bun bilanţ din circuit în acest an, 31 de victorii, 6 eşecuri. Halep câştigase singurul meci de până acum cu Svitolina, în 2013, la turneul de la Sofia, cu 6-1, 6-1. Simona a acuzat în continuare dureri şi a şchiopătat evident şi după finalul jocului, când se îndrepta către podiumul de premiere, unde i s-a decernat trofeul destinat finalistei.

"Svitolina a jucat foarte bine, vreau să o felicit pentru ce a făcut în acest an, pentru ce a făcut în această finală. Vreau să le mulţumesc tututor suporterilor români, şi nu numai. Le mulţumesc şi sponsorilor şi organizatorilor, tuturor celor care au participat la acest turneu minunat, echipei mele. Este prima mea finală aici, la Roma, şi sper că voi avea şansa să câştig acest turneu. Ne vedem anul viitor", a declarat Simona Halep, la finalul partidei.

"Sunt foarte bucuroasă că am putut să termin meciul, pentru că e neplăcut să fii întrerupt de ploaie. Mă simt foarte încrezătoare, titlul de la Madrid mă face mai puternică, mă simt minunat şi îmi doresc să continui să joc şi anul viitor să încerc să câştig acest titlu", a mai spus ea.

Simona a apărut la conferinţa de presă de după finală cu un bandaj mare cu gheaţă, pentru a-i proteja glezna accidentată. Sportiva din Constanţa a revenit în ţară pentru a efectua un RMN, dar e extrem de optimistă că problemele medicale nu îi vor pune în pericol participarea la Roland Garros, turneu care începe pe 22 mai. "Sper să nu fie ceva grad, nu cred că prezenţa la Paris e pusă în pericol. Voi face investigaţii şi voi vedea cum stau exact lucrurile. Am dureri, s-a umflat un pic, însă o sa fac recuperare, o să stau cu gheaţă cât de poate de mult şi sper să îmi revin destul de repede. Pe moment, când s-a întâmplat, am avut dureri, dar era încă încălzită, iar la 5-3 în setul 2, când m-am întors să dau o dreaptă invers, şi atunci am chemat să îmi bună bandaj ca să nu mai fac încă o dată. Cred că am jucat un tenis bun, un tenis solid, sunt foarte mulţumită de ce am făcut pe teren. După accidentare am scăzut puţin nivelul. În setul 2 a fost ok, până la 5-3, când am simţit din nou, am zis că trebuie să am grijă de picior. În setul trei nu am mai simţit nimic pentru că nu mai puteam să alerg. Le cer scuze fanilor care m-au susţinut pentru că în setul trei nu am mai putut să fac faţă”, a spus Simona.

La masculin, germanul Alexander Zverev (17 ATP, cs 16) l-a învins cu 6-4, 6-3 pe sârbul Novak Djokovic (2 ATP, cs 2). Zverev avea deja în palmares trei titluri ATP, obţinute la Sankt Petersburg (în 2016), Montpellier şi Munchen (ambele în acest an), însă nu câştigase niciodată un turneu Masters 1.000, categoria aflată imediat sub cea rezervată competiţiilor de Mare Şlem. Graţie acestui succes, germanul a devenit cel mai tânăr jucător care câştigă un trofeu Masters 1.000, după Novak Djokovic, învingător la Miami în 2007, când avea 19 ani. Nole a suferit al patrulea său eşec în opt finale disputate pe zgura de la Foro Italico.