Simona Halep rămâne în cărţile calificării

Jucătoarea română Simona Halep (1 WTA, cs 1) a fost învinsă de daneza Caroline Wozniacki (6 WTA, cs 6) cu 6-0, 6-2 în al doilea său meci din Grupa Roșie a Turneului Campioanelor de la Singapore.

Simona a fost de nerecunoscut şi doar în setul secund a avut o tresărire de orgoliu. În ultimul meci din grupă, ea o va întâlni pe ucraineanca Elina Svitolina (4 WTA, cs 4) şi calificarea depinde, într-o proporţie foarte mare, doar de româncă. "Cred că a fost una din zilele mele proaste. Am făcut prea multe greşeli şi ea nu a ratat. Am ratat prea multe lovituri ca să câştig un meci. În setul 2 am simţit că pot reveni, dar era prea târziu. Nu am simţit mingea şi am simţit terenul puţin lent. Dacă puteam ţine mingea în teren ar fi fost mult mai bine. Poate nu am încercat suficient pentru a ţine mingea pe teren, am încercat, m-am luptat, nu am renunţat, dar nu am simţit mingea", a spus Halep în conferinţa de presă de după meci.

Românca susţine că nu are presiune în privinţa calificării în semifinale la Singapore: "Nu mă gândesc la calificare, ci la a juca mai bine decât azi, categoric. Mă gândesc doar să uit de ce a fost şi să joc mai bine data viitoare. Am servit destul de bine, am returnat ok, însă în timpul punctelor am ratat prea mult. Data viitoare va trebui să mă calmez, să ţin mingea în joc şi să o fac pe adversară să alerge".

Halep i-a dat dreptate lui Cahill, care i-a recomandat, în timpul meciului, să nu se mai grăbească, apoi a vorbit despre tactica pusă la cale pentru meciul cu Svitolina, decisiv pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor: "Cred că Darren a avut dreptate când mi-a spus să stau mai mult în puncte şi să nu mă grăbesc, dar, la acel moment, nu puteam simţi mingea. Am încercat, m-am luptat, nu am renunţat, dar chiar nu am putut simţi mingea. Nu mă gândesc la calificare, mă gândesc doar să joc mai bine decât am făcut-o astăzi. De fiecare dată când intru pe teren îmi propun să fiu mai bună decât în meciul trecut. Pentru meciul cu Svitolina trebuie să mă calmez, să ţin mingea mai mult în joc şi s-o fac pe ea să alerge mai mult", a adăugat Halep.

Liderul mondial a recunoscut că a avut o zi proastă, în faţa unei adversare care a ştiut să profite de orice eroare a româncei. "Nu s-a schimbat nimic faţă de primul meci. Adversarele au avut un joc diferit, iar eu am avut o zi foarte proastă, am greşit enorm. Pot să spun că am avut două adversare azi: pe mine şi pe Wozniacki. Aşa că a fost foarte greu să pot câştiga un astfel de meci. Cred că am făcut tot ce trebuia din punct de vedere mental şi nu am cedat niciun punct, însă se întâmplă să ai zile proaste pe durata unui an. Suntem la un nivel la care toate jucătoarele joacă bine. Cu Svitolina voi lupta şi o să fiu mai ambiţioasă pe teren", a declarat Simona.

Intervențiile lui Darren Cahill nu au mai avut efectul de altă dată, pentru că Simona Halep nu a avut răbdare și nu a urmat sfaturile de a intra în schimburi mai lungi și de a nu mai încerca foarte repede să închidă puncte cu lovituri decisive. Acest lucru a fost remarcat și de Martina Navratilova, care consideră că a fost o "greșeală fatală" din partea numărului 1 mondial. "A făcut exact invers față de ce i-a spus Darren Cahill", a spus legendara jucătoare, care de-a lungul carierei a câștigat 18 turnee de Grand Slam. În opinia sa, cheia meciului cu Wozniacki era răbdarea, lucru care i-a lipsit cu desăvârșire jucătoarei din România. "Simona trebuia să fie răbdătoare, să tragă aer în piept, să fie mai precisă în lovituri. Wozniacki era peste tot, avea tot calmul din lume, dar Simona nu. Wozniacki nici măcar n-a făcut un meci grozav. Simona a trimis o grămadă de lovituri în fileu cu forehandul, complet greșit. A făcut exact invers față de ce i-a spus Darren Cahill. O greșeală fatală! Răbdare, răbdare, răbdare! Asta era cheia. Simona s-a emoționat, însă, după ce a făcut un meci foarte bun cu Garcia. Oricum, scorul a fost complet neașteptat pentru mine. Simona a fost pusă cu spatele la zid de Wozniacki", a declarat Martina Navratilova

La rândul ei, Wozniacki a mărturisit că a fost uimită de evoluţia avută în faţa lui Halep. "Sunt foarte mulţumită, cred că am jucat foarte bine. Am fost foarte agresivă, dar nu mă aşteptam să conduc atât de clar în primul set. La un moment dat, mă întrebam: «Ce se întâmplă? Joc atât de bine». Am reuşit, însă, să rămân concentrată şi să iau mingea foarte repede", a spus fostul lider mondial. Wozniacki a dezvăluit care este marele ei avantaj la Singapore: "Pe mine mă avantajează suprafaţa de joc. Dacă loveşti plat, mingea alunecă. Dacă pui efect, se opreşte. Am timp să mă mişc şi să ajung în poziţie foarte bună de lovire".

În celălalt meci de miercuri, Caroline Garcia (Franţa, 9 WTA, cs 8) s-a impus cu 6-7 (9), 6-3, 7-5 în faţa Elinei Svitolina, iar situaţia în grupă s-a complicat foarte mult. În acest moment, Wozniacki e aproape sigură de calificarea de pe locul întâi din Grupa Roşie, dar la locul secund păstrează şanse toate celelalte jucătoare. Halep depinde doar de ea, în sensul că o victorie cu Svitolina o va aduce în "careul de aşi". Meciul are loc mâine şi este al doilea al zilei, deci românca va şti care sunt variantele în care se poate califica. Sigur este că o victorie, indifeent dacă este în două sau în trei seturi, o duce pr româncă în semifinale. Halep se poate califica în semifinale şi cu o înfrângere. Ea trebuie să câştige un set, iar Wozniacki să treacă de Garcia.

Şi Svitolina îşi joacă ultima şansă de calificare. Ea are nevoie de o victorie în două seturi cu Halep şi de un succes al lui Wozniacki. Practic, ecraineanca se află în aceeaşi situaţie în care au fost ultimele două câştigătoare ale Turneului Campioanelor, Agnieszka Radwanska şi Dominika Cibulkova. Ambele au pierdut primele meciuri din grupă, apoi au mers mai departe datorită jocului rezultatelor, sfârşind prin a cuceri trofeul. Interesant este că ambele au jucat meciul decisiv din faza grupelor cu Simona. În 2015, Radwanska a învins-o cu 7-6, 6-1 pe constănţeancă, pentru ca un an mai târziu, românca să cedeze cu 6-3, 7-6.

"Preferam să nu mai am şanse să mă calific. Nu mai am aşteptări în acest moment. Când voi termina turneul, voi analiza ce a mers rău. Voi discuta cu staff-ul meu, pentru că am jucat în unele momente un tenis teribil de slab. Fetele au jucat bine, au meritat victoriile, dar nu despre asta vorbesc. Mă refer la ce am făcut eu pe teren, în unele momente nu am ştiut să gestionez situaţiile şi m-am comportat ca şi cum nu aş avea creier".